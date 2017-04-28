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 Политика Украины
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Все про:Бузина (215) запрет (1084) кино (1107) фильмы (210) Госкино (61)

 Госкино запретило демонстрацию и распространение фильма про Бузину

Государственное агентство по вопросам кино запретило к распространению и демонстрации фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино, передают Цензор.НЕТ.

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"Госкино сообщает: просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени", Экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства", - говорится в нем.

Отмечается, что решение рассматривалось в ответ на обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.
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Запреты никогда не доводили до добра,это признак слабости ...
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Слава Богу ,что хоть фильм про этого Антихриста запретили.
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Совершенно нет,просто я ооооочень не люблю когда власть,что-либо запрещает своим гражданам ,глупо это и недостойно ,власть должна своим примером показывать людям,как надо любить свою страну,как надо быть ей преданным, а не обворовывать уже в хлам нищих людей под слова СЛАВА УКРАИНЕ и запрещать фильмы,книги,каналы и так далее,создайте своё,конкурируйте и ежесекундно доказывайте,что вы лучше,честней,справедливей а запреты это всегда бумеранг ,так что не тролль я а просто умный и порядочный человек !
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"...что не тролль я а просто умный и порядочный человек !" - ГЛАВНОЕ - СКРОМНЫЙ!!!
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Да хватит скромничать,кучка негодяев поэтому и имеет нас в хвост и гриву,потому что мы такие скромные ...
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Не, ну это все верно; но по теме же где? Кто такой Бузина; чего его так; запретили ли этот фильм показывать только по гос. каналам, или как в раше и по ютубу вырезали. Действует ли у нас уголовка на просмотр таких фильмов, что запретило нацагенство, которое нихрена не государство. И действует ли у нас эвтанзия для мудаков, которые на любую тему ищут "зраду".

Вполне себе там честно - бузину я бы без заздрения совести сам-бы отправил в нирвану,

потому как эта сука не имела вообще никаких принципов. Гондон, не человек.
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дядя, вы дурак, может и наркоту разрешить тогда следуя Вашей логике
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Мой дядя тебе в рот не влезет а вот наркота разрешена в таких замечательных странах,как Канада и Нидерланды !!! В школу надо было ходить ,хоть иногда ...
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да я тебе такую щель оформлю, что станешь давалкой года!!!
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ты бы его будку ещё видел...\не то бы сказал...\
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А как быть с символикой оккупантов?
С колорадскими ленточками? С аквафрешами? - Не запрещать?
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Нет конечно,просто вышедший с такой ленточкой на улицу должен знать,что его не полиция заберёт а люди морду набьют !
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ХАРЬКОВУ: сегодня по телеку какой-то координатор русского мира в Одессе (показывало, естественно, раша -ТВ) призвал своих - "не одевайте в этот раз георгиевские ленточки, не провоцируйте...." СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ!!!
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Покажут "ПРИЗЕМЛЕНИЕ ШМЕЛЯ". Полет - не интересно, слишком буднично!!!
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Да просто пни ригошоколадные не чулы цю Бузину. (И вообще дикий народ они).
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Лысый ватан и в самом деле жил вне времени...вне времени 21-го века
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В якому жанрі хоч фільм був знятий? Як фільм жахів чи комедія?
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лиса голова бузини грає роль фалоімітатора?
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Культовая личность для ваты,называвшая вурдалаком Т.Г.Шевченко ....
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А есть такие извращенцы, кто смотрел бы фильм про дохлого лысого 3,14дараса?
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Ну Шария ведь какие-то придурки оригиналы смотрят...
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шарий ска обосрался, когда ему кто-то, кажись камикадзе, предложил открыть статистику подпижчиков - там минимум 90% казламордых... для них он как дючка, куда можно в сети слить все свои переживания)))
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А где и кем был снят этот "фильм"? Неужели в Украине?
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Госкино? А что это за кино? За 4 года хоть одно КИНО! А зарплаты под 100 тысяч наверно?
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Опровергай! Скажи например у чиновников госкино зарплату?
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Чужими зарплатами не интересуюсь... Это дело лузеров...
А на счёт , что это за кино, можешь глянуть тут https://www.youtube.com/channel/UCJucvPUcN4DPPud-ou86C6Q
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Мне не надо смотреть на твои подачки нищим. ГДЕ УКРАИНСКОЕ КИНО???
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Ты, упоротое, я тебе ссыль дал...
Сходи, не обеднеешь.
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Пошель ты на х.сыль ! Что ты доказуешь ? Что у нас кино процветает?
Или от жиру бесится!
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Приїхали батько з сином до моря.
-Тату, а шо це таке?
- Це, синок, море.
Через 5 хвилин:
- Тату, а шо це таке?
-Синок, це море. Бачиш, водичка, хлюп-хлюп. Море, синок.
Через 5 хвилин:
-Тату, а шо це таке?
Батько не витримує, бере малого за чучерепки і головою кілька разів тицяє у воду: "Це МОРЕ, МОРЕ, МОРЕ!!!!!"
Малий, покрутивши головою :" Тату, а шо це було?"
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Це образно! А деж Українське кіно! Останній фільм я бачів про СЛІПІХ КОБЗАРІВ.
Чи ти меломан хренов рахуеш, де Ступка знімався в антиукраїнському фільму "ОГНЕМ І МЕЧОМ" УКРАЇНСЬКІМ ФИЛЬМОМ??
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Чи може де полька по історії (яку звали Роксолана). Знятий Турками теж Українській фільм??
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Мое детство не трожь гандон! Я нормальным себя считаю. Не крал и не продавал.
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Набери в інеті Українські серіали, там їх достатньо багато.
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Де?? А назви хоч один Українській серіал. За 10 років знято тількі три чисто Українськіх фвльмів. І я не хочу з профанами сперечаться. На сайтах СРУ богато мила кацапського під раіссько українськім прапором.
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Це ти що? Дразниш. Тоді с тобою все ясно! ЯКЩО ДЕБІЛЬНІ СВАТИ НАШ ФІЛЬМ, ТО Я ПІДУ ПОВІШУСЬ.
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Друже цей серіал є Українській, питання які там актори знялися то вже інше.
Є ще "Останній москаль".
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Там одне вірно, що вони в Криму знімали. А Крим НАШ!! А кацапье там примерное.
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Якщо мова йде щоб серіл був виключно Українською мовою і з виключно Українськими акторами, то таких небагато.
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Які Українські! Це про телевізійні серіали про Пол\тавскі галушкі?
То це фільми?
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Ну й що ти показав? Що це за порнографія? За десять років було знято багато Українськіх фільмів!!! (Назви які це фільми?).
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фильмец про гондона снятый для гондонов, а гондонам место не в Украине, а в Параше Хуйла, пусть туда проваливают и там смотрят его хоть до посинения!
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Влад! Сейчас зайдешь на сайты кино для скачки торрентом, там 30% фильмов раисско-украинских. Это сейчас для кацапов офшорная зона.
Одна или один второстепенный украинский артист, повод для отмыва бабок кацапами.
Они нас за идиотов считают??
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Бузина, немного был, странный тип. как он там писал...верните женщинам гаремы и второе, вурдалак тарас шевченко.
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Пусть лежит для определения , рай или ад. Говорят, что про покойников плохо не говорят. Но был собака антиукраинская и сдох как собака.
Кто хоть каплю его знал...
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В раиси проблем с прокатом не будет, там он востребован. А нам к чему и для кого? Лишь бы раздраконить слабонервных?
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АВТОРА!!! - Страна должна знать своих "героев". Ну, или - не своих!!!, что более вероятно!!!
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Не смотрел этот фильм, и не собираюсь.
Несмотря на запрет.
Всё что в нём могут показать легко предугадать и предвидеть. А потому смотреть - только время терять и провоцировать рвотные рефлексы в сторону кремлёвской и им подобной погани.
Считаю, что запрет в данном случае - это табличка с предупреждением возле кучки говна - НЕ НАСТУПИ.
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Бузина ненавидел все украинское, не признавал Украину как государство, украинских исторических культурных деятелей смешивал с дерьмом.

Не хватало только, чтобы о таком подонке, как Бузина фильмы в Украине показывали.
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Може нехай ще покажуть і озвучать його висери про Україну!!!
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Бузина на рос ТВ подав ідею своєї сакральної жертви,заявивши на всю Раісію,що його геніального пііта можуть вбити,тим самим спровокував на дії м'ясників із ФСБ.Як би не жалівся росіянцям по ТВ ,то жив би..ФСБшники люблять гострі сюжети для рабів створювати.
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Как говаривали в старину российские правители (то ли Петька, то ли Катька) - "Доносы полезны, доносчики нетерпимы". СУДЬБА БУЗИНЫ - КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРЕДАТЕЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ И СВОЕГО НАРОДА.
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Больше на рекламу похоже. Не знал о фильме, но тут мне патриоты из нацкомиссии помогли . Набираешь в поисковике и имеешь фильм со слезами россиян в коментах https://www.youtube.com/watch?v=-OJ1BYUDy00
Оказывается, он был великим поэтом
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ВП‏ @sranysovok 4 ч.4 часа назад
Арсний Яценюк слишком мало убил российских солдат для звания Герой России.
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Що могли кацапи розказати украінцям про цьго випердка , мати якого партноменклатурниця, а батько офіцер МГБ-КГБ? Мерзоту, яка поливала брудом все украінське, поетішка-невдаха, моральне потороче з головою , подібною на обрізаного члена, москальня хоче видати за мученика. Ну, давайте, поставте йому пам"ятник на Красной площаді. А украінцям така втрата до голоі дупи, здох покруч і добре, не буде народ свій паскудити.
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Сколько ещё такой гыдоты в Украине, финансируемой рублём?

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Рашист он был, конечно. Но были у него и интересные статьи, например - про то как банды викингов (Аскольд, Игорь, Олег и т.д.) оседали в Киеве и управляли местным населением. Версия более реалистичная, по сравнению с основной - якобы местное население долго искало кто ими будет управлять и на свое счастье, нашли таки викингов (варягов).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскино запретило демонстрацию и распространение фильма про Бузину
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