 Налоговики разоблачили предпринимателей, пытавшихся незаконно получить из госбюджета 23,5 млн грн возмещения НДС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В настоящее время расследуется уголовное производство, которое открыто по ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК. Уже установлено, что бизнесмены заключали сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции с целью дальнейшей ее перепродажи на экспорт. При этом выяснилось, что фактической отгрузки товаров, их реальной транспортировки и фактического выполнения работ и услуг не происходило.
Сотрудники налоговой милиции также установили, что предприниматели таким образом искусственно увеличивали налоговый кредит и заявляли сумму, превышающую 23,5 млн гривен для возмещения из государственного бюджета Украины.
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