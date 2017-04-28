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 В оккупированном Крыму сообщают о находке склепа времен Александра Македонского

В институте археологии российской академии наук сообщили, что в оккупированном Крыму рядом с трассой, которая ведет к недостроенному Керченскому мосту был обнаружен склеп, построенный во времена Александра Македонского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу института археологии РАН.

"Склеп не такой уж большой - лишь 10 метров в длину, и скорее всего здесь был погребен знатный человек. В древности склеп был перекрыт курганной насыпью, в которой, в свою очередь, были впущены еще шесть погребений разных эпох", - рассказала руководитель раскопок, научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии ИА РАН Ирина Рукавишникова.

Отмечается, что российские ученые собираются перевезти склеп в Керченский музей-заповедник.

"Поскольку курган оказался на трассе подъездных путей Крымского моста, было принято решение перенести склеп в другое место. В настоящее время ученые закончили тщательное обследование и измерение склепа. Затем постройку, сооруженную из известняковых плит, аккуратно разберут и вновь соберут на новом месте - на территории Керченского музея-заповедника", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инвестор 4 месяца не финансирует раскопки под Почтовой площадью. В новом проекте музей практически не предусмотрен, - директор Центра археологии Киева Сагайдак

Раньше сообщалось, что в Керчи проводят археологические раскопки на территории, на которой запланировано строительство трассы "Таврида". Археологи раскопали территорию близ туберкулезного диспансера, который находится на пути к строительной площадке Керченского моста. При проведении работ археологи сняли слой земли, под которым обнаружилась древняя кладка. Отмечалось, что работы ведутся на месте, где сохранились остатки городища эпохи бронзового века.
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амфору туда уже впердолили,чтоб Писюнец ее там торжественно нашел?
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Зараз кацапи виявлять що Ху...ло родом з Криму, а в склепі був заритий сам Македонський.
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Так что, выходит что оно Ху..ло Александрович Македонский?
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это видео 16 года, судно "Капитан Болсуновский". Это не "Лиман". Вообще-то странно, что видео потопления "Лимана" баранами до сих пор нет ........
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Склеп достроенный. А вы, в наш век научно-технического прогресса, даже мост достроить не можете. Разберите, как склеп и тоже перенесите на территорию Керченского музея-заповедника.
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скажут, что у путлера, династия от Александра Македонского, который еще, на танках, персов гонял.
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Лектор: - Товарищи крымчане. Перед вами череп Александра Македонского, где ему 7 лет. А вот этот череп, где ему 25 лет. И, наконец, череп умершего Александра Македонского. Вопросы есть?
Есть: - Скажите, пожалуйста, как может быть у одного человека три черепа?
- А вы, простите, откуда? - спрашивает лектор.
- С Херсона.
- Вот и идите на хер. Лекция для крымчан.
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Шлем Александра Македонского еще "доцент" нашел. Только утопил и заставил Крамарова нырять.
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Любой курган состоит из основного захоронения и впускных (иногда десятков). Для того чтобы это знать курган можно и не раскапывать. Кацапы уничтожили курган и вдобавок еще высосали из пальца сенсацию.
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От блин! А чего мы не обнаружили? Теперь Александр Македонский будет кацапским.
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Будет Александр Мордовский. Кацапы скажут, что Македонский -ошибки перевода со скрепного языга.
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Александр Маков-Донской, предок Дмитрия Донского.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 36 мин.36 минут назад
Оккупанты собираются не выпускать за пределы Крыма всех,у кого есть долги.Даже акцию организовали,нацепив колорадки> https://www.youtube.com/watch?v=u-iYLaepF98 …
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На 99,9% курган разграблен. И еще не факт что склеп "доедет" до заповедника, а не окажется на даче Медведева или Ротенберга
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Они и детей активно втягивают в свое умопомрачительство. Уж все в говне, так все.
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Странно что самого александра македонскога не нашли.
А так рассийские историки и архиолаги себя дескредитировали на века впиред и веры им нету ни на капейку
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Как говаривал полководец македонсков: "Пришел, увидел,наследил". Х/Ф "Они сражались за родину".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ оккупированном Крыму сообщают о находке склепа времен Александра Македонского
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