 Вопрос пенсионного возраста пока откладывается, сейчас много других проблем, - замминистра Шамбир

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе "круглого стола" "Какой должна быть справедливая пенсионная система в Украине?" в Институте Горшенина в пятницу в Киеве.
"На сегодняшний день пенсионного возраст мы не трогаем, этот вопрос у нас откладывается... проблем много других сейчас - сконцентрируемся на них... Можно говорить, что нам надо будет этот вопрос решать, но на сегодняшний день нет ни условий, ни каких-то вариантов для увеличения... и поэтому мы идём другим путём", - сказал он.
По словам Шамбира, пенсионная реформа предусматривает "единые правила и один закон" о назначении пенсий гражданам Украины.
"Вопрос состоит в том, чтобы кардинально изменить систему и вообще убрать такое понятие, как осовременивание пенсии. Мы предлагаем одинаковые показатели, которые будут применяться ко всем пенсионерам, что для новых, что для старых, и ежегодно эти пенсии будут индексироваться в соответствии с едиными правилами," - отметил замминистра.
По его словам, сегодня при существующей системе начисления пенсий, "человек не может просчитать и спрогнозировать практически ничего", а с проведением пенсионной реформы процесс начисления пенсии станет прозрачным.
"Та система, которую мы предлагаем, позволит человеку самому отслеживать, как и сколько ему начисляют пенсию... Это одно из кардинальных изменений, которое произойдёт", отметил Шамбир.
По его словам, после того, как будет принят закон о пенсионной реформе, начнётся работа по разработке накопительной пенсионной системы.
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Соевая бандота притаилась, пока страсти в обществе бушуют, выждет удобный момент, к примеру, летом - и вуаля. Получите и распишитесь - пахать до 67 лет и умереть у конвейера в последний день перед выходом на пенсию.
Они себе не откажут в таком удовольствии - утилизировать лишних едоков. предварительно выжав из них все соки.
Ключевое слово ПОКА - для лохов.
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