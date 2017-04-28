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 ЮНЕСКО продолжит мониторинг соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, - МИД

28 апреля на заседании Комиссии по вопросам программы и внешних отношений 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая проходит в Париже, было принято решение "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Министерства иностранных дел.

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Соответствующее решение предусматривает продление мониторинга ситуации в Крыму и Севастополе в сфере компетенции ЮНЕСКО и подготовку Генеральным директором ЮНЕСКО соответствующего доклада, который будет рассмотрена на следующей сессии Исполнительного совета в октябре.

В поддержку Украины выступили делегации США, Европейского Союза и Турции, которые отметили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, приветствовали прогресс в диалоге с Секретариатом ЮНЕСКО по внедрению непосредственного мониторинга со стороны организации на полуострове и выразили настрой контролировать динамику этого процесса.

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Заместитель председателя Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Сергей Рева подчеркнул готовность украинской стороны в дальнейшем усиливать взаимодействие с Секретариатом организации, членами Исполнительного совета и государствами-членами ЮНЕСКО для полной реализации соответствующих решений Исполнительного совета.
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Какие может быть соблюдение прав на оккупированной территории...

Тем более рашей...
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Какое вообще соблюдение прав рашей где бы то ни было.
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ну, если само юнеско продолжит, тогда все ништяк
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юнеско...грубо говоря, это отдел ООН, по вопросам образования, науки и культуры...что ни там наблюдать будут? какие права? могу права на УАЗ деда выслать. пусть наблюдают.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЮНЕСКО продолжит мониторинг соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, - МИД
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