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 В Израиле скончался Ион Деген - поэт, родившийся в Украине

В Израиле на 92-м году жизни скончался поэт и писатель Ион Деген

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в Фейсбуке.

Деген родился 4 июня 1925 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области. Во время Второй мировой войны был танкистом, на его счету 16 подбитых немецких танков.

Оставил яркие воспоминания о войне

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После войны работал ортопедом‑травматологом. В 1977 году он репатриировался в Израиль. В 1973 году защитил первую в мире докторскую диссертацию по магнитотерапии.

Автор 90 научных статей. Его произведения издавались в Израиле, России, Украине, Австралии, США. Деген - автор стихотворения "Мой товарищ, в смертельной агонии…", которое он написал в декабре 1944 года. Стихотворение долгое время было известно как работа неизвестного фронтовика.

Авторство Дегена открылось только в конце 1980-х годов. Он также написал следующие книги: "Из дома рабства", "Стихи из планшета", "Иммануил Великовский", "Портреты учителей", "Война никогда не кончается".
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Ну просто чудовищное горе вселенского масштаба ...
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Ми в Україні молодих зараз хоронимо.Вбитих росією.І воїнів,і мирних...Господи! Покарай нелюдей російських,що вдерлися на нашу землю!
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Не знаю такого.
А чего это медик в танк полез?
16 танков? что не еврей - то головорез.
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Ну, просто порахуйте вік: яким медиком він міг бути у 18? У Чернівцях він вчився вже після війни - інвалідом з потрощеними кістками (тому й вибрав ортопедію). І танки задокументовані, наскільки це взагалі можливо (всі реальні перемоги по статистиці - це 1/4) Взагалі цікавий дядько (я читав мемуари) - через впертість і правдолюбство і Героя не дістав і кар'єри не зробив - зі ступнем д.м.н. працював простим лікарем, не професорствував, і за Совєтів хвалєбні меморії про замполітів не видавав. Життя розмаїте, і люди різні...
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Ти сам звідки щоби його знати? Іона (правильне його ім'я пишеться саме так) служив танкістом, був тяжко поранений у ногу. Ногу йому врятували і лише після демобілізації він вступив до медичного інституту. Свого часу він зробив складну операцію на руці моєму шефу, після чого шеф знову зміг віджиматися і піднімати стілець однією рукою. І у 1977 році я чисто випадково потрапив до нього на прийом з банальним запаленням меніску. Він вилікував мене грамотно і швидко.
Земля пухом Іоні Лазаровичу!
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В 2012 году в ему как и остальным ветераном в российском посольстве военный атташе под звуки торжественной музыки вручил очередные юбилейные награды. После окончания церемонии наш ершистый герой прочитал вот эти свои стихи.
Привычно патокой пролиты речи.
Во рту оскомина от слов елейных.
По-царски нам на сгорбленные плечи
Добавлен груз медалей юбилейных.
Торжественно, так приторно-слащаво,
Аж по щекам из глаз струится влага.
И думаешь, зачем им наша слава?
На кой... им наша бывшая отвага?
Безмолвно время мудро и устало
С трудом рубцует раны, но не беды.
На пиджаке в коллекции металла
Ещё одна медаль ко Дню Победы.
А было время, радовался грузу
И боль потерь превозмогая горько,
Кричал «Служу Советскому Союзу!»,
Когда винтили орден к гимнастёрке.
Сейчас всё гладко, как поверхность хляби.
Равны в пределах нынешней морали
И те, кто блядовали в дальнем штабе,
И те, кто в танках заживо сгорали.
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Пришло его время. Прожита большая жизнь, в которой всё было. Земля пухом.
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Не знаю какой он поэт, но возраст, как для мужика, достойный. Покойся с миром.
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Всі ми в цьому світі гості.. Кожному - свій час..
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"Вот место Голды Меир мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ"...Кстати, Голда - таки КИЕВЛЯНКА!!!
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Цей чоловік - яскравий приклад того, що деякі євреї воювали і проявляли мужність, в той час як *иди сиділи в теплих наркоміаських і есесівських кабінетах, віддаючи накази на знищення людей, незручних режиму.
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Ни плача я не слышал и ни стона.
Над башнями нагробия огня.
За полчаса не стало батальона.
А я все тот же, кем-то сохраненный.
Быть может, лишь до завтрашнего дня.

Ион Деген.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Израиле скончался Ион Деген - поэт, родившийся в Украине
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