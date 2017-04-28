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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8517) деньги (877) Луценко (6797) Ощадбанк (162) Турчинов (3184) Янукович (32404)

 Конфискованные деньги Януковича хранятся на ста счетах, они поступят в казну сегодня, - Луценко

Речь идет о преступном "общаке" Януковича, куда входили средства, украденные у каждого украинца.

Процесс пересчета конфискованных средств режима Януковича закончится сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он пояснил, что речь идет о преступном "общаке" Януковича, куда входили средства, украденные у каждого украинца.

"На данный момент устанавливается точная сумма, сколько живых средств, сколько еще остается в виде ценных бумаг. Но не менее 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн. Сейчас идут финансовые операции по перечислению в государственное казначейство. Почему эта процедура идет так долго? Потому что речь идет об около сотне счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги. Поэтому эта операция будет закончена сегодня. Я постоянно на связи с руководством "Ощадбанка" и со следователями и прокурорами, которые находятся в помещении банка", - сказал генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфискованные судом $1,5 млрд Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко

Напомним, "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.

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не злая, Ксения в курсе, о чем я, мы с ней вчера в одной очереди стояли
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как то да.
лучшие друзья девушек - електронные браслеты!
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Надеюсь , что не переконтуются на панамские офшорі...
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Це туди де всі фірми сім'ї Тимошенко податки платять?
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Прекращай , все знают , что панамские офшори содержит твой босс порошенко.
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Рошен зареєстрований і платить податки в Україні. А от Ви хвалилися що після Помаранчевої революції перевели бізнес у тінь.
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та й росії платити не забуває..багатогранний такий рошен
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Ну, кацапський сбєрбанк виходить теж Україні платить?
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Из рыгоанального общака -в рошеновский общак,но все равно ,Пэрэмога!
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вот-вот, пора бы уже второй, шоколадный общак расПОТРОШить
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и кто в этом виноват? кто помог прийти к власти рошеновскую банду? снова "спасибо жителям донбасса за президента пидораса? Или уже можно говорить спасибо львовским?
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Один украл у каждого украинца, другой украдет у него. Прикольно.
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...а завтра , их будут разбрасывать с вертолёта , вместе с конфетами ...над городами миллионниками , сам придумал сам рассказал ... Юра пи@дабол-профессионал
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Там танкер під російським прапором в Миколаїв зайшов, але тобі Луценко це байдуже, ти дуже грошима стурбований.
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алконавт лично контролирует перемещение средств...
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По-другому - как только напечатают, так сразу и перечислят!
А как же камазы с наличностью?
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Щось боти ботоксно-пергідрольної інвалідки активізувалися. Кремль дав команду?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфискованные деньги Януковича хранятся на ста счетах, они поступят в казну сегодня, - Луценко
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