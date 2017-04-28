 США готовы провести действия военного характера против Северной Кореи, - Тиллерсон на заседании Совбеза ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Меры дипломатического и финансового давления будут поддержаны готовностью противодействовать агрессии Северной Кореи с применением военной силы, если это потребуется… В запасе должны оставаться все возможные варианты ответа на будущие провокации", - сказал Тиллерсон выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Госсекретарь призвал все государства оказать давление на Пхеньян, приостановив дипломатические отношения с КНДР, и пригрозил вводить санкции против иностранных компаний и лиц, поддерживающих реализацию корейской ядерной программы.
"С каждым успешным взрывом и ракетным испытанием КНДР Северо-Восточная Азия и мир в целом становятся ближе к нестабильности и масштабному конфликту. Угроза ядерной атаки Северной Кореи на Сеул и Токио уже реальна. Лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США", - сказал глава Госдепа.
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