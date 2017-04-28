 ГПУ сообщила о подозрении в организации задержания активистов Автомайдана экс-замначальника ГУ МВД в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"По результатам собранных доказательств объявлено подозрение бывшему заместителю начальника Главного управления МВД Украины в Киеве", - сказано в нем.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 (организация совершения, руководство подготовкой и совершение по предварительному сговору группой лиц превышения власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.
Следствие установило, что подозреваемый с привлечением подчиненных ему оперативных подразделений и гражданских лиц организовал провокации возле городской больницы №17 по улице Щорса в Киеве в ночь с 22 на 23 января 2014 года.
В дальнейшем работники столичного спецподразделения "Беркут" незаконно задержали 8 активистов Автомайдана. К задержанным было применено насилие, им были нанесены травмы различной степени тяжести, автомобили активистов были намеренно повреждены.
В суд внесено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения. В ГПУ отмечают, что по указанному эпизоду преступления к уголовной ответственности привлечены 16 правоохранителей, в том числе 13 сотрудников спецподразделения "Беркут", включая командира полка и командира роты, а также 4 гражданских лиц.
В настоящее время суд рассматривает обвинительные акты в отношении командира оперативной роты спецподразделения "Беркут" и 5 его подчиненных за участие в совершении указанных преступлений.
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Комментарии на зарплату выпрашиваете?
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какая зарплата какие троли какие кацапы какие протпутинцы
я не смиртный и и не соглашаюсь и вообще я не кацап
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А духовность и скрепы вон как полезли...фонтанируют прям..
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Духовность есть в Великой Беларуси островок маразма
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ваще-то некоторые модераторы не уважают флудеров - на будущее
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как там жиири то орал Это россия чего не смеетесь
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Зачем
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