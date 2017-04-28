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 Украинский воин погиб в результате подрыва автомобиля возле Павлополя, - штаб АТО

В результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении недалеко от населенного пункта Павлополь", - говорится в сообщении.

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Украинский воин погиб в результате подрыва автомобиля возле Павлополя, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5792
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МАСТЕР-КЛАСС. Украина: Мэр Конотопа в одиночку разогнал провокационный пророссийский шабаш партии Медведчука ВИДЕО https://youtu.be/q7nVxuPL3z0
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Царство небесне нашим Героям.
p.s. Тут штаб "АТО"разом з нашим "головокеруючим" розповідали про 63 загиблих наших солдатах з початку року; вже з початку неділі загинуло 7 чоловік, а далі рахуйте.
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