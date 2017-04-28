 Участник ОПГ Януковича, давший показания о хищении средств, получил условное наказание и находится под защитой, - Луценко

Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"В ходе расследования дела разворовывание госбюджета был установлен член этой преступной группировки, который дал полные изобличающие показания на руководство, способы и методы разворовывания, на конкретные фирмы и счета в мире, а также дальнейшее их использование в Украине. Это было принято во внимание Краматорским судом", - сказал генпрокурор.
Луценко отметил, что данное лицо получило условное наказание. Он и судья, который выносил решение о конфискации, находятся под защитой.
Напомним, Краматорский суд Донецкой области вынес решение о конфискации средств чиновников времен Януковича, находящихся примерно на ста счетах в сумме ориентировочно 1,5 млрд долларов. Сегодня в полночь это решение вступило в законную силу, и начался процесс зачисления активов на счета госказначейства. ГПУ отмечает, что до конца дня это будет завершено, а также будет установлена точная сумма конфискованного.
Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.
1026 10
Прокурор Кулик эффективный сотрудник, но в случае доказательства вины будет уволен, - Луценко(32)
Вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения, - Турчинов. ФОТО+ВИДЕО(116)
Луценко взял прокурора Кулика на работу в ГПУ(38)
"Жвания – неадекватен, он желает, чтобы мои дети носили мне передачи в тюрьму", - Мартыненко(87)
У Януковича конфіскували $1,5 мільярда – РНБО(0)
СБУ: Раскрыта схема финансирования "ДНР", к которой причастен соратник Азарова экс-налоговик Шейбут(14)
Одним из эпизодов в деле о госизмене Януковича должны стать Харьковские соглашения, - Ирина Геращенко(16)
"Участник ОПГ Януковича - Янукович, тоже давший показания о хищении средств, получил условное наказание и находится под защитой, - Луценко"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить