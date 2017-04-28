 МЭРТ предлагает повысить минимальные цены на водку на 11%

Проект постановления Кабмина о повышении минимальных цен на некоторые виды алкоголя обнародован на сайте ведомства и будет доступен для обсуждения в течение месяца.
Министерство вышло с предложением об очередном повышении цен после обращений ряда производителей, которые опасаются снижения конкурентноспособности легальных производителей алкоголя и экономических рисков от недавнего повышения акцизов.
Отметим, что сейчас действуют минимальные цены на алкоголь, установленные в ноябре 2016 года, а ставки акциза поднимались уже в 2017 году.
"Вследствие этого в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей. Это происходит потому, что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, использования суррогатных веществ, уклонения от уплаты налогов, производства контрафактной продукции и тому подобное", - сказано в сообщении.
Итак, Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкогольв рознице:
- водка и ликеро-водочные изделия на 7,64-11,3%;
- виски, ром и джин - на 3,5-4,6%;
- коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%;
- вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 1,7-1,8%.
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Сейчас в селах полным ходом торгуют самогоном, скоро и в городах это будет.
Ничему не научил барыг опыт Горбатого ублюдка в 80 гг.?
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эти суки охуели полностью!
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в магазинах продаётся хорошая безопасная водка.
и если не пить её вёдрами, то получаешь хорошую приправу на вкусный ужин.
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