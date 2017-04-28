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Все про:отставка (2304) ПАСЕ (1037) недоверие (30) Аграмунт Педро (55)

 Бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту: "Стандарты и принципы ассамблеи более важны, чем любой из ее представителей"

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в пятницу на заседании в Страсбурге постановило отказать в доверии главе организации Педро Аграмунту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПАСЕ.

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"Председатель (П.Аграмунт - Ред.) предпочел не явиться в бюро сегодня, и он не подал заявление об отставке. В результате с учетом текущего регламента работы, согласно которому нельзя принудить председателя уйти в отставку, бюро сочло необходимым предпринять шаги", - сказал первый заместитель президента ПАСЕ Роджер Гейл, который председательствовал на заседании.

"Стандарты и принципы Парламентской ассамблеи более важны, чем любой из ее представителей, и целостность нашей ассамблеи должна быть сохранена", - добавил Гейл.

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Напомним, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился.

25 апреля в ПАСЕ проходило публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко информировала, что Аграмунт пообещал 28 апреля выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

26 апреля председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.

"Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ", - отметил депутат.
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Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия.
Осталися от Берии
Лишь только пух да перия.
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Вот и покатался с кацапами...
Давай, Педро, до свидания!
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европейский януковощ
сморите на экрана "Аргмунт в моцковии"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту: "Стандарты и принципы ассамблеи более важны, чем любой из ее представителей"
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