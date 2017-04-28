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Все про:операция (128) Насиров (509)

 Отстраненного главу ГФС Насирова прооперировали, - "ТСН". ФОТО

Отстраненному председателю ГФС Роману Насирову в пятницу, 28 апреля, сделали операцию, которую ранее отложили из-за судебного заседания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТСН".

"Хирургическое вмешательство провели в Украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Минздрава Украины. А руководил операцией директор медучреждения - профессор Александр Ларин", - говорится в публикации.

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Отстраненного главу ГФС Насирова прооперировали, - ТСН 01


Напомним, в среди апреля Насиров был избран главой Федерации дзюдо Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Лимфовузол почистили? А звідки гроші на професора, Насіров вже все віддав до останньої копійки, навіть немає за що годувати сім'ю, а тут професор оперую в інституті! Не в якійсь районній лікарні безкоштовний лікар ріже Насірова під дешевих безплатним наркозом, а професор в інституті! Бидло-еліта себе пильнує, не дає районним коновалам в собі ковирятись.
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Так йому для імунітету обрізали крайню плоть.
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это то что стоит дорого и этим явно не по карману, хотя по жизненным показаниям.
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Хардин - какая доплата за первый комент? С утра ни одной новости не пропускаешь.
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Ну вообще то эндокринологи занимаются железами.Так что может быть и мелочь и серьёзно.Что конкретно не говорят.
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Походу жопу зашил... перед зоной перестраховывается))
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Да, в связи с очередным плановым обрезанием
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В центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов... В який саме орган хірургічно вмішались?Знову загадки та ребуси.
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Если найдут,шо ещё наворовал,то у него снова узлы завяжутся.
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якобы инфаркт в эндокринологии не оперируют. А если операция плановая, то в чем суть вопроса
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судьи твари чела мучают а он бедный ако на галерах пахал
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Так, а что ему оперировали ?
Браслет изымали с интимного места ?
Почему , как только начинают заводить дело, наши ,кровь с молоком депутаты, весьма упитанные ,начинают срочно ходить на грани жизни и смерти?
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Так,мыслимое ли дело! Цена вопроса не свобода,не честь,а МИЛЛИОНЫ! А может и МИЛЛИАРДЫ!У него все узлы и позавязывались...
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А может, наоборот , браслет в интимное место вставляли?
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А че не написали, что за операция, наверное еще не придумали.
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График температуры обнародовать будут
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Потертости и шелушения от браслета на интимном месте детской присыпкой притрусили,а вы думаете уже порезали,та щас
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дай бог щоб скальпель або зажим випадково в нього забули і зашили.... або свисток в прямій кишці оставили....
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и одеялко клетчатое выдадут ему, как малоимущему.
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Щитовидка? Спрячется за врачебной тайной и будет спекулировать, симулировать приступы, когда будут жучить. Странно, что за границу на лечение не просился.
А якобы ж спарцмэн, дзюдоист.
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да, кстати, а хедрант у нас самбист или дзюдоист ?
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А кстати Пеця ж тоже пациент эндокринологов, диабетик. Как припечет и схватят за жирный тухес, представляю, в какое клетчатое одеяло воно закутается и будет мычать, имитируя приступ - справка ж у него есть стопудово. Все продумал заранее поц.
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а по виду и поведению - алкаш жадный, брехливый и ссыкливый...
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он и яйца вырежет , что бы не сидеть................... барыга!!!! ты зачем больным места у корыта раздал?как кого за яйца взяли, сразу все колясочники,сердечники... что у вона научились?
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Нужно было на "правильном" месте носить браслет , а не на "интимном" .........
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Коли в редакції сидять дибіли. Невже Притула саме з таким виразом обличчя знімав наслідки обстрлу? До ЗМІ, яке належать Садовому пряцівиків приймають виключно з псих-диспанцерів?
Отстраненного главу ГФС Насирова прооперировали, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 7127
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Мусорна тема вже не актуальна я так розумію?
Більш розумніщого нічого не могли придумати???
НАХУЙ В СПАМ!
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Киев, апрель 2017 года. Выдающийся хирург, профессор Филипп Филиппович Преображенский достиг замечательных результатов в омоложении. Продолжая исследования, он задумал небывалый эксперимент - операцию по пересадке собаке человеческих гипофиза и семенников. В качестве подопытного животного был выбран бездомный пёс Шарик. Результаты операции превзошли все ожидания - Шарик постепенно начал принимать человеческий облик! Но тут же выяснилось, что он стал брехуном и вором, подобно донору пересаженных органов .
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с щитовидками в Украине вообще полная тайна - режут и больным и здоровым, как апендикс в хф. "Покровские ворота", или делают вид, что резали и т.д....Там свои потоки...Соотвественно своя мафия! Куточок УРАЛины...
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это у них будущий независимый урал так называют .а если официально-уральская народная республика
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Насчет щитовидки он прав , самому 4 года назад вырезали , зашугали раком и рубанули . Вода у нас плохая для щитовидки , а при союзе никто не говорил что надо йод кушать .
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Я уже сомневаюсь,что этому вралю вообще там что-то вырезали...
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А что это у него в ногах сумка, с бутЕбродами или уже внутренности вырезали нафиг?!
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Или так сейчас руководство дзюдоистов на тренировки возят?
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От бідося, то операцію на серці, тепер ще щось! Щось життя на волі йому зовсім шкодить - треба йому в тюрму, ближче до тюремної лікарні.
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У каждой эпохи и каждого исторического явления есть свои символы: звезда, свастика, берет Че Гевары, белая повязка шахида... Символом украинской контрреволюции (и коррупции, что одно и то же) историки будущего назовут инвентарное медицинское одеяло. Тело под ним - не в счет.
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На головном мозге, видать. Теперь будет законно косить под дурачка.
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после такой операции он точно не будет иметь детей, а паска будет будить в нём тяжолую депрессию.
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Удалили электронный браслет из "интимного места"
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Костюм от Бриони... одеялка в клетку... больничная простынка... Белые тапки?
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Cтесняюсь спросить, аки зарезали агнца? Иль хунта просто кровь переливала немощному?
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Да, совсем забыл, он в кимоно (чернопоясном ессесно) был, иль просто в исподнем с расейскими курями? Прошу выяснить за чей счет банкет если с курями
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтстраненного главу ГФС Насирова прооперировали, - "ТСН". ФОТО
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