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Все про:корабль (846) Россия (70223) Турция (1937) Черное море (369)

 Россия решила не поднимать со дна затонувший разведывательный корабль: "Лиман" имел довольно преклонный возраст"

Поднимать и восстанавливать затонувший в Черном море разведывательный корабль "Лиман" нет смысла.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Военно-морского флота России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Также читайте: Военный разведывательный корабль РФ затонул после столкновения с другим судном близ побережья Турции

"Лиман" имел довольно преклонный возраст. Мероприятия по его подъему, буксировке и восстановлению с учетом возраста судна и удаленности нецелесообразны", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что корабль 1970 года постройки лежит на грунте на глубине около 90 метров.

Представитель ВМФ добавил, что на корабле нет оборудования, представляющего какой-либо интерес. "Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля", - сказал он.

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Корабль Черноморского флота "Лиман" затонул 27 апреля вблизи пролива Босфор после столкновения с другим судном. Экипаж "Лимана" - 78 моряков - был спасен турецкой береговой охраной.
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#суднолиман #скотовозпротаранилкорабльроссии
Россия решила не поднимать со дна затонувший разведывательный корабль: "Лиман" имел довольно преклонный возраст" - Цензор.НЕТ 2827

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Так за УТИЛИЗАЦИЮ (ржавого корыта) нужно требовать ещё и оплаты!
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"Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля"

хаааа! т.е. съемные устройства разобраны и пропиты еще ДО плавания, а "не подлежащие демонтажу" - в ходе плавания))
корыто утонуло сразу же.. кто там что демонтировал))
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Русская народная сказка - "Ашот и его овцы"!
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Ху-ло теж старий, може не будете його хоронити, а так прикопаєте?
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дайверы экстремалы будут нырять изучать кораблик
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там нечего изучать! расейские технологии интересны только ватоцефалами 2 века до нашей эры
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преклонный возраст
сказали бы уже правду
что у вяликой дяржавы
нет мощностей провести
подобную операцию
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Ну да, еще обосраться на подъеме это уже слишком!
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На этот случай у них уже есть заготовки:
"Ветер дул не с той стороны"
"Вода была в этот день соленой"
"Наши подъемные устройства не рассчитаны на такой тип гребня волны"
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Хтось писав:" Ви те Чорне море копали, щоб всяке сміття в ньому топить?"
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Чорное море не копали. Там природа в Босфоре дырку сделала. А кацапы под маааасквой еще даже и не квакали.
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".. элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля", - сказал он."

Так, может, они его сами и притопили? Как "Варяг".. Сейчас про них подхуйловцы песню сложат..
Там же так принято: каждый свой косяк перевирать в подвиг..
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...элементы, не подлежащие демонтажу употребили до эвакуации...
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может потому и затонуло, шо элементы гарантированно уничтожили задолго до затопления )))))
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С юридической точки зрения территории самолетов и кораблей являются частью территории государства под флагом, которого они находятся. В связи с чем, данную ситуацию нужно рассматривать, как нападение Того на РФ.
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Хотели Босфор загородить? Как в Крымскую войну 1854 года бухту в Севастополе.
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Еще вчера писал что они его на утопление направили. Распиливать эту рухлядь себе дороже, а акватория черноморских бухт и так засрана старым хламом десятилетиями. Так что зубоскалили мы а ржут врунгели раиси
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І цим іржавим металобрухтом кацапня пробувала шпигувати за флотами країн НАТО? Дибіли .ля...
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баржа с баранами и овцами, потопила флагман расейского флота и ушла своим курсом,,,
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Когда же успели демонтировать все ценное или там ни чего не было?
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було - компас, хренометр і корабельний журнал
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Короче хуйло с довольно преклонным возрастом а не корабль.
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Ахереть логика. Это значит можно устроить из ЧМ свалку металлолома ???
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да випать им штраф немеряный (там ведь и мазут наверняка растекся!), и за эти деньги убрать какашку)))
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Турки могут счет выставить. За засырание территориальных вод.
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Тут дело не в "Лимане" и не в" Визир-М",тут дело в головах! Граждане кацапы,будьте во веки Господом прокляты! Обратите внимание на "божков",на коих молитесь вместо Господа!
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"Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля"

Вспоминается случай из жизни львовского "Электрона" времен заката совка. Там как-то в сборочном цеху условно тряпка загорелась. Народ, вместо шоб её тушить, кинулся "демонтировать съемные устройства", а если проще, 3,14здить все, что можно продать. Пока они этим занимались, цех сгорел.
Так что вполне вероятно, что судьба этого самого корабля сложилась вполне аналогично: вместо шоб спасать корабль, "спасали" содержащие драгметаллы "съемные устройства", причем операция "спасения" началась задолго до столкновения со скотовозом. Иначе как объяснить, что ни одна из двух десятков развед. систем афигенного разведчика не заметила немаленькую баржу?
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Турки уже сняли для НАТО всю сверхсекретную радиоаппаратуру видимо.
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Надо бы счет за загрязнения турецких вод своим скрепным металлоломом выставить паРашке.
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Этот блокбастер можно деткам на Рождество показывать с пометкой в субтитрах-" При съёмках данного сюжета ни одна овечка не пострадала". Зло наказано, овечки живы!
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Якщо там і було щось дуже секретне, то його вже достали ті кому треба! А залізяку чуть погодя заберуть на переплавку турки!
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от полного позора ВМФ РФ и главного оленя MO РФ шойгу может спасти лишь официальное заявление- мол овцы в овцегрузе подкрикивали имитируя стаю чаек, попавших в бедствие, это и ввело в заблуждение весь штат разведовательного корабля. Ведь по не писаным морским законам попавшим в бедствие на воде надо помочь в обязательном порядке.
Ну и там еще что- нибудь сплести, типо радары настроены только на военные объекты а тут такое, можно еще про дельфины что нибудь ляпнуть. Типо они на бинокль капитана нагадили и так отняли возможность капитану увидеть овцегруз.
Почему так думаю? Так ведь похожи бред с томанавками и С300 прокатил. Сам слыхал как ихний специалист на вес мир заявил, мол так и так, мы бы эти томанавки как мух раздавили бы, но тут внезапно оказалось что земля круглая, а ракеты прямые, вот по этому так и получилось как получилось.
И как подумаешь, то хоспади, хоспади ну что тварица на этом свете, даже овцы на руцких болт положили...
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ибо если подымать то не факт что ещё пару своих ниимеющиханалохов корыт утопят к ебени матери!
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Колись була казочка про 28 хєроїв-панхвіловців, а тепер складуть казочку про бій 8800 баранів з каSSабами (різники по-арабськи) під Босфором!
Шкода що героїчні баранці цього вже не почують ,їх чекають інші кассаби.
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ясна...
раися использует билогическое оружие...
засоряет морские акваториидругих стран.
турки проднимут переплавят
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия решила не поднимать со дна затонувший разведывательный корабль: "Лиман" имел довольно преклонный возраст"
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