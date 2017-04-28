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 Политика Украины
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Все про:водка (208) спирт (204) Минэкономразвития (425)

 МЭРТ предлагает повысить минимальные цены на водку на 11%

Минэкономразвития вышел с предложением об очередном повышении цен после обращений ряда производителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении министерства.

Проект постановления Кабмина о повышении минимальных цен на некоторые виды алкоголя обнародован на сайте ведомства и будет доступен для обсуждения в течение месяца.

Министерство вышло с предложением об очередном повышении цен после обращений ряда производителей, которые опасаются снижения конкурентноспособности легальных производителей алкоголя и экономических рисков от недавнего повышения акцизов.

Отметим, что сейчас действуют минимальные цены на алкоголь, установленные в ноябре 2016 года, а ставки акциза поднимались уже в 2017 году.

"Вследствие этого в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей. Это происходит потому, что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, использования суррогатных веществ, уклонения от уплаты налогов, производства контрафактной продукции и тому подобное", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина практически полностью импортозаместила продукцию из России в сфере оборонного комплекса, - Минэкономразвития

Итак, Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкогольв рознице:
  • водка и ликеро-водочные изделия на 7,64-11,3%;
  • виски, ром и джин - на 3,5-4,6%;
  • коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%;
  • вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 1,7-1,8%.
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А что такое "недобросовестные производители" и что они вообще делают на рынке???
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как в старые времена "меченного кремлевского горбатого",,,,трижды восемь-пить не бросим,мы напишем,плять,Петру....нам и сотня по плечу....
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А не желает ли Минэкономразвития выйти с предложением понизить все налоги до уровня 11%? Ведь достаточно только заявить - обоснований для этого им пару томов в коментах накидают.
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Давайте повышайте !
Сейчас в селах полным ходом торгуют самогоном, скоро и в городах это будет.
Ничему не научил барыг опыт Горбатого ублюдка в 80 гг.?
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за торговлю сэмом кстати и сейчас могут трёшку влепить ...
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а эту и без того дорогую барматуху ещё кто то покупает ?
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а не пох... эту гадость и так уже пить невозможно ...
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с каких пор украинская водка стала гадостью?
в магазинах продаётся хорошая безопасная водка.
и если не пить её вёдрами, то получаешь хорошую приправу на вкусный ужин.
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просто у меня есть с чем сравнивать ... папаша .
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Дебилы ,водку по 70 гривен уже никто не берёт а зачем,когда рядом спокойно продают по 25-30 ....Дебилы у власти страшные ,просто уникальные дебилы ....
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Два дебила это сила,а если их так много то это как?
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Алкоголь у нас плохого качества . Цены неадекватные
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Все умные люди уже давно переходят на ликеро водочные изделия собственного производства.высочайшего качества.В интернете даже для дураков выложены понятные методы изготовления отличного самогона любого количества перегонки.Ну и самое главное, дешевле в разы его себестоимость.Ну а аппараты перегонки в продаже любо дорого поглядеть.Так шо славян цена водки не испугает,найдут легко альтернативу. Так шо нихрена не получится получить дополнительные бабки в бюджет правительству гноси как мечтают.
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Есть проще вариант: Чистейший спирт, разведенный фильтрованной и кипяченной водой, настоянный на мандариновых, апельсиновых, или прочих корочках, плюс корень имбиря, с добавлением сахара, или меда, или глюкозы. Чем дольше настаивается - тем более вкусно.Не то, что отрава из магазина, от которой. с пары рюмок, голова раскалывается и сушит, как в аду.
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Попробуй добавить острый перчик в меру.Кроме того ,что вкусно это еще и целебно(в небольших дозах).
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ЛОЛ! Идиоты! Понятно, что население ответит самогоноварением. И кто от этого выиграет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМЭРТ предлагает повысить минимальные цены на водку на 11%
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