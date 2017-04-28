 В Израиле скончался Ион Деген - поэт, родившийся в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в Фейсбуке.
Деген родился 4 июня 1925 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области. Во время Второй мировой войны был танкистом, на его счету 16 подбитых немецких танков.
Оставил яркие воспоминания о войне
После войны работал ортопедом‑травматологом. В 1977 году он репатриировался в Израиль. В 1973 году защитил первую в мире докторскую диссертацию по магнитотерапии.
Автор 90 научных статей. Его произведения издавались в Израиле, России, Украине, Австралии, США. Деген - автор стихотворения "Мой товарищ, в смертельной агонии…", которое он написал в декабре 1944 года. Стихотворение долгое время было известно как работа неизвестного фронтовика.
Авторство Дегена открылось только в конце 1980-х годов. Он также написал следующие книги: "Из дома рабства", "Стихи из планшета", "Иммануил Великовский", "Портреты учителей", "Война никогда не кончается".
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А чего это медик в танк полез?
16 танков? что не еврей - то головорез.
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Земля пухом Іоні Лазаровичу!
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Привычно патокой пролиты речи.
Во рту оскомина от слов елейных.
По-царски нам на сгорбленные плечи
Добавлен груз медалей юбилейных.
Торжественно, так приторно-слащаво,
Аж по щекам из глаз струится влага.
И думаешь, зачем им наша слава?
На кой... им наша бывшая отвага?
Безмолвно время мудро и устало
С трудом рубцует раны, но не беды.
На пиджаке в коллекции металла
Ещё одна медаль ко Дню Победы.
А было время, радовался грузу
И боль потерь превозмогая горько,
Кричал «Служу Советскому Союзу!»,
Когда винтили орден к гимнастёрке.
Сейчас всё гладко, как поверхность хляби.
Равны в пределах нынешней морали
И те, кто блядовали в дальнем штабе,
И те, кто в танках заживо сгорали.
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Над башнями нагробия огня.
За полчаса не стало батальона.
А я все тот же, кем-то сохраненный.
Быть может, лишь до завтрашнего дня.
Ион Деген.
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