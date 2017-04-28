 ЮНЕСКО продолжит мониторинг соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Министерства иностранных дел.
Соответствующее решение предусматривает продление мониторинга ситуации в Крыму и Севастополе в сфере компетенции ЮНЕСКО и подготовку Генеральным директором ЮНЕСКО соответствующего доклада, который будет рассмотрена на следующей сессии Исполнительного совета в октябре.
В поддержку Украины выступили делегации США, Европейского Союза и Турции, которые отметили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, приветствовали прогресс в диалоге с Секретариатом ЮНЕСКО по внедрению непосредственного мониторинга со стороны организации на полуострове и выразили настрой контролировать динамику этого процесса.
Заместитель председателя Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Сергей Рева подчеркнул готовность украинской стороны в дальнейшем усиливать взаимодействие с Секретариатом организации, членами Исполнительного совета и государствами-членами ЮНЕСКО для полной реализации соответствующих решений Исполнительного совета.
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