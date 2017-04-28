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Все про:налоги (2471) налоговая милиция (1302) НДС (253) махинации (452) ГФС (2769)

 Налоговики разоблачили предпринимателей, пытавшихся незаконно получить из госбюджета 23,5 млн грн возмещения НДС

В Одесской области сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили предпринимателей, которые, путем махинаций с экспортными операциями, пытались получить из госбюджета 23,5 млн гривен возмещения НДС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В настоящее время расследуется уголовное производство, которое открыто по ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК. Уже установлено, что бизнесмены заключали сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции с целью дальнейшей ее перепродажи на экспорт. При этом выяснилось, что фактической отгрузки товаров, их реальной транспортировки и фактического выполнения работ и услуг не происходило.

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Сотрудники налоговой милиции также установили, что предприниматели таким образом искусственно увеличивали налоговый кредит и заявляли сумму, превышающую 23,5 млн гривен для возмещения из государственного бюджета Украины.




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А скольких не разоблачили?.. Реальные экономические реформы в Украине начнутся только после отмены НДС как такового (можно заменить налогом с продаж). Но кто осмелится пойти на это? Нет таких…
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили предпринимателей, пытавшихся незаконно получить из госбюджета 23,5 млн грн возмещения НДС
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