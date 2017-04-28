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 Минкультуры просит ЮНЕСКО обеспечить недопущение разрушения объектов археологического наследия в оккупированном Крыму

Министерство культуры просит Центр всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обеспечить все возможные меры для недопущения разрушения объектов археологического наследия Украины в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в заявлении министерства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Министр культуры Украины Евгений Нищук обратился с письмом к директору Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мечтилд Рёсслер с просьбой принять все возможные меры для недопущения разрушения объектов археологического наследия Украины", - говорится в нем.

В частности Минкультуры обеспокоено проведением масштабных археологических работ на территории между Цементной слободкой и трассой "Керчь - Феодосия" с целью строительства автомобильных дорог к Керченскому мосту.

"Одной из самых больших находок во время проведения этих работ стал фрагмент Тиритакского оборонного вала, который защищал жителей города Пантикапея от набегов кочевников. Указанный элемент датируется IV-III вв. до н.э. Согласно имеющейся информации, раскопки на объекте будут проводиться в течение 3 месяцев, после чего Тиритакский вал будет разобран, а на его месте построят трассу "Таврида", - говорится в нем.

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Кроме того, в 2017 году Россией уже выдано 13 разрешений на право проведения археологических работ на территории Крымского полуострова и 2 разрешения - на территории Севастополя.

В связи с этим Минкультуры подчеркивает недопустимость подобных действий с учетом норм международного и отечественного законодательства и просит Министерство иностранных дел обратится в МИД России с нотой протеста.

Раньше сообщалось, что в оккупированной Керчи проводят археологические раскопки на территории, на которой запланировано строительство трассы "Таврида". Археологи раскопали территорию близ туберкулезного диспансера, который находится на пути к строительной площадке Керченского моста. При проведении работ археологи сняли слой земли, под которым обнаружилась древняя кладка. Отмечалось, что работы ведутся на месте, где сохранились остатки городища эпохи бронзового века.
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