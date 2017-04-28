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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2484) Канада (904) Нацполиция (7132) США (12456) Турчинов (3188) Яценюк (8407) реформы (2580) Народный фронт (1182) патрульная полиция (1265)

 Яценюк во время визита в США и Канаду обсудит увеличение объемов помощи для реформирования полиции

Лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в мае совершит визит в США и Канаду, где обсудит, в частности, возможности увеличения финансовой помощи для реформирования украинской полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Народного фронта", об этом он сообщил во время церемонии вручения сертификатов об окончании учений работникам Национальной полиции и открытие "шутхаузу" в Центре подготовки подразделений специального назначения Национальной полиции Украины в пятницу, 28 апреля.

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Арсений Яценюк отметил, что министр внутренних дел Арсен Аваков и Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в последние годы осуществляли реформу сектора безопасности и обороны: "Тогда, когда в Украине еще была советского стиля милиция, которая, в принципе, вся сбежала сразу после революции, они взяли в руки контроль за ситуацией в стране. И это были первые шаги к созданию новой украинской полиции".

"Тогда наши западные партнеры поверили в необходимость проведения этой реформы и начали выделять финансовый ресурс для того, чтобы появилась новая патрульная полиция, новые тренировочные центры. Чтобы появились не просто новые лица, а новая культура и новые подходы в секторе гражданской безопасности", - сказал он.

Арсений Яценюк сообщил, что в мае отбывает с визитом в Соединенные Штаты Америки и Канады. Он напомнил, что эти страны осуществляют наибольшую финансовую поддержку для реформирования полиции. Среди целей визита лидера "Народного фронта" в США и Канаду будет "увеличить объемы финансирования для реформирования полиции, в том числе и строительства тренировочного центра для Национальной полиции".

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"Результат, который мы сегодня достигаем, должен почувствовать каждый украинец. А это - безопасность каждого гражданина страны. Именно на этом направлено реформирования Национальной полиции ", - добавил лидер" Народного фронта ".
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Я тихо херею, а кто такой этот яйценюк что бы он вел государственные переговоры?!
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гы...он не ведет переговоры,он обсуждает возможности.а переговоры ведут и заключают договора официальные структуры.
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а пофиг сене кацапоинтерпол .надо будет-еще русни немеряно завалит
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А где тролли гавкающие что после запроса кацапии Яценюк не выежжает из Украины ...
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кролик?да все нормально кроль выезжает...капусту то кроль рубил в Украине-и крутится капуста кролика в западных банках....
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Какое отношение имеет Кроль до полиции ? Изголодался ? Что то хочет спереть ? На больше у Сени ума нет .
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Сеня, какое США и Канада? Ты, для любого участкового мента, где то в Удмуртии, терр, насильник и убийца. Сиди дома, а то партнеры выдадут.
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сеня, сиди тут, домои до свистка ни ни - пасут тебя там красноперые.
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А кто такой Яценюк,он какую должность занимает,кроме как первого коррупционера ,ну или на худой конец второго ...
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Полиция - это закон и безопасность нашей страны, а ее обеспечение и профессиональная работа, это спокойствие каждого гражданина
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Если больше не кому подумать о том, как будет работать наша полиция и об ее эффективности, то хорошо, что хоть экс премьеру она не безразлична
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у нас как всегда, создать то мы создали, а как дальше пойдет это уже второстипенное. А на по нормальном унадо ж людей продолжать обучать и усовершенствоваться постоянно
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все же большое дело делает человек, Украине и правду нужна амеждународная поддержка, да и опыта в партнеров больше. Нам точно есть чему поучится и потом придпринять на деле
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Он делает только большие кучи.А дела его мизерны
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Яценюк во время визита в США и Канаду обсудит увеличение объемов помощи для реформирования полиции - Цензор.НЕТ 2009 Nikol Pricol не треба ля ля а 10 метрів плотику хто справив як не хуя в лоба?
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В полицейском государстве ни о чём другом так не заботятся, как о непрекращающейся реформе полиции.
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Помощь сейчас пожалуй нужна только кадровая Или это будут "деньги на ветер"..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк во время визита в США и Канаду обсудит увеличение объемов помощи для реформирования полиции
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