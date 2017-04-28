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 Политика Украины, Общество, Технологии
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Все про:госбюджет (533) НАН Украины (88) наука (522) финансирование (1189)

 Увеличение финансирования науки на 31,1% - это возвращение к уровню 2013-го. Оно не покрывает даже минимальных потребностей, - НАН Украины

Увеличение финансирования украинской науки в 2017 году на 31,1% не обеспечит даже минимальных потребностей Национальной академии наук Украины. Дополнительно нужно как минимум 626,6 млн грн.

Об этом говорится в ответе НАН Украины на запрос Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, увеличение финансирования науки в 2017 году на 31,1% (на 641,2 млн грн) позволило выйти на уровень финансирования 2013 года. Утвержденная сумма не обеспечивает минимальные потребностей НАНУ, что приводит к сворачиванию финансирования проектов, являющихся приоритетными для развития науки в Украине.

Отмечается, что для покрытия минимальных потребностей украинской науки в 2017-м необходимо еще минимум 626,6 млн грн. В НАН подчеркнули, что при формировании госбюджена на текущий год обосновывали свои требования Кабмину и Верховной Раде.

Также в НАН акцентирует внимание на проблеме сокращения количества сотрудников, оттока молодых ученых за границу, а также перевода большинства научных учреждений на неполный рабочий день.

"По состоянию на 1.01.2017 из 177 научных учреждений НАН Украины в режиме неполной занятости работает 125 учреждений со средним коэффициентом занятости 0,798, а именно 9,58 месяцев в году", - констатируют в главном научном ведомстве.

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В НАНУ отмечают, что профильный парламентский комитет поддержал требования ученых по поводу увеличения объемов финансирования и рекомендовал Кабмину найти дополнительные средства.


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НАН України непотрібна Україні. Німці давно зрозуміли, що Академія нічого родити не може в принципі, тому що позбавляє вчених ученості. І ліквідували свою. А від німецької академії пішли усі слов янські.Рівняйтесь на розумні країни, а не на відсталі.
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НАН - это не наука, а колоссальный кусок недвижимости, плюс распил бабла, плюс всякие интересные возмржности типа отлова рыбы в ничем не ограниченных количествах типа для научных целей и прочая приятная халява. Ясен ясень, наука при такой лафе академикам нафиг не интересна.
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Безграмотные ничтожества,
пишущие комментарии о "бесполезности" науки...
Для вас конечно большую пользу приносит полуголая шоу-звезда, или два долбоеба
бьющие на ринге морды - им платят миллионные гонорары...
Какую "пользу" вы хотите от науки? Награбить в карманы еще больше?...
Как оценить "экономический эффект" уравнений Максвелла или теории относительности,
на которых построена вся современная цивилизация?...
Люди науки, это часть насквозь коррумпированного общества...
Но коррупция в естественных науках, на порядки меньше, чем коррупция среди тех экспертов, которые оценивают "полезность" науки...
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Смешно. "Науке" где 90% "науковцев" липовые, не хватает денег. Даю подсказку, проверьте их докторские и кандидатские, и оставшимся 10% ученых всего хватит!
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Подсказка вторая: выгнать любимых секретарш, бывших и настоящих любовниц, их детей и прочих бездарей, поставить четко задачи и платить за их выполнение. Тогда действительно денег хватит и очень даже на приличную науку. Но это надо было делать все последние 26 лет, а они строили свою большую башню - академию, и маленькие - псевдоуниверситеты, в которых готовят псевдомагистров и прочих псевдо.
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Наконец-то нынешняя власть стала оценивать науку на уровне "януковичей", то есть так, как в 2013 г. А сегодня ситуация требует кардинального изменения научно-технической политики в стране. Требует реализации целого ряда проектов, которые разрабатывались НАНУ в рамках Государственных Научно-технических программ. И в первую очередь нужна целенаправленная научно-технологическая политика по опережающему развитию сфер производства продукции и технологий двойного применения, поддержки и модернизации хозяйственной инфраструктуры, а также коренного улучшения жизнедеятельности населения.
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Так теперь же новый Проффесор - Гройсман со всеми ступенями бакалавра базарного колледжа.
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Господа профессора и академики! Берем свои гениальные идеи и идем просим гранты под их реализацию у тех кому это надо. Вам открыли Европу, там и в США за настоящую науку хорошо платят. А не можем ничего - меняем профессию.
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Или уходим дружно на пенсию,которая больше общеукраинской в разы.
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В нынешнем состоянии, структура, называемая НАН Украины абсолютно бесполезная структура, этакий геронтологический серпентарий. Пока не произойдет полная реформация научной отрасли, любые инвестиции в так называемую науку это "деньги на ветер",
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Проблема в том, что те 10-15% ученых реально настолько ценны для Украины, что никто и никак из властных структур не может избавиться от 90% балласта, а сами руководители науки не могут это сделать - выгонять надо начинать "с себя". Еще хуже, что как раз блатные бездари скорее всего и останутся, если будет неквалифицированная зачистка. Плохо и то, что сами реальные ученые за 26 лет видели много псевдореформ, при которых всегда становилось только хуже, поэтому боятся изменений и, как правило, не готовы к самоочищению. Надежда, как обычно, на мировые стандарты в науке и на конкретные нормы полезности для Украины, а правильно - и то, и другое одновременно.
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Всякие властные бандиты требуют себе миллиарды, что зарыть их в асфальт, а на науку отсчитывают по процентику... Что возьмешь от властных барыг - торговцев трусами?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУвеличение финансирования науки на 31,1% - это возвращение к уровню 2013-го. Оно не покрывает даже минимальных потребностей, - НАН Украины
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