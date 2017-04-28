 Минобразования утвердило список учебников, которые будут печатать за бюджетные деньги

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В сообщении отмечается: " Отбор учебников происходил в два этапа. На первом осуществлялась научно-методическая экспертиза проектов учебников, на втором - голосования учителей и администраций школ за то или иное издание.Все электронные версии макетов учебников были размещены на государственном ресурсе - Репозитарии учебных материалов, и учителя через личные кабинеты голосовали за них. Таким образом были определены те учебники, которые имеют наибольшее доверие педагогов.В этом году в системе Репозитария проголосовало около 51 тысячи учителей. На уровне общеобразовательных учебных заведений (ОУЗ) голосования составило - 99,6% (14 680 школ, в которых обучаются девятиклассники).В отличие от предыдущих лет, когда голосование происходило на коммерческих ресурсах, в этом году Репозитарий учебных материалов был разработан и пилотирован в государственном учреждении - Институте модернизации содержания образования.Самый высокий результат выбора получили уже известные в образовательной среде учебные материалы. Результат выбора более двухсот тысяч получили учебники: "Физика", авторы Барьяхтар В.Г., Длинный С.А., Божинова Ф.Я., Кирюхина О.А. (обобщенный результат выбора - 319 574), "Украинская литература", автор Авраменко А.М. (251 611), "Английский язык (9-й год обучения)", автор Карпюк О.Д. (219 757), "Информатика", авторы Ривкинд Й.Я., Лысенко Т.И., Чернигова Л.А., Шакотько В.В. (217 020) и другие.Однако, есть и новые авторские коллективы, например: "Биология" учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (авт. Шаламов Г.В., Носов Г.А., Литовченко Е.А., Калиберда Н.С.), обобщенный результат выбора - 55 905; "Химия" учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (авт. Березан О.В.) обобщенный результат выбора - 18 886.Следующим этапом подготовки учебников к печати непосредственное заказа их областными департаментами (управлениями) образования по прогнозируемым количеством учащихся (максимальное количество учащихся на 5-летнем интервале использования учебника).18-19 мая возведенные по всеми регионами заказ тиражей учебников по каждому названию должны быть переданы тендерному комитету.В этом году впервые издательства, которые будут печатать учебники за государственный счет, должны предоставить МОН электронные версии этих учебников для размещения в свободном доступе.Министерство образования и науки также планирует разработать систему контроля доставки учебников в каждую школу".