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 Политика Украины
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Все про:измена (189) прокуратура (2855) Геращенко_Антон (882) Артеменко_Андрей (59)

 Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по подозрению в совершении госизмены нардепом Геращенко, - "Громадське"

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по подозрению совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.ua, об этом 27 апреля рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Да, эта информация соответствует действительности", - сказала она.

Накануне журналист Владимир Бойко в Facebook сообщил, что по результату рассмотрения его обращения прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены.

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​21 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал документ, в котором говорится, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту обнародованных в СМИ сообщений о плане, который якобы предусматривает передачу в "аренду" Автономной Республики Крым, в котором фигурирует имя народного депутата Украины Андрея Артеменко.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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Шоу в цирке шапито продолжается,хлеба нет,но зрелищ навалом
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У пукинских скрепоносцев крышу рвет, видно сильно гера им насолил
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Антоха, учись у Мосийчука, скоро будешь стройный как лань!
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Можливо його завербували, щоб він Авакова льодорубом по маківці?
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как там на антошкина террорист-покуситель поживает ?
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Пишу для тех, кто не понял о чем речь, сам тоже не понял, но полазил по ФБ-ссылкам и разобрался. Оказывается Антоша, еще задолго до радикала Артеменко предлагал отдать Крым Путину в аренду. Поскольку Артеменко за его "план", прокуратура и сбу начали прессовать, то тут же к делу Бойко (журналист) подтянул и Антошу. Скорее всего, чтобы просто поржать с него.
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це типу: створити сприятливі умови для схуднення?
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Не поняла, а причем тут Геращенко? Кто на ком стоял?
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Предъявлять "подозрение" в державной зраде можно кожному из.... Все когда-то и кому-то присягали! И никто этой своей присяги не выполнял! По старинке: воевали с турками против россиян, с россиянами против поляков, с поляками против турок. Кто платит - тот и музыку заказывает! Сейчас платит МВФ! Он чей?
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Хєращенко був довіреною особою у Хєрнеса.
Це все, що треба знати про Хєращенка.

"Я дійсно працював з Геннадієм Кернесом - це не є великим секретом. Ми йшли разом з ним до міськради Харкова та перебували в одній фракції. Проте з 2003 року наші шляхи розійшлися. Щоправда він ніколи мене не спонсорував. Завжди спонсорував себе сам, або це робили мої рідні та близькі", - наголосив нардеп.
Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по подозрению в совершении госизмены нардепом Геращенко, - "Громадське" - Цензор.НЕТ 7177
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура Крыма открыла уголовное производство по подозрению в совершении госизмены нардепом Геращенко, - "Громадське"
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