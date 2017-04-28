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Все про:Москва (2877) нападение (1615) Россия (70223) активист (481)

 Активистку "Яблока" облили химическим раствором в Москве: у нее пропало зрение

В Москве совершено нападение на активистку "Яблока" Наталью Федорову, ей плеснули в лицо химическим раствором.

Об этом сообщил лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим раствором. У неё пропало зрение", - написал он.

По словам Митрохина, у Федоровой пропало зрение, но врачи предполагают, что его удастся восстановить. Нападение произошло в районе Черемушки 28 апреля.

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В партии нападение связали с общественной деятельностью Федоровой. Она выступала против сноса пятиэтажек в Москве.
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У Навального ожег правого глаза от зеленки. Совсем гэбисты еб***сь
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ну а пилиция мордорская как всегда ничего не видела....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАктивистку "Яблока" облили химическим раствором в Москве: у нее пропало зрение
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