 "ДТЭК Энерго" завершила 2016 год с убытком около 7 млрд грн

При этом, компания перечислила 13,1 млрд грн в центральные и местные бюджеты в 2016 году, передают "Украинские новости".
В 2016 году капитальные инвестиции составили 6,1 млрд грн. Как отмечается в сообщении компании в 2014-2015 годах из-за кризисной ситуации компания вынуждено оптимизировала капитальные затраты - около половины от планируемого уровня было инвестировано в производство.
Дальнейшее снижение инвестиций критически бы отразилось на производственных показателях и повлекло бы увеличение аварийности оборудования тепловых электростанций, снижение объемов добычи угля в связи с несвоевременной подготовкой лав и существенной изношенностью оборудования. Рост капитальных инвестиций в 2016 году позволил сохранить и нарастить объемы производства.
"Несмотря на завершениереструктуризации кредитного портфеля, "ДТЭК Энерго" вынужден констатировать убытки около 7 млрд грн за 2016 год. В тоже время реструктуризация кредитного портфеля позволила их сократить и сбалансировать возможности по обслуживанию займов и развитию предприятий. Благодаря этому, компания уже увеличивает инвестиции в шахты Доброполья, чтобы нарастить добычу угля на 700 тыс. тонн, начала модернизацию энергоблока на ДТЭК Бурштынской ТЭС и перевод двухэнергоблоков ДТЭК Приднепровской ТЭС с антрацитовой марки угля на газовую, строительство новых подстанций. ДТЭК Энерго будет наращивать инвестиции в добычу угля, производство и передачу электроэнергии, чтобы Объединенная энергосистема Украины стабильно работала. Для нас всегдабыло и остается приоритетом обеспечение людей электроэнергией", - отметил и.о. генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.
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