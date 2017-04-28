 Украина покажет заключенных, которые не хотят ехать в ОРДЛО из украинских тюрем, - Тандит

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.
"Мы готовы открыть пенитенциарные места, где находятся люди, которые совершали преступления против Украины и есть в списках на обмен в рамках минских договоренностей. Есть представитель уполномоченного по правам человека Лутковской, все делается в присутствии ОБСЕ как гаранта, что мы покажем людей, которые не хотят туда возвращаться", - сказал Тандит.
Советник главы СБУ отметил, что заключенные в Украине опасаются, что в случае возвращения в ОРДЛО боевики отправят их на войну.
"Многие из них понимают, что их могут снова отправить на войну против Украины. Мы покажем, что есть люди, которые по своей воле не хотят возвращаться, хотя есть теми, кого заявляют в Минске", - добавил Тандит.
Представитель СБУ уточнил, что заложниками официально 118 украинцев в ОРДЛО, еще 10 украинских пленников удерживают на территории России.
865 14
Подозреваемый в убийстве Вороненкова Паршов действительно служил в Нацгвардии, - Тандит(76)
Нет уже этого "русского мира", - Тандит(44)
Для освобождения ученого Козловского надо подключить международные организации, - Тандит(9)
СБУ проверит информацию о визите украинских и европейских политиков в оккупированный Крым, - Тандит(16)
В СБУ готуються до обміну "всіх на всіх" - Тандіт(0)
На заседании ТКГ в Минске обсуждался вопрос верификации списков заложников. Мы идем на компромиссы и готовы к сотрудничеству, - Тандит(15)
Тандит: СБУ выполнит решение СНБО. Мы понимаем, что нужно делать(32)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на порукии пинком на границу
Ответить
У пiдcумку, Мiнекoнoмрoзвитку прoпoнує пiдвищити мiнiмaльнi цiни нa aлкoгoль з метoю зaхиcту cпoживaчiв вiд кoнтрaфaктнoї i cурoгaтнoї прoдукцiї i зменшення чacтки тiньoвoї екoнoмiки.
Понятно, панове украинцы как власть заботится о вашем здоровье, путем , который знают только на винницком базаре
Ответить
Ответить
Ответить
т.е., тем самым легализируют ордло ?
хотя, конечно - партнеры...
Ответить