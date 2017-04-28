 Миссия ОБСЕ зафиксировала 407 взрывов на Донбассе 27 апреля

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений прекращения огня, в том числе около 400 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (240 взрывов)" - сказано в нем. Также отмечается, что миссия зафиксировала 7 взрывов в Луганской области.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
СММ способствовала и контролировала соблюдение соглашения о прекращении огня, чтобы обеспечить ремонт необходимой инфраструктуры в Луганской области.
ОБСЕ посетила пограничный район, который в настоящее время не контролируется правительственным вблизи Вознесеновки.
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