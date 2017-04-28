 Яценюк во время визита в США и Канаду обсудит увеличение объемов помощи для реформирования полиции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Народного фронта", об этом он сообщил во время церемонии вручения сертификатов об окончании учений работникам Национальной полиции и открытие "шутхаузу" в Центре подготовки подразделений специального назначения Национальной полиции Украины в пятницу, 28 апреля.
Арсений Яценюк отметил, что министр внутренних дел Арсен Аваков и Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в последние годы осуществляли реформу сектора безопасности и обороны: "Тогда, когда в Украине еще была советского стиля милиция, которая, в принципе, вся сбежала сразу после революции, они взяли в руки контроль за ситуацией в стране. И это были первые шаги к созданию новой украинской полиции".
"Тогда наши западные партнеры поверили в необходимость проведения этой реформы и начали выделять финансовый ресурс для того, чтобы появилась новая патрульная полиция, новые тренировочные центры. Чтобы появились не просто новые лица, а новая культура и новые подходы в секторе гражданской безопасности", - сказал он.
Арсений Яценюк сообщил, что в мае отбывает с визитом в Соединенные Штаты Америки и Канады. Он напомнил, что эти страны осуществляют наибольшую финансовую поддержку для реформирования полиции. Среди целей визита лидера "Народного фронта" в США и Канаду будет "увеличить объемы финансирования для реформирования полиции, в том числе и строительства тренировочного центра для Национальной полиции".
"Результат, который мы сегодня достигаем, должен почувствовать каждый украинец. А это - безопасность каждого гражданина страны. Именно на этом направлено реформирования Национальной полиции ", - добавил лидер" Народного фронта ".
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