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 Экономика
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Все про:убытки (159) ДТЭК (64)

 "ДТЭК Энерго" завершила 2016 год с убытком около 7 млрд грн

Компания "ДТЭК Энерго" в 2016 году получила 6,7 млрд грн убытков. Об этомговорится в сообщении DTEK Energy B.V. на сайте Ирландской фондовой биржи.

При этом, компания перечислила 13,1 млрд грн в центральные и местные бюджеты в 2016 году, передают "Украинские новости".

В 2016 году капитальные инвестиции составили 6,1 млрд грн. Как отмечается в сообщении компании в 2014-2015 годах из-за кризисной ситуации компания вынуждено оптимизировала капитальные затраты - около половины от планируемого уровня было инвестировано в производство.

Дальнейшее снижение инвестиций критически бы отразилось на производственных показателях и повлекло бы увеличение аварийности оборудования тепловых электростанций, снижение объемов добычи угля в связи с несвоевременной подготовкой лав и существенной изношенностью оборудования. Рост капитальных инвестиций в 2016 году позволил сохранить и нарастить объемы производства.

"Несмотря на завершениереструктуризации кредитного портфеля, "ДТЭК Энерго" вынужден констатировать убытки около 7 млрд грн за 2016 год. В тоже время реструктуризация кредитного портфеля позволила их сократить и сбалансировать возможности по обслуживанию займов и развитию предприятий. Благодаря этому, компания уже увеличивает инвестиции в шахты Доброполья, чтобы нарастить добычу угля на 700 тыс. тонн, начала модернизацию энергоблока на ДТЭК Бурштынской ТЭС и перевод двухэнергоблоков ДТЭК Приднепровской ТЭС с антрацитовой марки угля на газовую, строительство новых подстанций. ДТЭК Энерго будет наращивать инвестиции в добычу угля, производство и передачу электроэнергии, чтобы Объединенная энергосистема Украины стабильно работала. Для нас всегдабыло и остается приоритетом обеспечение людей электроэнергией", - отметил и.о. генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.
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Ищите эти деньги в увеличенном (по версии Форбс) состоянии рыжего таракана.
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Тараканов там не один и не два у миски.Но рыжий-самый жирный и наглый.
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Сплошные убытки, а Ахметов в топе самых денежных мешков в Украине!
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Пора поднимать тарифы а то народу уже нема куда бабло девать ....
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зачем терпеть такие убытки...продайте государству за 1 грн.)))
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так государство продаст ЭФЕКТИВНОМУ ЧАСТНОМУ СОБСТВЕННИКУ, а не паразиту
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об этом и речь. приватизировали. а потом опять дотации просят или списание налогов.
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Держава може націоналізувати, і потім продати це ДТЕК у концесію. Це, коли у одного підприємства є декілька незалежних власників з різними відсотковими частинами. Коли власників багато, то робити корупційні схеми набагато складніше. Людям потрібна прозорість у діяльності і стабільний відсоток прибутку
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Ну так націоналізувати цього монополіста! Як Приват Банк, за гривню. Бо щось вже жалко стає Ахметова. В нього всі підприємства збиткові, а він за рік на два мільярди доларів стає багатшим. Може це в нього від нервів?
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А в это время дамбасячая рыжая ССУЧАРА, скупает все больше и больше объектов.
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Сегодня им выгодно показывать убытки, они покажут убытки. Завтра окажется выгодным показывать прибыль, они покажут прибыль.
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Угу, модернизация: 2 новых шурупа и ведро, ржавых гаек + антрацит + тарифы, которые рабы не тянут. Вот и вся модернизация. Она им и нафиг не нужна, как и все остальное, т.к. - временные.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"ДТЭК Энерго" завершила 2016 год с убытком около 7 млрд грн
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