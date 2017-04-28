 Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по подозрению в совершении госизмены нардепом Геращенко, - "Громадське"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.ua, об этом 27 апреля рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Да, эта информация соответствует действительности", - сказала она.
Накануне журналист Владимир Бойко в Facebook сообщил, что по результату рассмотрения его обращения прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены.
21 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал документ, в котором говорится, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту обнародованных в СМИ сообщений о плане, который якобы предусматривает передачу в "аренду" Автономной Республики Крым, в котором фигурирует имя народного депутата Украины Андрея Артеменко.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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Це все, що треба знати про Хєращенка.
"Я дійсно працював з Геннадієм Кернесом - це не є великим секретом. Ми йшли разом з ним до міськради Харкова та перебували в одній фракції. Проте з 2003 року наші шляхи розійшлися. Щоправда він ніколи мене не спонсорував. Завжди спонсорував себе сам, або це робили мої рідні та близькі", - наголосив нардеп.
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