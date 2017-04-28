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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 407 взрывов на Донбассе 27 апреля

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 407 взрывов в зоне проведения АТО 27 апреля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений прекращения огня, в том числе около 400 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (240 взрывов)" - сказано в нем. Также отмечается, что миссия зафиксировала 7 взрывов в Луганской области.

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Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

СММ способствовала и контролировала соблюдение соглашения о прекращении огня, чтобы обеспечить ремонт необходимой инфраструктуры в Луганской области.

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ОБСЕ посетила пограничный район, который в настоящее время не контролируется правительственным вблизи Вознесеновки.
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этосалют свидомых пердаков в честь невестььоткуда взятых полутора ярдов, якобы отобранных у шапкокрада
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Петушиная лексика тебе знакома, сразу видно, что опыт большой..а..ха..ха..ха
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На трассе под Харцызском обнаружили радиоуправляемое взрывное устройство. Власти предполагают, что это его подложили специально для подрыва патруля СММ ОБСЕ.
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это не миссия ОБСЕ,а фиксаторы международные ,в перешку с расейским растворителем..
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Главное что бы взрывы были надежно зафиксированы,а то еще сбегут куда то.
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миротворцив трєба- розрив усі відпосип, візи зі срассією ................
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 407 взрывов на Донбассе 27 апреля
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