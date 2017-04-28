 Генпрокуратура России подтвердила запрос в Интерпол на объявление в розыск Яценюка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на передает РИА "Новости".
"Материалы для розыска экс-премьера Украины Яценюка направлены в Интерпол", - сказал Куренной.
Напомним, в марте Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края о том, что следователь по особо важным делам Главного следственного управления следственного комитета РФ Северо-Кавказского округа Найманов А.К. направил в суд ходатайство об аресте Арсения Яценюка по обвинению в совершении преступлений, предусмотренными ч.2 ст.209 УК РФ, п.п. "в", "с", "н" ст.102, ч.2 ст.15, п.п. "в", "с", "н" ст.102 УК. \
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил лидер "Народного фронта". Это статьи: "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ей нападениях"; "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление"; "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".
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Арсений Яценюк назвал эти обвинения "бредом, но также и продуманным сценарием": "Кремль ищет юридические механизмы преследований украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий. Очевидно: на фоне всех последних резонансных событий - циничных убийств и репрессий против оппозиции - российская диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны".
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28 апреля Министерство внутренних дел Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка А.П. в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ.
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или ассада
а можно на короля уганды.
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