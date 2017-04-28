 Сегодня двое воинов погибли, пятеро получили ранения, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще пять защитников получили ранения", - говорится в сообщении.
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Светлая и вечная память........Пусть покоятся с миром.......
Родным и близким соболязнования.
Пять защитников получили ранения
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выздоровляния и сил.........
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Согласна. Причем каждый раз, когда есть погибшие. Может тогда начнут "сильные мира сего" жить в реальном мире, а не в каком-то в своем(!) параллельном
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Сидеть на месте? наступать? отступать?
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Отбились, применили стрелковое оружие в ответ. Далее следует миномётный обстрел с противоположной стороны. Отвечать?
Отвечать, или нет? могу дальше развить мысль, будет интересно
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гуманист!
молодец!
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зад почесать да по клаве попечатать пока не пьяный, вот и весь план )))
а когда серьёзно в окопе - то не о тебе, и не о нём сразу речь
Интернетные воины, козу вашу за ногу
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читать бы научилось, что ли. скоро вас разгонЮт и те придётся РАБОТАТЬ!
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Вечная память погибшим.
Нет сил уже ни душевных ,ни физических читать каждый день о погибших.
Воду сепарам из милосердия?Проявите милосердие к нашим воинам, давить надо гидру сепарскую без жалости, горячей смолы им, а не воды и электричества.
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