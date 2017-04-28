Минобразования утвердило список учебников, которые будут печатать за бюджетные деньги
28 апреля Коллегия Министерства образования и науки Украины утвердила перечень из 156 наименований учебников для 9 класса общеобразовательных учебных заведений, которые будут издаваться за средства государственного бюджета в 2017 году.
В сообщении отмечается: " Отбор учебников происходил в два этапа. На первом осуществлялась научно-методическая экспертиза проектов учебников, на втором - голосования учителей и администраций школ за то или иное издание.
Все электронные версии макетов учебников были размещены на государственном ресурсе - Репозитарии учебных материалов, и учителя через личные кабинеты голосовали за них. Таким образом были определены те учебники, которые имеют наибольшее доверие педагогов.
В этом году в системе Репозитария проголосовало около 51 тысячи учителей. На уровне общеобразовательных учебных заведений (ОУЗ) голосования составило - 99,6% (14 680 школ, в которых обучаются девятиклассники).
В отличие от предыдущих лет, когда голосование происходило на коммерческих ресурсах, в этом году Репозитарий учебных материалов был разработан и пилотирован в государственном учреждении - Институте модернизации содержания образования.
Самый высокий результат выбора получили уже известные в образовательной среде учебные материалы. Результат выбора более двухсот тысяч получили учебники: "Физика", авторы Барьяхтар В.Г., Длинный С.А., Божинова Ф.Я., Кирюхина О.А. (обобщенный результат выбора - 319 574), "Украинская литература", автор Авраменко А.М. (251 611), "Английский язык (9-й год обучения)", автор Карпюк О.Д. (219 757), "Информатика", авторы Ривкинд Й.Я., Лысенко Т.И., Чернигова Л.А., Шакотько В.В. (217 020) и другие.
Однако, есть и новые авторские коллективы, например: "Биология" учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (авт. Шаламов Г.В., Носов Г.А., Литовченко Е.А., Калиберда Н.С.), обобщенный результат выбора - 55 905; "Химия" учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (авт. Березан О.В.) обобщенный результат выбора - 18 886.
Следующим этапом подготовки учебников к печати непосредственное заказа их областными департаментами (управлениями) образования по прогнозируемым количеством учащихся (максимальное количество учащихся на 5-летнем интервале использования учебника).
18-19 мая возведенные по всеми регионами заказ тиражей учебников по каждому названию должны быть переданы тендерному комитету.
В этом году впервые издательства, которые будут печатать учебники за государственный счет, должны предоставить МОН электронные версии этих учебников для размещения в свободном доступе.
Министерство образования и науки также планирует разработать систему контроля доставки учебников в каждую школу".
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Невероятно, но Факт! @best_fact 7 ч.7 часов назад
Коробка шоколадных планет
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СТРОИТПИШЕТ!!!" Беда постсоветского пространства - НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ!!!
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А у девятикласников мозг не перегреется?
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