 Green Day представил эко-новинки к майским праздникам

По данным исследований, покупатели ценят Green Day за чистоту вкуса, стильный дизайн и прекрасное самочувствие на утро. И как раз в канун старта "шашлычно-природного" сезона, линейка эко-водок пополнилась двумя новинками - Green Day Crystal и Green Day Ultra Soft.Чем же они отличаются от своих многочисленных собратьев?

Водка Green Day Ultra Soft обладает изумительно мягким вкусом и невесомым ароматом. "Новая рецептура интересна и уникальна. Например, мы впервые ввели в ее состав ароматный спирт лепестков Розы Дамасской, который округляет вкус и нейтрализует запах спирта. Результат превзошел наши ожидания, - Green Day Ultra Soft стала, пожалуй, водкой с самым мягким вкусом в линейке Green Day" - комментирует новинку директор по маркетингу Сергей Корольчук.Что касается водки Green Day Crystal - это, пожалуй, самая смелая наша новинка. Впервые в оформлении эко-водок мы применили черный цвет, а узор на этикетке меняется в зависимости от освещения.Сама же водка проходит дополнительную стадию глубинной полирующей фильтрации, после чего Green Day Crystal в буквальном смысле играет блеском кристально чистой жидкости! Эта водка для самых взыскательных ценителей чистого водочного вкуса.И самое главное, какую бы позицию Green Day вы не выбрали, неизменным остается одно - хорошее самочувствие на утро! С Green Day вечер будет приятным, а утро - добрым!