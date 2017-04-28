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Все про:Генпрокуратура РФ (51) Интерпол (365) розыск (583) Россия (70223) Чечня (536) Яценюк (8407)

 Генпрокуратура России подтвердила запрос в Интерпол на объявление в розыск Яценюка

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной подтвердил отправку в Интерпол материалов для розыска бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на передает РИА "Новости".

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"Материалы для розыска экс-премьера Украины Яценюка направлены в Интерпол", - сказал Куренной.

Напомним, в марте Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края о том, что следователь по особо важным делам Главного следственного управления следственного комитета РФ Северо-Кавказского округа Найманов А.К. направил в суд ходатайство об аресте Арсения Яценюка по обвинению в совершении преступлений, предусмотренными ч.2 ст.209 УК РФ, п.п. "в", "с", "н" ст.102, ч.2 ст.15, п.п. "в", "с", "н" ст.102 УК. \

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил лидер "Народного фронта". Это статьи: "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ей нападениях"; "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление"; "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

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Арсений Яценюк назвал эти обвинения "бредом, но также и продуманным сценарием": "Кремль ищет юридические механизмы преследований украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий. Очевидно: на фоне всех последних резонансных событий - циничных убийств и репрессий против оппозиции - российская диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны".

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28 апреля Министерство внутренних дел Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка А.П. в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ.
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Оно, конечно,смешно, но полная импотентность нашей Генеральной прокуратуры и спецлужб по ответным зеркальным мерам просто поражает!
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фантазия у агрессора точно желает быть лучше, им пора уже фильмы снимать такие сценарии попусту пропадают)
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)))...да пусть забирают..А Аваков,Бойко,Вилкулы ,Скорик им не нужны?..
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Та не. рыгоанальные и рюкзачники нужны русне в Украине, как реальные шатуны и скрытые прихвостни монголоидов.
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В интерполе не все такие ёкнутые на всю головую как а ГП РФ !
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Что происходит в этом случае? Подмена - понятий. К такому? Нужно относиться с крайней осторожностью, по многим причинам - изучая суть.Яценюк? Народное мнение о нем однозначно. Вот эта тема? Козьма Прутков всегда - неустанно повторял: "Зрите в корень!" В логике есть понятия:причины и следствия и т.д.
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Кажется мир РФ сошёл с ума. Интересно понаблюдать какой-то ещё бред они придумают
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Предлагаю: Яценюка наградить. Фошызты мы аль нет?
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Не стоит. Он на "фашиста" - не тянет. А при желании и понимании, мог бы взлететь. А так? Как они все - никто для Украины.
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пусть на трампа подадут
или ассада
а можно на короля уганды.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенпрокуратура России подтвердила запрос в Интерпол на объявление в розыск Яценюка
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