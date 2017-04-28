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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:демонтаж (128) история (1319) памятник (2094) память (799) Перемышль (23) Польша (3799) скандал (5013) УПА (627) вандализм (394)

 Минкультуры Польши: Снос памятника воинам УПА под Перемышлем является законным

В польском ведомстве заявили, что памятник установлен с нарушением действующего польского законодательства

"Демонтаж незаконно установленного в 1994 году памятника УПА на государственном кладбище в Грушовичах неподалеко от Перемышля законно", - сообщили в Министерстве культуры и национального наследия Польши. В ведомстве отметили, что "памятник возведен с нарушением действующего в Польше законодательства, без получения соответствующих разрешений от местных властей", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Демонтаж незаконно установленного памятника состоялся в соответствии с действующим законодательством. Решение вийта (старосты гмины Стубно. - Ред.) принято по закону от 8 марта 1990 о самоуправлении гмин. Таким образом, эта акция была проведена в соответствии с законом, хотя для некоторых представителей украинской стороны этот факт, возможно, трудно принять, особенно в канун годовщины операции "Висла"", - сказано в сообщении Министерства культуры Польши.

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В ведомстве добавили, что "против памятника в той форме выступал Совет охраны памяти борьбы и мученичества, с которой также установление памятника не консультировалось".

"Украинской стороне - Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете министров Украины - неоднократно были направлены письма о мерах с целью урегулирования правового статуса упомянутого памятника, который был одним из многих подобных незаконно установленных на территории Польши памятников прославления членов УПА, которые имеют символическое значение и не связаны с местом захоронения", - отмечается в сообщении.

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"Письма с подобным содержанием направляло от прошлого года также украинской стороне Бюро увековечения борьбы и мученичества Института национальной памяти Польши. Однако также эти действия не дали ожидаемого результата", - добавили в сообщении.

Министерство культуры Польши отметило, что эти меры (демонтаж памятника. - Ред.) были проведены в соответствии с принятыми вийтом (старостой. - Ред.) гмины Стубно Янушем Слабицьким решениями, направленными на демонтаж памятника, из-за его "неупорядоченного правового статуса и обоснованных противоречий, которые вызвало как послание, так и элементы отделки памятника".

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Ведомство также отметило: "Польская сторона считает, что каждый убитый или павший в результате войн и политических репрессий на территории Польши (как и Украине) имеет право на достойное увековечение и покой. Министерство открыто к диалогу с украинской стороной в вопросах увековечения и организации достойного захоронения населения украинской национальности, могилы которого расположены на территории Польши, при условии, что решение спорных вопросов состоится в духе взаимопонимания и диалога в соответствии с действующим в Польше законодательства и в соответствии с положениями Соглашения между правительствами Польши и Украины об охране мест памяти и захоронения жертв войны и политических репрессий, подписанного в Варшаве 21 марта 1994 г.".

Также Министерство культуры Польши настаивает, что с польской стороны "не будет разрешения на функционирование в общественном пространстве установленных с нарушением действующего на территории Польши законодательства памятников "славы Украинской повстанческой армии", целью которых является прославление вооруженного формирования, ответственного за преступления, совершенные против тысяч, в основном беззащитных, польских граждан".

Напомним, польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля.
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с такими харантами скоро и румыны с чехами-словаками и венгры, сбежавшие в свое время с Волги и ещё хто-нибудь найдется, албанцы, к примеру, что начнут на раздел нашей страны претендовать..ото песня...
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це нараз, особливо якщо будемо мовчки втиратися.
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Як захід у відповідь потрібно знести у Львові на личаківському цвинтарі монумент поховання польських "Орлят". Для України і Львова він ніякого значення не має.
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I спалити нахер ті порвані шкарпетки Педра сракатого ,коли раком стояв кланяючись перед ляхами...
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не мудрий буде вчинок.
краще показово вшанувати та зробити реставрацію, з такої акції може бути більше пользи.
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показово вшанувати та зробити реставрацію, а потім запхати їх педру в ...
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наюх всі а не тільки у Львові а що поробиш як і нас такі самі закони?
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Годі вже вклонятися язичницьким капищам - усіляким пам"ятникам. Пам"ять треба мати в душах! До того ж, не можна йти вперед з повернутими назад головами.
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а тут мова не про пам'ятники, тут мова про національне достоінство.
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тоді вже не ДОСТОІНСТВО а ГІДНІСТЬ ! якщо мова по Україну
тому що достоінство в кацапів між ніг бовтається,як вони думають.
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Достоінство - українське слово, а те, шо воно в кацапів між ніг бовтається то їхня проблема.
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Напомните полякам как при Пилсудским Польша устроила геноцид украинцам - переселила 300 000 поляков на земли этнические украинские земли Галиции и Волыни, причем полякам отдали 90% земель, а поляков было максимум 20%. Планомерное изменение этнического состава населения - один из признаков геноцида, вся местная власть была отдана полякам при подавляющем количестве украинцев, были арестованы представители укранской интеллигенции - тоже признак геноцида, мало того, были арестованы украинские депутаты в парламенте!!! И напомните полякам, как горевал Гитлер на похоронах своего друга Пилсудского
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розібрати памятники ляхам в Україні , щоб польським свиням голова не хиталась
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Тебе то что? Путлер будет рад, а отношения с Польшей испортятся. Умнее надо быть.
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А отношений равноправных нет и никогда не было и всегда ляхи украинцев-русынов за людей не считали, есть только снобизм и высокомерие пана до холопа, якось так... Як швят, швятем єще нікди русин для полака небив братем...З росповідів Діда ,який проживав на Холмщині -етнічній украінській територіі, який сралін подарував разом з Лемківщинною ляхам...
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конечно законным
ведь все зависитот закона...
завтра наш суд примет решение снести все ваши нах...
и все будет законно
правда?
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