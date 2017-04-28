 Активистку "Яблока" облили химическим раствором в Москве: у нее пропало зрение

Об этом сообщил лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим раствором. У неё пропало зрение", - написал он.
По словам Митрохина, у Федоровой пропало зрение, но врачи предполагают, что его удастся восстановить. Нападение произошло в районе Черемушки 28 апреля.
В партии нападение связали с общественной деятельностью Федоровой. Она выступала против сноса пятиэтажек в Москве.
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