 Украинский воин погиб в результате подрыва автомобиля возле Павлополя, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении недалеко от населенного пункта Павлополь", - говорится в сообщении.
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p.s. Тут штаб "АТО"разом з нашим "головокеруючим" розповідали про 63 загиблих наших солдатах з початку року; вже з початку неділі загинуло 7 чоловік, а далі рахуйте.
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