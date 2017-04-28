 Увеличение финансирования науки на 31,1% - это возвращение к уровню 2013-го. Оно не покрывает даже минимальных потребностей, - НАН Украины

Об этом говорится в ответе НАН Украины на запрос Цензор.НЕТ.
Как отмечается, увеличение финансирования науки в 2017 году на 31,1% (на 641,2 млн грн) позволило выйти на уровень финансирования 2013 года. Утвержденная сумма не обеспечивает минимальные потребностей НАНУ, что приводит к сворачиванию финансирования проектов, являющихся приоритетными для развития науки в Украине.
Отмечается, что для покрытия минимальных потребностей украинской науки в 2017-м необходимо еще минимум 626,6 млн грн. В НАН подчеркнули, что при формировании госбюджена на текущий год обосновывали свои требования Кабмину и Верховной Раде.
Также в НАН акцентирует внимание на проблеме сокращения количества сотрудников, оттока молодых ученых за границу, а также перевода большинства научных учреждений на неполный рабочий день.
"По состоянию на 1.01.2017 из 177 научных учреждений НАН Украины в режиме неполной занятости работает 125 учреждений со средним коэффициентом занятости 0,798, а именно 9,58 месяцев в году", - констатируют в главном научном ведомстве.
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пишущие комментарии о "бесполезности" науки...
Для вас конечно большую пользу приносит полуголая шоу-звезда, или два долбоеба
бьющие на ринге морды - им платят миллионные гонорары...
Какую "пользу" вы хотите от науки? Награбить в карманы еще больше?...
Как оценить "экономический эффект" уравнений Максвелла или теории относительности,
на которых построена вся современная цивилизация?...
Люди науки, это часть насквозь коррумпированного общества...
Но коррупция в естественных науках, на порядки меньше, чем коррупция среди тех экспертов, которые оценивают "полезность" науки...
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