 Норвегия выделит $25 млн финансовой и технической помощи Украине в 2017 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе.
"По результатам встречи с вице-премьер-министром, Бёрге Бренде сообщил, что только что было принято решение о выделении 180 тыс. евро в трастовый фонд НАТО по социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных или увольняемых в запас", - говорится в сообщении.
Также Бренде подтвердил неизменность позиции Норвегии о продлении санкций против России в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
Он поприветствовал прогресс в реформах и отметил, что успешная Украина привлекательна для инвесторов.
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стырят !
только техникой и распределять лично !
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