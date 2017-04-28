 В оккупированном Крыму сообщают о находке склепа времен Александра Македонского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу института археологии РАН.
"Склеп не такой уж большой - лишь 10 метров в длину, и скорее всего здесь был погребен знатный человек. В древности склеп был перекрыт курганной насыпью, в которой, в свою очередь, были впущены еще шесть погребений разных эпох", - рассказала руководитель раскопок, научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии ИА РАН Ирина Рукавишникова.
Отмечается, что российские ученые собираются перевезти склеп в Керченский музей-заповедник.
"Поскольку курган оказался на трассе подъездных путей Крымского моста, было принято решение перенести склеп в другое место. В настоящее время ученые закончили тщательное обследование и измерение склепа. Затем постройку, сооруженную из известняковых плит, аккуратно разберут и вновь соберут на новом месте - на территории Керченского музея-заповедника", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось, что в Керчи проводят археологические раскопки на территории, на которой запланировано строительство трассы "Таврида". Археологи раскопали территорию близ туберкулезного диспансера, который находится на пути к строительной площадке Керченского моста. При проведении работ археологи сняли слой земли, под которым обнаружилась древняя кладка. Отмечалось, что работы ведутся на месте, где сохранились остатки городища эпохи бронзового века.
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ALF nt @Julius_ALF 3 ч.3 часа назад
видео как тонет Лиман
https://twitter.com/Julius_ALF/status/857895623235948544
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Есть: - Скажите, пожалуйста, как может быть у одного человека три черепа?
- А вы, простите, откуда? - спрашивает лектор.
- С Херсона.
- Вот и идите на хер. Лекция для крымчан.
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Оккупанты собираются не выпускать за пределы Крыма всех,у кого есть долги.Даже акцию организовали,нацепив колорадки> https://www.youtube.com/watch?v=u-iYLaepF98 …
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Ура товарищи! Коктебель освобожден! https://www.youtube.com/watch?v=10EUMjoJJdY …
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А так рассийские историки и архиолаги себя дескредитировали на века впиред и веры им нету ни на капейку
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