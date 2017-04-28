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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8520) конфискация (357) Луценко (6802) ОПГ (150) приговор (473) хищение (287) Янукович (32408)

 Участник ОПГ Януковича, давший показания о хищении средств, получил условное наказание и находится под защитой, - Луценко

Участник организованной преступной группировки Януковича, который дал показания по хищению средств из госбюджета получил условное наказание.

Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"В ходе расследования дела разворовывание госбюджета был установлен член этой преступной группировки, который дал полные изобличающие показания на руководство, способы и методы разворовывания, на конкретные фирмы и счета в мире, а также дальнейшее их использование в Украине. Это было принято во внимание Краматорским судом", - сказал генпрокурор.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов. ФОТО+ВИДЕО

Луценко отметил, что данное лицо получило условное наказание. Он и судья, который выносил решение о конфискации, находятся под защитой.

Напомним, Краматорский суд Донецкой области вынес решение о конфискации средств чиновников времен Януковича, находящихся примерно на ста счетах в сумме ориентировочно 1,5 млрд долларов. Сегодня в полночь это решение вступило в законную силу, и начался процесс зачисления активов на счета госказначейства. ГПУ отмечает, что до конца дня это будет завершено, а также будет установлена точная сумма конфискованного.

Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.

Читайте: "Ощадбанк" начал выполнять решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича, - СНБО
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Ждёмс следующего перла от пгокугога без югидического обгазования:
"Участник ОПГ Януковича - Янукович, тоже давший показания о хищении средств, получил условное наказание и находится под защитой, - Луценко"
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Бл...у нас уже все бандиты и воры у Луцыка под защитой и вооружены наградными стволами Собакова. Прям конвейер какой-то стахановский...Короче тюрьмы только для АТОшников
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Есть мнение, что дал он Луценке не показания, а чего-то хрустящее и зелёное.
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Грабь, воруй, убивай, дай показания и спи спокойно.
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наказание виновного в правонарушении,есть реальная защита государства от правонарушителей..если бездипломный оперирует понятием "условно", тогда он "условный генпрокурор...использующий понятия.для оправдания правонарушителей но не законы Украины для их наказания...
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ну, если б Януковича реально можно было посадить, то норм, а так все довольны)) садить никого не пришлось
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Так у вас ВСЕ воры находятся под защитой,потому что они и вы это одно и тоже !!!
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Дал показания на подельников -- получил условно. Теперь будут по одному отлавливать, те дадут показания -- получат условно. Останется один Овощ, тот даст показания на самого себя и будет оправдан за сроком давности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастник ОПГ Януковича, давший показания о хищении средств, получил условное наказание и находится под защитой, - Луценко
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