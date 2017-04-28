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 Сегодня двое воинов погибли, пятеро получили ранения, - штаб АТО

В результате сегодняшних обстрелов боевиками позиций сил АТО среди украинских военнослужащих есть погибшие и раненые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще пять защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате подрыва автомобиля возле Павлополя, - штаб АТО



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Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли
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Светлая и вечная память........Пусть покоятся с миром.......
Родным и близким соболязнования.

Пять защитников получили ранения
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выздоровляния и сил.........
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Потрібен національний траур до 3 травня!
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Так это практически каждый день: 2-4((((( Три года уже траур ежедневно. Минск рулит...
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Потрібен національний траур (с)
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Согласна. Причем каждый раз, когда есть погибшие. Может тогда начнут "сильные мира сего" жить в реальном мире, а не в каком-то в своем(!) параллельном
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Да сколько можно хоронить ребят, почему главнокомандующий не дает команды по усилению защиты, а только о своих минских договорняках каждый день талдычит. Господи, спаси и помилуй наших героев.
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защиту каким образом можно усилить? без эмоций. Скажите - как конкретно это возможно..
Сидеть на месте? наступать? отступать?
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Наверно, только стрелковым оружием отбиваться. На что-то более существенное нужен запрос и разрешение хенералов.
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Больше стреляешь с арты, будешь больше и получать или вы думаете у них там арт. систем меньше и снарядов к ним чем у нас? Да, горе конечно, что ребята умирают, тяжело читать такие новости, но если начнутся активные действия с арт. системами, то плохих новостей станет в разы больше, поверьте.
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Окей
Отбились, применили стрелковое оружие в ответ. Далее следует миномётный обстрел с противоположной стороны. Отвечать?
Отвечать, или нет? могу дальше развить мысль, будет интересно
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одна из позиций ребят что так мы теряем больше ребят (потери каждый день) наступление нужно. Но не нам решать пусть решает ГШ
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Толя, сам то в наступление готов идти, или только здесь хочешь засылать на гибель...других? сидя у компа
гуманист!
молодец!
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ловить ватных личинок по европам. возможно, мочить. детальные планы они знаете ли...
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ути-пути детальный плану у него )))
зад почесать да по клаве попечатать пока не пьяный, вот и весь план )))

а когда серьёзно в окопе - то не о тебе, и не о нём сразу речь
Интернетные воины, козу вашу за ногу
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держи свои 11.80 на стекломой, убогий кац.
читать бы научилось, что ли. скоро вас разгонЮт и те придётся РАБОТАТЬ!
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Почему Вы не разбомбите опорные пункты этих козлов!Получится как с Преднестровием у нас!Вечный геморой !
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По минским договорняках мы не имеем права ответку давать, те бомбят, а в ответ нельзя, приказа нет, ослушаются тюрьма, вот такой у нас маразм.
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погибшим - слава! раненным, скорейшего, выздоровления.
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Бойцы гибнут из-за предательского правительства и генштаба.
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Покойтесь с Миром. И нет этому ни конца ни края. Гибнет цвет нации. Скорбим с близкими. Раненым выздоровления.
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соболезнованиe родным и близким всех погибших.. скорейшего и полного выздорoвления всем пострадавшим.. смерть хуйлу-Путину и его подельникам.
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это уже не просто ужасно, теперь то моему личному существованию начало серьезно мешать... Я не против россиян - среди них есть много продвинутых молодых хлопцев, но меня убивает, когда из-за нарисованой войны нибнут молодые люди, молодые пацанята - им от 23 лет от роду, а в глазах старость и седина... нет не для того мы живем, чтобы воевать - мы живем чтобы развиваться! конечно, это сложнее, чем тупо людей валить, но давайте вперед двигать, несмотря ни на что. Слава Украине!!!
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Сегодня двое воинов погибли, пятеро получили ранения, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9606

Вечная память погибшим.
Нет сил уже ни душевных ,ни физических читать каждый день о погибших.

Воду сепарам из милосердия?Проявите милосердие к нашим воинам, давить надо гидру сепарскую без жалости, горячей смолы им, а не воды и электричества.
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Где минские "договоренности", где гребаная меркель и ко ????? Они все дружно обеспокоены ситуацией ???? Мрази !!!!!!!
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упокій Господи їхні душіі в мирі,і сотвори вічну память...
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Погибшим ГЕРОЯМ эти минский договорённости уже не нужны! А вам? ! Кому они вообще нужны?! Крысе путлеру и его своре шакальей?!
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Після таких повідомлень про загиблих хлопців, побажання одне, шоб расія втопилася у своїй юшці та зникла як держава!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня двое воинов погибли, пятеро получили ранения, - штаб АТО
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