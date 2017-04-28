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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16948) налоги (2471) налоговая милиция (1302) ГФС (2769)

 Налоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от уплаты более 22 миллионов гривен налогов

Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили предпринимателей, которые уклонились от уплаты более 22 миллионов гривен налогов.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица одной из компаний на протяжении 2015-2016 годов перечислили на счета двух подставных фирм почти 35 миллионов гривен и более 88,5 миллионов гривен соответственно, якобы в качестве оплаты за именные инвестиционные сертификаты и простые акции, которые находились в депозитарной системе. Данные операции привели к занижению налогового обязательства предприятия по налогу на прибыль на сумму свыше 22 миллионов гривен.

Следствие по этому делу продолжается. А уголовное производство, открытое по ч.2 ст.205 УК (фиктивное предпринимательство) относительно руководителей фиктивных фирм, уже направлено в суд.

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Так никто не хочет платить налоги ворам,которые эти налоги стырят-всё вполне закономерно !
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Несплата податків у воюючій країні- тяжкий злочин.
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неуплата налогов-это и есть прямое воровство.именно за такие фокусы в сша пожизненно засадили крестного отца мафии...
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В большинстве своем не платят налоги именно воры при власти, которые являются соучредителями или владельцами ооооочень многих фиктивных компаний.... Обычному ФЛП, ЧП, ООО и тд. не заплатить налоги чревато последствиями - уже на следующий день будут "МАСКИ-ШОУ"!
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Кто имеет возможность не платить тот и не платит ,какой смысл выкидывать деньги на ветер ..
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Нестыковочка получается: фиктивным фирмам Нацбанк выдает лицензию на проведение подобных операций. Готово ли следствие посягнуть на святое ?
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А как на счет панамских ляксеича офшоров ? Мытари , слабо ?
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А панамські офшори сім'ї Тимошенко коли накриють?
Чоловік- бізнесмен, донька- бізнесвумен, зять- кримський бізнесмен, і навіть 80-ти річна мама- талановита бізнесвумен.
Але всі фірми, на відміну від Рошену Президента, зареєстровані в офшорах. А ні копієчки від сімейства Тимошенко воююча, знекровлена Україна не має.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от уплаты более 22 миллионов гривен налогов
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