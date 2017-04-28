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 Политика Украины
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Все про:Ельченко (138) КНДР (189) Совбез ООН (535)

 Совбез ООН не должен себя ограничивать в давлении на Северную Корею, - Ельченко

Режим КНДР компенсирует последствия международных санкций за счет собственных граждан, поэтому Совбез ООН не должен себя ограничивать в применении всех имеющихся инструментов и методов для создания эффективного давления на руководство в Пхеньяне для прекращения провокаций с его стороны.

Такую позицию относительно ситуации в КНДР высказал в пятницу во время заседания СБ ООН постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Очевидно, что существующий режим санкций не является достаточно эффективным, чтобы предотвратить получение КНДР технологий, материалов, оборудования и финансовых ресурсов для дальнейшего развертывания ее ядерных и ракетных программ. К сожалению, мы наблюдаем стойкую эволюцию северокорейских уловок, во избежание санкций", - заявил представитель Украины.

Он подчеркнул, что Пхеньян продолжает наращивать свой военный арсенал "за счет собственного народа". За это расплачивается ухудшением качества жизни на уровне простых граждан, но режим это не обходит. "Позиция Украины в этой связи была последовательной: Совет должен найти способы усиления международного давления на режим КНДР в ответ на его безрассудное, неугомонное поведение", - подчеркнул глава Украинской миссии при ООН.

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Ключевой предпосылкой для этого, по его убеждению, является несомненное, безусловное и верное сдерживание Пхеньяном резолюций РБ ООН с целью недопущения новых провокаций в регионе.

"Однако Совет может принять дополнительные решительные меры с целью принуждения КНДР отказаться от запрещенной деятельности, включая разработку ядерного оружия, баллистических ракет и других видов оружия массового уничтожения. Мы должны использовать все инструменты и способы, которые есть в распоряжение членов Совета, чтобы способствовать деэскалации нынешней крайне нестабильной ситуации", - заявил дипломат.

Кроме того, по его словам, Украина полностью разделяет необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности соседних государств против этой угрозы и "твердо стоит на стороне Японии, Республики Корея и других стран, которые сталкиваются с растущей ядерной угрозой".

Представитель Украины также подчеркнул, что наступило время обдумать, что можно сделать, чтобы предотвратить ядерную угрозу в будущем где угодно на земном шаре. В этой связи он напомнил о Будапештском меморандуме, когда Украина добровольно согласилась избавиться от всего ядерного оружия. Зато Россия, которая также является постоянным членом РБ ООН, вопиюще нарушила это соглашение, осуществив вооруженную агрессию против Украины.

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"Эрозия существующей системы международной безопасности, непрерывные нарушения и безадресное пренебрежение международным правом являют собой серьезную угрозу для всего человечества. Таким образом, главная ответственность Совета Безопасности заключается в том, чтобы приложить все усилия для соблюдения этих норм, обеспечения выполнения международных обязательств, а также предотвращения дальнейших нарушений", - подчеркнул представитель Украины.
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Значит Ельченко высказывался за то, чтоб Совбез ООН ограничивал себя в применении всех имеющихся инструментов и методов для создания эффективного давления на руководство росии, в связи с нападением на Украину. Так по логике получается.
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Совбез ООН не должен себя ограничивать в давлении на Северную Корею - И НЕ ПОСПОРИШЬ!!!
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советчик хренов.
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Я бы на месте Порошенко вообще в Пхеньян ограниченный контингент ввел!
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СМИ узнали место и детали встречи Меркель с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным , 2 мая, в российском городе Сочи в рамках подготовки к саммиту Большой двадцатки (G20), который пройдет в июле этого года в немецком Гамбурге. Об этом сообщила представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, встреча состоится, передает Reuters.
По ее словам, кроме обсуждения вопросов, связанных с саммитом G20, Меркель и Путин намерены обсудить "текущие вызовы международной политики, такие как конфликт в Украине и война в Сирии".
Переговоры в Сочи состоятся в два раунда, между которыми канцлер ФРГ и президент РФ дадут совместную пресс-конференцию.
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ельченко, этому комуняке, вообще похрен:
- при совке - севкорею защищал...
- теперь - нявкает давление не ограничивать...
вот такое комуняцкое гавно на все случаи жизни годится
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В Волгограде двое россиян убились куском сала

http://rusjev.net/2017/04/28/v-volgograde-dvoe-rossiyan-ubilis-kuskom-sala/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовбез ООН не должен себя ограничивать в давлении на Северную Корею, - Ельченко
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