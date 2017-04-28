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 Политика Украины
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 ГПУ сообщила о подозрении в организации задержания активистов Автомайдана экс-замначальника ГУ МВД в Киеве

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в организации, руководстве и координации задержания активистов Автомайдана в январе 2014 года бывшему заместителю начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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"По результатам собранных доказательств объявлено подозрение бывшему заместителю начальника Главного управления МВД Украины в Киеве", - сказано в нем.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 (организация совершения, руководство подготовкой и совершение по предварительному сговору группой лиц превышения власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что подозреваемый с привлечением подчиненных ему оперативных подразделений и гражданских лиц организовал провокации возле городской больницы №17 по улице Щорса в Киеве в ночь с 22 на 23 января 2014 года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Дело 19 экс-гаишников, подозреваемых в преступлениях против "Автомайдана", рассматривает выносивший незаконные решения против автомайдановцев судья Циктич, - адвокат Маселко. ФОТО

В дальнейшем работники столичного спецподразделения "Беркут" незаконно задержали 8 активистов Автомайдана. К задержанным было применено насилие, им были нанесены травмы различной степени тяжести, автомобили активистов были намеренно повреждены.

В суд внесено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения. В ГПУ отмечают, что по указанному эпизоду преступления к уголовной ответственности привлечены 16 правоохранителей, в том числе 13 сотрудников спецподразделения "Беркут", включая командира полка и командира роты, а также 4 гражданских лиц.

В настоящее время суд рассматривает обвинительные акты в отношении командира оперативной роты спецподразделения "Беркут" и 5 его подчиненных за участие в совершении указанных преступлений.
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кто такой путена? это хуйло плешивое? вепс-недомерок?
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Я подозреваю, что наше ГПУ неадекватное. Подозрений много, а дел с гулькин юух.
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да вы вообще не адеквтные хохлы зачем вы разрушили страну?
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вона расссєя не велікая-вона глубокая і не духовную а вонючою
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Вот не пойму,что это вы такой смирный и со всем соглашаетесь ?
Комментарии на зарплату выпрашиваете?
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проснитесь вы дрищите
какая зарплата какие троли какие кацапы какие протпутинцы
я не смиртный и и не соглашаюсь и вообще я не кацап
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Да..?)
А духовность и скрепы вон как полезли...фонтанируют прям..
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Скрепы они не только в россиюшке и духовность тоже
Духовность есть в Великой Беларуси островок маразма
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а вы тему заметки не читаете принципиально?
ваще-то некоторые модераторы не уважают флудеров - на будущее
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а шо ви вже його на росії в себе вже його в тюрьму посадили ?
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возможно все
как там жиири то орал Это россия чего не смеетесь
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и вообще в той же россиюшке есть и хорошие простые люди и они за вас и я это не по наслышки знаю ибо с российским компания работаю, так что на надо тут всех кацапов уничтожать
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Все равно. У нас прививка от братства и дружбы.
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Вы зафлудили всю страницу никчемными комментариями....
Зачем
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Можете мне высказать любое коллективное "ФЭ", но я , как участник поездки "Автомайдана" к Януковичу, должен в конце-концов сказать правду: на пути следования колонны минимум в двух местах стояли гайцы и жезлами требовали остановки. Поэтому люстрация судей, только на основании приговоров участникам, не выполнившим требования ПДД, формально не является законной. Нравится кому-то это или нет, но правда превыше всего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ сообщила о подозрении в организации задержания активистов Автомайдана экс-замначальника ГУ МВД в Киеве
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