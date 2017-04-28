 Суд изберет меру пресечения для экс-милиционера, обвиняемого в вооружении "титушек", не ранее 3 мая

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Сегодня суд не удовлетворил отвод судьи Оксаны Хардиной, заявленный адвокатами обвиняемого. Это уже третий отвод судьи за два дня. В связи с этим суд не успел продлить срок содержания под стражей Заворотного. В связи с окончанием рабочего дня и тем, что 1 и 2 мая будут выходными, суд сможет провести заседание не раньше 3 мая. Вместе с тем, точной даты пока нет.
Обвиняемый Заворотный прошлой ночью вышел из СИЗО. 28 апреля он явился в суд и пообещал не убегать. Вместе с Заворотным по делу проходит еще трое человек, в отношении которых избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева третий день не может решить вопрос с мерой пресечения, поскольку адвокаты постоянно заявляют отвод судей.
По версии следствия, Заворотный и еще трое милиционеров в ночь на 21 февраля 2014 года получили со складов МВД и передали "титушкам" более 100 автоматов Калашникова и 50 тыс боеприпасов к ним.
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НАДО ПРОСТО ПОМНИТЬ , КОГО ВЕШАТЬ ПОТОМ БУДЕМ. Если память хреновая у 54% гречкоедов.
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как патриота( пусть, распиздяя виноватого ) засудить - мигом заседают, мигом выносят решения на максимальные сроки и совершенно не чешутся!
но как токо фигурант мусор, чиновник, барыга - сука! до их пенсии их судить будут!!!
не-не, пока не повыгорают судейские маетки , а тушки их владельцев не будут месяц вонять на фонарях - толку у нас не будет. и правосудия тоже.
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- вывод:
- СКОРО НАЧНУТ СТРОИТЬ НОВЫЕ КПЗ С ДЖАКУЗЯМИ И БИЛЬЯРДАМИ
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