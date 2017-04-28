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 Экономика
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Все про:водка (208) спирт (204)

 Green Day представил эко-новинки к майским праздникам

Один из самых известных украинских эко-брендов представил новинки, которые по своим характеристикам обещают стать хитами на водочном рынке Украины.

По данным исследований, покупатели ценят Green Day за чистоту вкуса, стильный дизайн и прекрасное самочувствие на утро. И как раз в канун старта "шашлычно-природного" сезона, линейка эко-водок пополнилась двумя новинками - Green Day Crystal и Green Day Ultra Soft.

Чем же они отличаются от своих многочисленных собратьев?

Green Day представил эко-новинки к майским праздникам 01


Водка Green Day Ultra Soft обладает изумительно мягким вкусом и невесомым ароматом. "Новая рецептура интересна и уникальна. Например, мы впервые ввели в ее состав ароматный спирт лепестков Розы Дамасской, который округляет вкус и нейтрализует запах спирта. Результат превзошел наши ожидания, - Green Day Ultra Soft стала, пожалуй, водкой с самым мягким вкусом в линейке Green Day" - комментирует новинку директор по маркетингу Сергей Корольчук.

Что касается водки Green Day Crystal - это, пожалуй, самая смелая наша новинка. Впервые в оформлении эко-водок мы применили черный цвет, а узор на этикетке меняется в зависимости от освещения.

Сама же водка проходит дополнительную стадию глубинной полирующей фильтрации, после чего Green Day Crystal в буквальном смысле играет блеском кристально чистой жидкости! Эта водка для самых взыскательных ценителей чистого водочного вкуса.

И самое главное, какую бы позицию Green Day вы не выбрали, неизменным остается одно - хорошее самочувствие на утро! С Green Day вечер будет приятным, а утро - добрым!

Новость публикуется на правах рекламы.
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хера себе...а Бутусову какой процент лег на карту за такую рекламу водки???
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эко водка.? я понимаю мы из конопли делаем одежду и обувь. вот это эко.
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Украинские ученые предлагают изготавливать порох для патронов из конопли

Центральный научно-исследовательский институт химии и механики занялся получением пороха из льна и конопли. Как выяснили ученые, порох из льна обладает более высокими термодинамическими свойствами, чем хлопок. Что касается конопли, то волокна для пороха с засеянного ей гектара получится больше, чем с аналогичного участка льна или хлопка.
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пока они изучают порох. мы и пиво уже выпускаем. и шелухой мочалки. УЖЕ..
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Наслаждаться надо пивом - жизнь тогда пойдет красиво! :

пивом
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елки, Цензор, начал водяру рекламировать. Господин Бутусов, респект. Может, скоро начнете пивас и сиги пропагандировать?
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Самогон это натуральный продукт. А что они продают по 100 гривен, это отрава.
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Когда прочитал, то подумал про новый альбом рок группы, а нет реклама водки. Катимся к уровню какопского сайта комсомолки...
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Молодцы ЦН! А ведь рекламма двигатель прогресса. Вы не пейте водку она вредная.
Но эта полезная!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаGreen Day представил эко-новинки к майским праздникам
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