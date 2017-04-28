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 Политика Украины
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Все про:конфискация (358) Ощадбанк (163) Янукович (32409)

 У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат. ДОКУМЕНТ

Адвокат Януковича Виталий Сердюк опроверг сообщения Генерального прокурора Украины о конфискации денег экс-президента.

Информация о конфискации 1,5 млрд долларов Виктора Януковича является неправдивой, - заявил он, сообщает Цензор.НЕТ.

"У Виктора Януковича есть счет в Ощадбанке, на котором около 28,78 млн грн. И еще один, на котором около 2,26 млн грн. Это личные средства, которые не являются предметом конфискации", - отметил Виталий Сердюк.

В доказательство он продемонстрировал выписки из личных счетов Виктора Януковича.

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 01

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 02

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 03

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 04

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 05

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 06

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 07

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 08

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 09

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 10

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 11

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 12



За клевету, поясняет защитник экс-президента, подал иск на главу правления Ощадбанка еще два месяца назад.

"Нами еще 27 февраля 2017 подан иск против председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного относительно распространения неправдивой информации о более 1,5 млрд долларов США денег Виктора Януковича, якобы находящихся на его счетах в Ощадбанке. 10 апреля Печерский суд открыл судебное производство по этому иску" , - сказал Виталий Сердюк.

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 13

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 14

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 15

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 16

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 17

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 18

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат 19







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1,5 миллиарда долларов, которые конфисковали у команды экс-президента Виктора Януковича, на самом деле принадлежали соратнику беглого олигарха Сергея Курченко - Аркадию Кашкину. Об этом "Стране" сообщили источники в Генеральное прокуратуре.

Общая сумма конфискованных средств - около 40 миллиардов гривен. Значительная их часть - это облигации внутреннего госзайма. То есть, государство, получается, не получит живых денег, а просто погасит само себе эти облигации.
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Обе стороны играются словами.
Со стороны адвоката - выписочка-то по состоянию на 05.09.16 г., а что там на сегодня - хз.
Со стороны ГПУ - сам генпрокурор говорит, что речь идёт о счетах в ценных бумагах (т.е. облигационных и т.п., а не денежных, т.е. адвокат опять лукавит), но говорит, что оформлены на сотню лиц. В этой связи вещать про Януковича - слишком громко. Там группа лиц.
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У команде Сталагмитнага Путлера 500 миллиардов из них Путлера доля 200 хотя кроме ВиолончеГлиста плешиаого гутарють что тока 2 ярда..у Ролдугина спрятано..
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распечатка 2016 года
как она доказывает что ничего не конфисковали сейчас?
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Да и понятно, что не все конфисковали. те, что в камазах выехали их уже опарыш конфисковал.
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Хлопці вже знають, куди ці гроші пристроїти
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зря что ли пашинкский так возбудился
думает и ему барыга отслюнявит
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Главное, Югик так громко прокукурикав про славетну мармеладну перемогу. А тут откуда ни возьмись подлый адвокат со своими бомагами.... неувязочка у алкаша. а так красиво ж начиналось - потрясли самого яныка.
думай, прежде чем рот открывать, пьянчуга бездипломная
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Я ж тебе уже писал ,малообразованному спонсору сепаратистов , что это лексикон для людей узкого круга. Для всякой шуш...типа тебя , это недоступно.
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многокуйловочка сепаров : шакала госьки засракава

терь уже не понять толя купюров папиццот жабеньаблигация настаночила
толя завтрать объявят шо пару банков лопнуло на 1,5лярда.

но наиболяя зачётный варьянтик : аккурат $1,5лярда для даунецкрысы маловато будя
( fb ) компанія Ахметова повідомляє, що переведе ТЕС на газове вугілля та відмовиться від антраціту

У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат - Цензор.НЕТ 9433
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Конечно деньги не его, если бы признал, то подтвердил, что украл.
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Єй кремлеботы!!!
А кто говорил, что конфисковали все деньги овоща?
Утырки конченные, не получается конфисковать (молитвами Жюли, самонемочи, ляшка): вонь от вас хоть падай. Конфисковали 40 млрд. Для вас снова хреново, бо еще 28 млн на счету осталось.
Ну конченные.

Те шо на зарплате - ладно, проституция тоже работа. А вот тех кто просто вредит надо было бы в лугандонию выслать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат. ДОКУМЕНТ
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