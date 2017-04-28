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 Боевики били по позициям ВСУ из минометов, вооружения БМП и БТР, зафиксирован 31 обстрел, - штаб АТО

С начала суток враг 31 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по морским пехотинцам вблизи Павлополя и Водяного. Морских пехотинцев возле Широкино обстреливали из вооружения БМП и БТР. Из пулеметов больших калибров били по защитникам Гнутово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня двое воинов погибли, пятеро получили ранения, - штаб АТО

На Донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Авдеевки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по опорным пунктам вблизи населенного пункта Луганское. Из противотанковых гранатометов противник обстреливал позиции вблизи Зайцево, кроме того, здесь действовали вражеские снайперы.

Читайте: Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов, БТР и БМП. За сутки - 52 обстрела, - штаб

На Луганском направлении, из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск били по позициям возле населенного пункта Нижнее, а из минометов калибра 82-мм - по опорным пунктам вблизи Новотошковки. Из автоматических гранатометов враг накрывал защитников Крымского, а из пулеметов больших калибров - защитников Попасной.

Смотрите также: Боевики накрыли Красногоровку огнем из вооружения БМП, 120- и 82-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия утреннего обстрела. ФОТОрепортаж

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - говорится в сообщении.
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Вроде прогноз погоды уже . Если кто слышал спикеров АТО. То как автоответчик.
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более интересно, а сколько и чем ответили ВСУ, читать больно о погибших.
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был когда-то тренер "Динамо" Киев, который говорил - а вы их голом в сетку накажите...
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если фани ДК не знают, кто такой Маслов -вопросов нет...
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Точно 31 раз открывал, вы не перепутали, фиксаторы наши? А как там насчет ОПЕРАЦИИ?
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Сделайте все проще. Как? А так "Наши били по позициям Боевиков из минометов, вооружения БМП и БТР, зафиксирован 31 обстрел, - штаб АТО". Результат? Отличный.
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31 обстрела - и ни одного попадания? Это деньги на ветер...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики били по позициям ВСУ из минометов, вооружения БМП и БТР, зафиксирован 31 обстрел, - штаб АТО
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