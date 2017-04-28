 Конфискованные деньги Януковича хранятся на ста счетах, они поступят в казну сегодня, - Луценко

Процесс пересчета конфискованных средств режима Януковича закончится сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он пояснил, что речь идет о преступном "общаке" Януковича, куда входили средства, украденные у каждого украинца.

"На данный момент устанавливается точная сумма, сколько живых средств, сколько еще остается в виде ценных бумаг. Но не менее 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн. Сейчас идут финансовые операции по перечислению в государственное казначейство. Почему эта процедура идет так долго? Потому что речь идет об около сотне счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги. Поэтому эта операция будет закончена сегодня. Я постоянно на связи с руководством "Ощадбанка" и со следователями и прокурорами, которые находятся в помещении банка", - сказал генпрокурор.

Напомним, "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.