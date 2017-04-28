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Все про:заложник (1131) плен (1770) Тандит (286)

 Украина покажет заключенных, которые не хотят ехать в ОРДЛО из украинских тюрем, - Тандит

Представители Украины в Минске в присутствии правозащитников и международных наблюдателей представят заключенных, совершивших преступления против Украины, которые отказываются ехать в ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Мы готовы открыть пенитенциарные места, где находятся люди, которые совершали преступления против Украины и есть в списках на обмен в рамках минских договоренностей. Есть представитель уполномоченного по правам человека Лутковской, все делается в присутствии ОБСЕ как гаранта, что мы покажем людей, которые не хотят туда возвращаться", - сказал Тандит.

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Советник главы СБУ отметил, что заключенные в Украине опасаются, что в случае возвращения в ОРДЛО боевики отправят их на войну.

"Многие из них понимают, что их могут снова отправить на войну против Украины. Мы покажем, что есть люди, которые по своей воле не хотят возвращаться, хотя есть теми, кого заявляют в Минске", - добавил Тандит.

Представитель СБУ уточнил, что заложниками официально 118 украинцев в ОРДЛО, еще 10 украинских пленников удерживают на территории России.

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бажано по всіх центральних каналах.... нам тільки цього і хотілось...
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Разве есть идиоты, которые хотят здохнуть за хуйла на лугандонии?
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Юрий Вы вообще понимаете , что написали ?
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Да, конечно, у партнеров надо еще спрашивать их согласие, просто бредятина.
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Якщо їх відмова заважає визволенню наших заручників - видворяти в ордло примусово.. Дивний гуманізм до особин, котрі підняли зброю проти України та українців..Дуже схоже на ігри лутковської та Петрове - "вони підуть в обдрочєніє"... Не захочуть воювати проти України - завжди зможуть перейти лінію розмежування, та відсидіти свій термін в українських в'язницях..
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gjl под руки на поруки и пинком на границу
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Защита от виницкого базарного чуда
У пiдcумку, Мiнекoнoмрoзвитку прoпoнує пiдвищити мiнiмaльнi цiни нa aлкoгoль з метoю зaхиcту cпoживaчiв вiд кoнтрaфaктнoї i cурoгaтнoї прoдукцiї i зменшення чacтки тiньoвoї екoнoмiки.

Понятно, панове украинцы как власть заботится о вашем здоровье, путем , который знают только на винницком базаре

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бред полный...
т.е., тем самым легализируют ордло ?
хотя, конечно - партнеры...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина покажет заключенных, которые не хотят ехать в ОРДЛО из украинских тюрем, - Тандит
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