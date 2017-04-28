 К причалу ПАО НСЗ "Океан" пришвартовался танкер с нефтепродуктами под флагом России

Как сообщает РБК, об этом сообщается на странице ПАО НСЗ Океан в сети Фейсбук.
Очевидцы сообщают, что к причальной стенке НСЗ Океан пришвартовался российский танкер VIKTORIA.
Судя по данным на портале отслеживания судов в онлайн-режиме marinetraffic.com, судно VICTORIA было спущено на воду в 2015 году, имеет портом приписки Таганрог, ходит под флагом Российской Федерации, и в данный момент является пришвартованным к причалу ПАО НСЗ Океан.
Как указывается на странице ПАО НСЗ Океан, "швартовка российского танкера к причалу ПАО НСЗ Океан - очередное свидетельство нарушения постановления Печерского районного суда Киева от 9 сентября 2016 года, которым был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество ПАО НСЗ Океан, а также был наложен запрет на распоряжение и пользование имуществом ПАО НСЗ Океан".
Ранее сообщалось, что факты грубого нарушения решения суда были неоднократно зафиксированы на фото и видео, а свидетелем использования имущества ПАО НСЗ Океан для хозяйственной деятельности неустановленных лиц - был народный депутат Денис Силантьев. Также сообщалось, что правоохранители расследуют нарушение постановления Печерского суда от 9 сентября.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
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наше ворье и жульечиновники и военные из Минобороны узнают обстановку в стране выглядывая из окна в Киеве. Если нет танков РФ на Крещатике, то можно спать спокойно. Не проспите, "господа" Енералы!
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Мааасквы идет! Перееезд через "чугунку" проехать сложно. По часу стоять надо и ждать , чтобы шлагбаум на переезде открылся. ОНИ БЛИН НЕ ТОРГУЮТ!!
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Кого-то удивляет глубина проституции наших отечественных "бизнесменов"?
Чем они отличаются от проституток, которым кто не еби, абы платили?
Это же всё "патриоты Украины", которые в дни Иловайской трагедии своих дочурок женихают в центре Киева за большие бабки. Это детки "гидранта", каждый день обучения которых стоит десяток протезов для наших пацанов, покадечившихся на этой войне.
Выблядки. Когда я выхожу из Киевского госпиталя и вижу огромный рекламный борд с рекламой вашего блядства ... меня корежит. Я попадаю в иной мир. Мир сытых и довольный мир выблядков. Переживающих, как бы не продешевить, отдыхая на Канарах.
Сдохните, враги народа.
А я и пацаны - мы и вас, уродов, переживем.
Я є народ,
Якого Правди сила,
Ніким звойована ще не була!
Яка біда, яка чума мене косила!
А сила знову розцвіла!
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Подходит ВРЕМЯ спросить всех тех кто с етим связан!
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