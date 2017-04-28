 Боевики били по позициям ВСУ из минометов, вооружения БМП и БТР, зафиксирован 31 обстрел, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по морским пехотинцам вблизи Павлополя и Водяного. Морских пехотинцев возле Широкино обстреливали из вооружения БМП и БТР. Из пулеметов больших калибров били по защитникам Гнутово.
На Донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Авдеевки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по опорным пунктам вблизи населенного пункта Луганское. Из противотанковых гранатометов противник обстреливал позиции вблизи Зайцево, кроме того, здесь действовали вражеские снайперы.
На Луганском направлении, из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск били по позициям возле населенного пункта Нижнее, а из минометов калибра 82-мм - по опорным пунктам вблизи Новотошковки. Из автоматических гранатометов враг накрывал защитников Крымского, а из пулеметов больших калибров - защитников Попасной.
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - говорится в сообщении.
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