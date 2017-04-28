 У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат. ДОКУМЕНТ

Информация о конфискации 1,5 млрд долларов Виктора Януковича является неправдивой, - заявил он, сообщает Цензор.НЕТ. "У Виктора Януковича есть счет в Ощадбанке, на котором около 28,78 млн грн. И еще один, на котором около 2,26 млн грн. Это личные средства, которые не являются предметом конфискации", - отметил Виталий Сердюк.В доказательство он продемонстрировал выписки из личных счетов Виктора Януковича.

За клевету, поясняет защитник экс-президента, подал иск на главу правления Ощадбанка еще два месяца назад."Нами еще 27 февраля 2017 подан иск против председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного относительно распространения неправдивой информации о более 1,5 млрд долларов США денег Виктора Януковича, якобы находящихся на его счетах в Ощадбанке. 10 апреля Печерский суд открыл судебное производство по этому иску" , - сказал Виталий Сердюк.