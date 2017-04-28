 Налоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от уплаты более 22 миллионов гривен налогов

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица одной из компаний на протяжении 2015-2016 годов перечислили на счета двух подставных фирм почти 35 миллионов гривен и более 88,5 миллионов гривен соответственно, якобы в качестве оплаты за именные инвестиционные сертификаты и простые акции, которые находились в депозитарной системе. Данные операции привели к занижению налогового обязательства предприятия по налогу на прибыль на сумму свыше 22 миллионов гривен.
Следствие по этому делу продолжается. А уголовное производство, открытое по ч.2 ст.205 УК (фиктивное предпринимательство) относительно руководителей фиктивных фирм, уже направлено в суд.
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Чоловік- бізнесмен, донька- бізнесвумен, зять- кримський бізнесмен, і навіть 80-ти річна мама- талановита бізнесвумен.
Але всі фірми, на відміну від Рошену Президента, зареєстровані в офшорах. А ні копієчки від сімейства Тимошенко воююча, знекровлена Україна не має.
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