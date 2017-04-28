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 Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

Депутаты скупщины Черногории в пятницу проголосовали по вопросу о вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"За" высказались 46 депутатов, "против" - 0. Между тем на заседании присутствовали лишь 46 парламентариев из 81, поскольку оппозиция бойкотирует заседания скупщины с октября прошлого года, когда в стране прошли парламентские выборы. Заседание было выездным и прошло в здании парламента города Цетине, у которого акцию протеста провела оппозиция, выступающая за решение вопроса о вступлении страны в НАТО на референдуме. Протест организован партией "Демократический фронт".

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Черногория получила официальное приглашение в НАТО в начале декабря 2015 года. Для превращения Черногории в полноправного члена НАТО необходима ратификация соответствующего документа всеми 28 странами-членами альянса. По состоянию на начало марта уже 24 страны ратифицировали соглашение.
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ну теперь еще больше ваты ринется недвигу в монте-негро скупать .под зонтиком нато оно таки спокойнее
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Не дай Бог, звичайно, але я здогадуюсь де відбудеться черговий теракт...(
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Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО одна маленькая ракета перенацелилась на маленькую черногорию а там блин мой маленький домик.
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скоро залишиться одне велике НАТО.. І тільки срасєя разом з північнокорейським пупсом будуть "пукати" навпроти НАТО )))
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