 Россия решила не поднимать со дна затонувший разведывательный корабль: "Лиман" имел довольно преклонный возраст"

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Военно-морского флота России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Лиман" имел довольно преклонный возраст. Мероприятия по его подъему, буксировке и восстановлению с учетом возраста судна и удаленности нецелесообразны", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что корабль 1970 года постройки лежит на грунте на глубине около 90 метров.
Представитель ВМФ добавил, что на корабле нет оборудования, представляющего какой-либо интерес. "Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля", - сказал он.
Корабль Черноморского флота "Лиман" затонул 27 апреля вблизи пролива Босфор после столкновения с другим судном. Экипаж "Лимана" - 78 моряков - был спасен турецкой береговой охраной.
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хаааа! т.е. съемные устройства разобраны и пропиты еще ДО плавания, а "не подлежащие демонтажу" - в ходе плавания))
корыто утонуло сразу же.. кто там что демонтировал))
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сказали бы уже правду
что у вяликой дяржавы
нет мощностей провести
подобную операцию
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"Ветер дул не с той стороны"
"Вода была в этот день соленой"
"Наши подъемные устройства не рассчитаны на такой тип гребня волны"
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Так, может, они его сами и притопили? Как "Варяг".. Сейчас про них подхуйловцы песню сложат..
Там же так принято: каждый свой косяк перевирать в подвиг..
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Вспоминается случай из жизни львовского "Электрона" времен заката совка. Там как-то в сборочном цеху условно тряпка загорелась. Народ, вместо шоб её тушить, кинулся "демонтировать съемные устройства", а если проще, 3,14здить все, что можно продать. Пока они этим занимались, цех сгорел.
Так что вполне вероятно, что судьба этого самого корабля сложилась вполне аналогично: вместо шоб спасать корабль, "спасали" содержащие драгметаллы "съемные устройства", причем операция "спасения" началась задолго до столкновения со скотовозом. Иначе как объяснить, что ни одна из двух десятков развед. систем афигенного разведчика не заметила немаленькую баржу?
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ПРИТОПИТЕ, патлы, ВОЗЛЕ НЕГО И СВОИХ ПОЛИТИКОВ ИМЕЮЩИХ довольно преклонный возраст"
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Ну и там еще что- нибудь сплести, типо радары настроены только на военные объекты а тут такое, можно еще про дельфины что нибудь ляпнуть. Типо они на бинокль капитана нагадили и так отняли возможность капитану увидеть овцегруз.
Почему так думаю? Так ведь похожи бред с томанавками и С300 прокатил. Сам слыхал как ихний специалист на вес мир заявил, мол так и так, мы бы эти томанавки как мух раздавили бы, но тут внезапно оказалось что земля круглая, а ракеты прямые, вот по этому так и получилось как получилось.
И как подумаешь, то хоспади, хоспади ну что тварица на этом свете, даже овцы на руцких болт положили...
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Шкода що героїчні баранці цього вже не почують ,їх чекають інші кассаби.
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раися использует билогическое оружие...
засоряет морские акваториидругих стран.
турки проднимут переплавят
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