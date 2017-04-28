Суд в Одессе отменил решение горсовета о возвращении старых названий улиц
Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Саакашвили улиц и переулков города.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 апреля Одесский городской совет принял решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.
Позже, Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое решение.
Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал данное решение горсовета "провокацией".
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ВЕЗДЕ БЫ ТАК !
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Если это так, то почему такой "сыр-бор". А что было до этого? Какие названия? Не, наши чинуши - таки ТУПОГОЛОВЫ - однозначно. Напишите названия старые или которые хотят вернут и новые, которые хотят присвоить. Этот вопрос? ДЕЛО НАРОДА, а не всяких... можно я не буду матюкатся?
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"Пива - нет ! "
снизу дописано:
"Куба - да ! "
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не дайте вате опять поднять головы!
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Труханов назвал политику Киева главной причиной столкновений 2 мая (видео)
http://volna.od.ua/truxanov-nazval-politiku-kieva-glavnoj-prichinoj-stolknovenij-2-maya-video/
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