 Минкультуры просит ЮНЕСКО обеспечить недопущение разрушения объектов археологического наследия в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении министерства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Министр культуры Украины Евгений Нищук обратился с письмом к директору Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мечтилд Рёсслер с просьбой принять все возможные меры для недопущения разрушения объектов археологического наследия Украины", - говорится в нем.
В частности Минкультуры обеспокоено проведением масштабных археологических работ на территории между Цементной слободкой и трассой "Керчь - Феодосия" с целью строительства автомобильных дорог к Керченскому мосту.
"Одной из самых больших находок во время проведения этих работ стал фрагмент Тиритакского оборонного вала, который защищал жителей города Пантикапея от набегов кочевников. Указанный элемент датируется IV-III вв. до н.э. Согласно имеющейся информации, раскопки на объекте будут проводиться в течение 3 месяцев, после чего Тиритакский вал будет разобран, а на его месте построят трассу "Таврида", - говорится в нем.
Кроме того, в 2017 году Россией уже выдано 13 разрешений на право проведения археологических работ на территории Крымского полуострова и 2 разрешения - на территории Севастополя.
В связи с этим Минкультуры подчеркивает недопустимость подобных действий с учетом норм международного и отечественного законодательства и просит Министерство иностранных дел обратится в МИД России с нотой протеста.
Раньше сообщалось, что в оккупированной Керчи проводят археологические раскопки на территории, на которой запланировано строительство трассы "Таврида". Археологи раскопали территорию близ туберкулезного диспансера, который находится на пути к строительной площадке Керченского моста. При проведении работ археологи сняли слой земли, под которым обнаружилась древняя кладка. Отмечалось, что работы ведутся на месте, где сохранились остатки городища эпохи бронзового века.
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