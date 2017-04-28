 Госкино запретило демонстрацию и распространение фильма про Бузину

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино, передают Цензор.НЕТ.
"Госкино сообщает: просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени", Экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства", - говорится в нем.
Отмечается, что решение рассматривалось в ответ на обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.
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Вполне себе там честно - бузину я бы без заздрения совести сам-бы отправил в нирвану,
потому как эта сука не имела вообще никаких принципов. Гондон, не человек.
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"Вспомнить !!---" - б-р-р-р ....
"Позволить все!!!!"
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С колорадскими ленточками? С аквафрешами? - Не запрещать?
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А в Києві дядько...
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придуркиоригиналы смотрят...
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А на счёт , что это за кино, можешь глянуть тут https://www.youtube.com/channel/UCJucvPUcN4DPPud-ou86C6Q
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Сходи, не обеднеешь.
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Или от жиру бесится!
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-Тату, а шо це таке?
- Це, синок, море.
Через 5 хвилин:
- Тату, а шо це таке?
-Синок, це море. Бачиш, водичка, хлюп-хлюп. Море, синок.
Через 5 хвилин:
-Тату, а шо це таке?
Батько не витримує, бере малого за чучерепки і головою кілька разів тицяє у воду: "Це МОРЕ, МОРЕ, МОРЕ!!!!!"
Малий, покрутивши головою :" Тату, а шо це було?"
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Чи ти меломан хренов рахуеш, де Ступка знімався в антиукраїнському фільму "ОГНЕМ І МЕЧОМ" УКРАЇНСЬКІМ ФИЛЬМОМ??
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Є ще "Останній москаль".
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То це фільми?
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Подними зад, сходи в кинотеатр и узбагойся.
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Одна или один второстепенный украинский артист, повод для отмыва бабок кацапами.
Они нас за идиотов считают??
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Кто хоть каплю его знал...
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Несмотря на запрет.
Всё что в нём могут показать легко предугадать и предвидеть. А потому смотреть - только время терять и провоцировать рвотные рефлексы в сторону кремлёвской и им подобной погани.
Считаю, что запрет в данном случае - это табличка с предупреждением возле кучки говна - НЕ НАСТУПИ.
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Не хватало только, чтобы о таком подонке, как Бузина фильмы в Украине показывали.
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Оказывается, он был великим поэтом
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Арсний Яценюк слишком мало убил российских солдат для звания Герой России.
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