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Все про:Норвегия (343) помощь (3281) Климпуш-Цинцадзе (139)

 Норвегия выделит $25 млн финансовой и технической помощи Украине в 2017 году

Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде во время встречи с Климпуш-Цинцадзе подтвердил продолжение выделения Норвегией финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в 2017 году составит около 25 млн долларов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе.

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"По результатам встречи с вице-премьер-министром, Бёрге Бренде сообщил, что только что было принято решение о выделении 180 тыс. евро в трастовый фонд НАТО по социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных или увольняемых в запас", - говорится в сообщении.

Также Бренде подтвердил неизменность позиции Норвегии о продлении санкций против России в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Он поприветствовал прогресс в реформах и отметил, что успешная Украина привлекательна для инвесторов.
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Україна країна жебраків, а при владі одні мільйонери, які без сорому жебракують по всьому світу, роблячи вигляд, що це нібито для країни, а потім все відправляють в Панаму.
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Реформы на самом деле это пыль в глаза для лохов. смотрите мол какие мы реформаторы. Ничего не поменялось, азартный бизнес и проституцию не легализовали, антиофшорного законодательства нет(оно даже на повестке дня не стоит()*()даже хуйло какой ни какой антиофшорный закон подписал), зачем платить налоги? как же потом мусора, СБУ, и прокуратура жить будут? Зато нам в голову вбивают "рынок земли", "пенсионная реформа", "ротердам+", "абонплата за газ" и т.д. и т.п. фигню, а пипл хавает, и снова на очередных выборах пойдет голосовать за гречку, настолько же вы тупы люди, вы имейте то что заслуживайте. Потом потрошенко будет все валить на гнойсмана и яйценюха, а яйценюх с гнойсманом на потрошенко, и под гречневые аплодисметы все пойдут опять за них голосовать!
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Интересно, когда же мы услышим, что Украина - выделила... Мелькнуло там , вроде бы Молдове. Но это все... Японцы до сих пор за Киот - нам - выделяют... Правильно там выше человек написал: "країна - жебраків".
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Литве тоже некоторое время получала, а теперь сама помогает. Иногда деньгами, специалистами. Кстати, когда совок забрал свои войска, Толи Бельгия, толо Дания, толи Нидерланды Литве подарила Броневые машины и арту. Лет десять спустя Украина будет помогать другим странам.
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если деньгами - то напрасно...
стырят !
только техникой и распределять лично !
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Реформы на самом деле это пыль в глаза для лохов. смотрите мол какие мы реформаторы. Ничего не поменялось, азартный бизнес и проституцию не легализовали, антиофшорного законодательства нет(оно даже на повестке дня не стоит()*()даже хуйло какой ни какой антиофшорный закон подписал), зачем платить налоги? как же потом мусора, СБУ, и прокуратура жить будут? Зато нам в голову вбивают "рынок земли", "пенсионная реформа", "ротердам+", "абонплата за газ" и т.д. и т.п. фигню, а пипл хавает, и снова на очередных выборах пойдет голосовать за гречку, настолько же вы тупы люди, вы имейте то что заслуживайте.
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У Норвегії майже трильйон долларів золотовалютних запасів, бо там при владі люди, а не виродки-мародери.
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