 Минкультуры Польши: Снос памятника воинам УПА под Перемышлем является законным

"Демонтаж незаконно установленного в 1994 году памятника УПА на государственном кладбище в Грушовичах неподалеко от Перемышля законно", - сообщили в Министерстве культуры и национального наследия Польши. В ведомстве отметили, что "памятник возведен с нарушением действующего в Польше законодательства, без получения соответствующих разрешений от местных властей", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Демонтаж незаконно установленного памятника состоялся в соответствии с действующим законодательством. Решение вийта (старосты гмины Стубно. - Ред.) принято по закону от 8 марта 1990 о самоуправлении гмин. Таким образом, эта акция была проведена в соответствии с законом, хотя для некоторых представителей украинской стороны этот факт, возможно, трудно принять, особенно в канун годовщины операции "Висла"", - сказано в сообщении Министерства культуры Польши.
В ведомстве добавили, что "против памятника в той форме выступал Совет охраны памяти борьбы и мученичества, с которой также установление памятника не консультировалось".
"Украинской стороне - Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете министров Украины - неоднократно были направлены письма о мерах с целью урегулирования правового статуса упомянутого памятника, который был одним из многих подобных незаконно установленных на территории Польши памятников прославления членов УПА, которые имеют символическое значение и не связаны с местом захоронения", - отмечается в сообщении.
"Письма с подобным содержанием направляло от прошлого года также украинской стороне Бюро увековечения борьбы и мученичества Института национальной памяти Польши. Однако также эти действия не дали ожидаемого результата", - добавили в сообщении.
Министерство культуры Польши отметило, что эти меры (демонтаж памятника. - Ред.) были проведены в соответствии с принятыми вийтом (старостой. - Ред.) гмины Стубно Янушем Слабицьким решениями, направленными на демонтаж памятника, из-за его "неупорядоченного правового статуса и обоснованных противоречий, которые вызвало как послание, так и элементы отделки памятника".
Ведомство также отметило: "Польская сторона считает, что каждый убитый или павший в результате войн и политических репрессий на территории Польши (как и Украине) имеет право на достойное увековечение и покой. Министерство открыто к диалогу с украинской стороной в вопросах увековечения и организации достойного захоронения населения украинской национальности, могилы которого расположены на территории Польши, при условии, что решение спорных вопросов состоится в духе взаимопонимания и диалога в соответствии с действующим в Польше законодательства и в соответствии с положениями Соглашения между правительствами Польши и Украины об охране мест памяти и захоронения жертв войны и политических репрессий, подписанного в Варшаве 21 марта 1994 г.".
Также Министерство культуры Польши настаивает, что с польской стороны "не будет разрешения на функционирование в общественном пространстве установленных с нарушением действующего на территории Польши законодательства памятников "славы Украинской повстанческой армии", целью которых является прославление вооруженного формирования, ответственного за преступления, совершенные против тысяч, в основном беззащитных, польских граждан".
Напомним, польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля.
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краще показово вшанувати та зробити реставрацію, з такої акції може бути більше пользи.
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тому що достоінство в кацапів між ніг бовтається,як вони думають.
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ведь все зависитот закона...
завтра наш суд примет решение снести все ваши нах...
и все будет законно
правда?
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