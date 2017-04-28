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Все про:КНДР (189) США (12457) ядерное оружие (473) ядерная безопасность (242) Тиллерсон (73)

 США готовы провести действия военного характера против Северной Кореи, - Тиллерсон на заседании Совбеза ООН

В пятницу Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал мировое сообщество усилить давление на Северную Корею, предупредив, что неспособность сделать это может "привести к катастрофе", а так же подтвердил, что если понадобится, США готовы предпринять действия военного характера против государства-изгоя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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"Меры дипломатического и финансового давления будут поддержаны готовностью противодействовать агрессии Северной Кореи с применением военной силы, если это потребуется… В запасе должны оставаться все возможные варианты ответа на будущие провокации", - сказал Тиллерсон выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Госсекретарь призвал все государства оказать давление на Пхеньян, приостановив дипломатические отношения с КНДР, и пригрозил вводить санкции против иностранных компаний и лиц, поддерживающих реализацию корейской ядерной программы.

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"С каждым успешным взрывом и ракетным испытанием КНДР Северо-Восточная Азия и мир в целом становятся ближе к нестабильности и масштабному конфликту. Угроза ядерной атаки Северной Кореи на Сеул и Токио уже реальна. Лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США", - сказал глава Госдепа.
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уже китаичата ыну сказали, будет ядер испытывать, введут своисанкции
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Одна Точка-У, и все 200 пушек с экипажами быстро становятся грузом 200. Даже мать всех бомб не надо. И даже такой маленькой ядерной бомбы не надо.
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нормальненько. пусть ждут. и просьба - никому никуда не расходиться. ждать до конца.
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Отличная мишень для стрельбы в сев корейском тире. Стратеги у Ына - как и он сам.
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Китая сказала,шо не допустит никаких боевых действий возле своя граница.Яснопровидец,который напредвидел победу трампика,также напредвидел ядреные грибы по всей планете в середине мая.Ждемс осталось немного.Говорят подобное было не раз и фсе начиналось как всегда с дубинки и каменного топора и новой разновидности гомо сапиенсов или гомиков сасунов.
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Очень надеюсь на аналогичные заявления относительно кацапстана в самое ближайшее время.
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Главное, чтобы не выражали глубокую озабоченность слишком долго. Иначе, действительно, будет поздно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША готовы провести действия военного характера против Северной Кореи, - Тиллерсон на заседании Совбеза ООН
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