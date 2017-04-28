 Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"За" высказались 46 депутатов, "против" - 0. Между тем на заседании присутствовали лишь 46 парламентариев из 81, поскольку оппозиция бойкотирует заседания скупщины с октября прошлого года, когда в стране прошли парламентские выборы. Заседание было выездным и прошло в здании парламента города Цетине, у которого акцию протеста провела оппозиция, выступающая за решение вопроса о вступлении страны в НАТО на референдуме. Протест организован партией "Демократический фронт".
Черногория получила официальное приглашение в НАТО в начале декабря 2015 года. Для превращения Черногории в полноправного члена НАТО необходима ратификация соответствующего документа всеми 28 странами-членами альянса. По состоянию на начало марта уже 24 страны ратифицировали соглашение.
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