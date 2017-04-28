 У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, -адвокат. ДОКУМЕНТ

Информация о конфискации 1,5 млрд долларов Виктора Януковича является неправдивой, - заявил он, сообщает Цензор.НЕТ.
"У Виктора Януковича есть счет в Ощадбанке, на котором около 28,78 млн грн. И еще один, на котором около 2,26 млн грн. Это личные средства, которые не являются предметом конфискации", - отметил Виталий Сердюк.
В доказательство он продемонстрировал выписки из личных счетов Виктора Януковича.
За клевету, поясняет защитник экс-президента, подал иск на главу правления Ощадбанка еще два месяца назад.
"Нами еще 27 февраля 2017 подан иск против председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного относительно распространения неправдивой информации о более 1,5 млрд долларов США денег Виктора Януковича, якобы находящихся на его счетах в Ощадбанке. 10 апреля Печерский суд открыл судебное производство по этому иску" , - сказал Виталий Сердюк.
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Общая сумма конфискованных средств - около 40 миллиардов гривен. Значительная их часть - это облигации внутреннего госзайма. То есть, государство, получается, не получит живых денег, а просто погасит само себе эти облигации.
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Со стороны адвоката - выписочка-то по состоянию на 05.09.16 г., а что там на сегодня - хз.
Со стороны ГПУ - сам генпрокурор говорит, что речь идёт о счетах в ценных бумагах (т.е. облигационных и т.п., а не денежных, т.е. адвокат опять лукавит), но говорит, что оформлены на сотню лиц. В этой связи вещать про Януковича - слишком громко. Там группа лиц.
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как она доказывает что ничего не конфисковали сейчас?
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думает и ему барыга отслюнявит
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думай, прежде чем рот открывать, пьянчуга бездипломная
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терь уже не понять толя купюров папиццот жабеньаблигация настаночила
толя завтрать объявят шо пару банков лопнуло на 1,5лярда.
но наиболяя зачётный варьянтик : аккурат $1,5лярда для даунецкрысы маловато будя
( fb ) компанія Ахметова повідомляє, що переведе ТЕС на газове вугілля та відмовиться від антраціту
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А кто говорил, что конфисковали все деньги овоща?
Утырки конченные, не получается конфисковать (молитвами Жюли, самонемочи, ляшка): вонь от вас хоть падай. Конфисковали 40 млрд. Для вас снова хреново, бо еще 28 млн на счету осталось.
Ну конченные.
Те шо на зарплате - ладно, проституция тоже работа. А вот тех кто просто вредит надо было бы в лугандонию выслать.
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