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Все про:горсовет (346) Одесса (5522) переименования (410) декоммунизация (383)

 Суд в Одессе отменил решение горсовета о возвращении старых названий улиц

Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Саакашвили улиц и переулков города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Такое решение судья Андрей Бойчук принял только что, удовлетворив иск общественной организации "Самооборона Одессы".

Горсовет может обжаловать это решение в апелляции, но, скорее всего, не станет этого делать - учитывая сильный общественный резонанс и уголовное производство.

Проспект Небесной сотни и имена павших в АТО защитников Украины вернутся на карту Одессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных при Саакашвили

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 апреля Одесский городской совет принял решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.

Позже, Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое решение.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал данное решение горсовета "провокацией".
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просто в судді голова не броньована - не хоче потрапити в будинок профспілок-2.
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Любители маршала Жукова- чем больше утопим хохлов в Днепре, тем меньше придется ссылать их в лагеря
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Кличко тоже большой любитель маршала Жукова. В Киеве ул.маршала Жукова и пр. маршала Жукова никто переименовывать не собирается.
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каневец,шота я не вьехал,ты кому завидуешь?одессе или киеву?
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Кто сомневается, что гыгнутому, в силу своей ограниченности, трудно въехать, что я не завидую, а констатирую факты.
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факты констатируют непредвзято...а не так
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Нужно теперь определить,кто предложил этот проект решения и конечно же кто за это голосовал,и купить им чемодан,и заказать такси до вокзала!
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Как говорил персонаж известного фильма: "Я его на бочку с порохом посадил-пущай полетает!"
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не....лучше подсрачниками гнать до самого поребрика
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походу голосовали только могли две партии это сделать с инициативы мэра кацапа Труханова. партия труханова - доверяй делам, сепарский рыговский Оппоблок, може из БПП всякие там Дмитрии Голубовы. сепара Труханова давно пора убрать с города, тюрьма за ним давно плачет.
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ще кідаловська ум-партія, з бпп ще прголосувала за заступник голови фракці, інші бпп зробили вигляд шо їх в залі нема.
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Ну правильно-первое место по коррупции,нищете людей и богатству власти ,первые места по смертности и различным заболеваниям типа туберкулёза ,о чём ещё поговорить,как не о названии улиц !! Веселись народ Украинский !!!
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так а зачем тогда в Украине ошиваешься? давай на расею....там рай земной
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То-то я вижу,как далеко тебя задуло ,но а мы подождём,мы ещё поборемся ...
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все еще надеешься Киев за две недели взять борцун?
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Да зачем Киев,достаточно Банковую и Грушевского !
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В этом месте мог бы и промолчать - не везде нужно показывать кривизну своего интеллекта.
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Нельзя сейчас молчать - Украину промолчим !!!
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Из мозгов украинцев ( не только украинцев!) первым делом нужно вышибить старую советскую и нынешнюю московскую пропаганду,потому что человек с кривыми мозгами не может правильно жить и работать!
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ты уже ватную украину своей мечты проговорил
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Какую ? Ватную ? А сейчас какая,ну с первыми местами по коррупции,нищете,смертности ? Это какая сейчас Украина ?
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Комментируя тут на сайте,теряешь драгоценное время,которое ты мог бы использовать для борьбы с коррупцией и нищетой.
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То то же, и сидеть -не рыпаться сепарские шлендры, до вас доберуться все равно,держите чемоданы готовыми под кроватью, если успеете.
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адеса такая адеса)))
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низабудим нипрастим, одесская хатынь, профсоюзная резня.
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"Проспект Небесной сотни и имена павших в АТО защитников Украины вернутся на карту Одессы."
Если это так, то почему такой "сыр-бор". А что было до этого? Какие названия? Не, наши чинуши - таки ТУПОГОЛОВЫ - однозначно. Напишите названия старые или которые хотят вернут и новые, которые хотят присвоить. Этот вопрос? ДЕЛО НАРОДА, а не всяких... можно я не буду матюкатся?
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объявление на пивном ларьке в одессе:
"Пива - нет ! "
снизу дописано:
"Куба - да ! "
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Труханов что- то имеет против нашей Небесной сотни? Пора уже раз гонять этот сепарский б-ядушатник в горсовете . Где наше СБУ? Выгнать лолиту недостаточно на сегодняшний день!
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был бы там грузин - никто-бы не рыпался с новыми названиями...
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Пора Труханова к ДИДАМ отправлять - заждались...
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"Самооборона Одессы" Браво!!!
не дайте вате опять поднять головы!
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А почему шоу в стране Саурона называется "Бессмертный полк"? А потому, что ДИДОВ, которые ВАИВАЛИ с каждым годом становится больше, и выглядят они все моложе. Элевсинская мистерия курит
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Интересная ситуация - суд это судья, который отменил решение выбранного народом горсовета. Так на хрена устраивать цирк под названием выборы.
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Викормиш бариги труханов настільки ахуєл, що порохатому доводиться застосовувати важку артилерію
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Если меня выбрал народ (какая-то его часть), то разве это означает, что я могу теперь от имени этого народа принимать какие-то решения противоречащие законодательству?
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Когда уже с этим Фантомасом поговорят по нормальному?...
Труханов назвал политику Киева главной причиной столкновений 2 мая (видео)
http://volna.od.ua/truxanov-nazval-politiku-kieva-glavnoj-prichinoj-stolknovenij-2-maya-video/

Суд в Одессе отменил решение горсовета о возвращении старых названий улиц - Цензор.НЕТ 6736
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Одесситов патриотов поздравляю!!! Надеемся больше не дадите всякой мрази высовываться!!! А мэра и всякую шлаету парашинскую надо убирать, что то они заседелись!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд в Одессе отменил решение горсовета о возвращении старых названий улиц
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