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 Киевские новости, Общество
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Все про:археолог (130) история (1318) Киев (16947) строительство (1703) раскопки (15)

 Инвестор 4 месяца не финансирует раскопки под Почтовой площадью. В новом проекте музей практически не предусмотрен, - директор Центра археологии Киева Сагайдак

Археологические раскопки уникального комплекса древнего Киева под Почтовой площадью находятся под угрозой. Четыре месяца инвестор не финансирует проект. При этом в обновленном проекте под обещанный музей выделено минимальное количество места.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал директор Центра археологии Киева при Институте археологии НАН Украины Михаил Сагайдак.

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Он объяснил схему, по которой проводилось финансирование работы археологов.

"У нас договор с Дирекцией строительства подземных путевых сооружений города Киева. А фактически раскопки финансирует инвестор ООО "Хенсфорд-Украина". Инвестор как выгодополучатель обязан обеспечить нас собственно раскопками - копанием земли, ее перемещением, раскрытием объектов, и так далее. Юридически с инвесторов у нас нет отношений, в суд на него мы подать не можем. То есть, инвестор играет, как ему хочется. На сегодняшний день есть задолженность по оплате работникам за 4 месяца", - констатировал ученый.

Археологи уже обратились в Департамент культуры КГГА, профильный комитет Верховной Рады и Министерство культуры. "Мы обратились в Минкультуры, чтобы они возобновили работу наблюдательной комиссии, которая была создана в самом начале. Но это группа умерла", - сказал Сагайдак.

18 апреля ученые публично проинформировали о заморозке раскопок. Поводом для обращения стала корректировка проекта, которую предложило "Хенсфорд-Украина", и которую не одобрил Институт археологии НАНУ.

"Инвестор предоставил корректировку проекта, как они это назвали. Нам этот проект показали в конце марта, там музейное пространство практически не предусмотрено. Институт археологии не одобрил проект, выдвинув требование приостановить строительные работы, скорректировать задания при участии Института, сформировать проектно-сметную документацию", - объяснил Сагайдак.

По данным археолога, инвестор предлагал отвести под музей 100 кв м:

"Это смешно для объекта такого масштаба. Мы уже раскопали почти 2 тысячи квадратов. На половине этой площади четко видно усадьбу, старинную улицу, строения. Музей такого типа предполагает демонстрацию не просто вырезок и найденного материала, а реконструкцию всей среды. Только тогда это полноценный европейский музей. В противном случае получится абракадабра, с которой ученые не хотят иметь дела".

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По словом руководителя раскопок, сегодня вопрос выплата зарплаты сотрудникам, проводящим раскопки, все еще не решен. Консервация раскопанного комплекса и находок, которую финансирует КГГА, еще не начата.

"Вечером после конференции состоялось срочное совещание в КГГА, - рассказал Сагайдак. - Инвестор там заявил, что корректировку проекта согласовал Минкульт. Инвестора уговаривали возместить долги по зарплатам работникам за 4 месяца. По нашей информации, КГГА направила просьбу о том, чтобы заказчик с нами рассчитался. Я уж не говорю о консервации. У нас в этом направлении еще ничего не сделано. Объекты просто лежат. Дерево трескается, высыхает.

Инвестор выделял средства только на рабочих, которые каждый день работают на раскопе. По поводу музефикации, нужно выполнить огромный комплекс научных работ: по геоморфологии, особенностей находок, дотированию… Финансировать это взялась КГГА. Мы выиграли этот тендер. Но только вчера я получил информацию, что они оплатили акты, которые мы подавали ранее".

Сагайдак настаивает на том, что закон на стороне археологов и в полной мере защищает уникальный памятник:

"Необходимо просто войти в законодательное русло: завершить раскопки, дать задание инвестору выделить ту площадь, которую мы предлагаем. Этот памятник внесен в госреестр под номером 972 КВ. На него распространяется действие Закона "Об охране культурного наследия". Закон четко гласит, что сперва нужно закончить раскопки. А потом - продолжать строительство. Ну и в таких случаях нужно получить новые градостроительные условия и ограничения".

Также Сагайдак объяснил, что в случае продолжения раскопок археологи могут выйти на шар наименее изученного периода истории Руси, что позволит подтвердить или опровергнуть ряд гипотез.

"Если говорить про объемы вытянутого грунта, то это около 60%. Мы исследователи горизонты XVII - XVIII веков. На отдельных горизонтах мы вышли на XІІ - XIII век. На этом уровне мы остановились, впереди у нас еще 4 метра глубины. И есть все основания ожидать, что еще будут горизонты XI - X веков, а может и более раннего времени. Если раскопки не продолжатся, а параллельно не будут вестись мощные исследования и сканирование всего процесса, а также консервация, то будет полный разброд", - подытожил он.

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Напомним, в июле прошлого года министр культуры Евгений Нищук и представители КГГА заявили о том, что уникальные остатки городского прибрежного квартала средневекового Киева должны быть законсервированы и признаны памятником национального значения.

Раскопанная археологами дорога - древний спуск, который в средневековье соединял речной причал и верхний город. Если ранее считалось, что древний Киев заканчивался в районе нынешней улицы Сагайдачного, то в Центре археологии Киева Института археологии НАНУ уверяют, что найденные остатки указывают на то, что жизнь била ключом на самих берегах Днепра. Здесь начинался легендарный путь "из варяг в греки".

"Спуск прямо ведет на гору, показывает направление связи с верхним городом… Наверху стояла церковь Святого Василия, которую Владимир Святой построил сразу после своего крещения. Построил на месте языческого капища, которое снесли после Крещения Руси", - выразил гипотезу Михаил Сагайдак.

Кроме того, этот подъем может оказаться Боричевым током, который упоминается в летописях. Он соединял Подол с верхним Киевом.

"Отсюда отплывали корабли на восток, на запад, в Скандинавию и Византию. Возможно, это оригинальный Боричев спуск, а не тот, который был прокопан за Андреевской церковью после Переяславского договора, когда в Киев пришли московские гарнизоны", - объяснил Сагайдак.

Спуск завершался земляным валом из специальной глины. В его основе - деревянные столбы. Он должен был защищать дорогу от паводков.
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Ото історик якийсь через 100 років почне розкопки, почитає всіляку брехню з архівів, яку про себе Яценюк понавигадував, й напишуть підручник, де скажуть, що прем'єром України в 2015 був чеченець Яценюк, якого екстрадували з Росії за вбивства. Ото і всі інвестиції - в брехню вийдуть.
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Якщо було б потрібно каналізаційну трубу від кондитерської фабрики до собачої будки прокласти, то гроші на розкопки траншеї швидко б знайшлися, а наука в Україні нікому не потрібна, якщо від неї немає швидкого фінансового результату.
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якщо пацієнту дедалі гірше, а лікар приділяє увагу науці - то наука пацієнту стає до одного місця.
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А, що у нас в країні тільки "хворі живуть", яким "доктора" потрібні? А майбутні покоління ви до уваги не берете або на країні вже можна ставити хрест?
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Мабудь якийсь бєпєпєшнік хоче супермаркета на тому місці побудувати за вкрадені у народа кошти
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Може і так, від цієї злочинної влади все можна очікувати.
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Все влади в Україні очевидцем яких я був були брехливі, але такого злодійства і кумівства не було ні при одній, Порошенко обскакав Януковича, оскільки розумнішей, та освітчинєй ніж втікший зек.
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А може і якийсь БЮТовець. Я чув вбивця Лозинський знову у ВР збирається?
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Помню, как я была рада, когда обнаружили такие сокровища, по-другому и не скажешь, как Кличко клятвенно обещал поддержать археологов, как распинался о том, какой тут будет шикарный музей и т.д....И что мы видим?
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Виталька в мае 2016 года обещал отремонтировать лестницу на Пейзажной аллее "к июню". То есть за 1-1,5 месяца. Уже год прошел - никакой лестницы и близко не видно.. А тут рассуждают про какой-то музей, в месте где в здании речпорта бассейн строят.. Не в состоянии боксер управлять городом.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИнвестор 4 месяца не финансирует раскопки под Почтовой площадью. В новом проекте музей практически не предусмотрен, - директор Центра археологии Киева Сагайдак
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