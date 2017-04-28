EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Общество
  1209  22
Все про:Кабмин (10200) пенсионеры (582) пенсионная реформа (852) пенсионный возраст (729) Министерство социальной политики (470)

 Вопрос пенсионного возраста пока откладывается, сейчас много других проблем, - замминистра Шамбир

Пенсионный возраст в Украине пока подниматься не будет, утверждает заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе "круглого стола" "Какой должна быть справедливая пенсионная система в Украине?" в Институте Горшенина в пятницу в Киеве.

"На сегодняшний день пенсионного возраст мы не трогаем, этот вопрос у нас откладывается... проблем много других сейчас - сконцентрируемся на них... Можно говорить, что нам надо будет этот вопрос решать, но на сегодняшний день нет ни условий, ни каких-то вариантов для увеличения... и поэтому мы идём другим путём", - сказал он.

По словам Шамбира, пенсионная реформа предусматривает "единые правила и один закон" о назначении пенсий гражданам Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ назвал три приоритетных реформы для Гройсмана

"Вопрос состоит в том, чтобы кардинально изменить систему и вообще убрать такое понятие, как осовременивание пенсии. Мы предлагаем одинаковые показатели, которые будут применяться ко всем пенсионерам, что для новых, что для старых, и ежегодно эти пенсии будут индексироваться в соответствии с едиными правилами," - отметил замминистра.

По его словам, сегодня при существующей системе начисления пенсий, "человек не может просчитать и спрогнозировать практически ничего", а с проведением пенсионной реформы процесс начисления пенсии станет прозрачным.

"Та система, которую мы предлагаем, позволит человеку самому отслеживать, как и сколько ему начисляют пенсию... Это одно из кардинальных изменений, которое произойдёт", отметил Шамбир.

По его словам, после того, как будет принят закон о пенсионной реформе, начнётся работа по разработке накопительной пенсионной системы.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
головне землю продати, і отримати лярд на карманні витрати!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так проблема в том, что мир так подло устроен для "влады", что одни умирают, другие родятся. Одни начинают работать, другие заканчивают. День сменяет ночь. А зима - лето.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може ситуація в Македонії трошки налякала шоколадних
 показать весь комментарий
Ответить
 
та чого, підняти в 2 рази, і підвищити середній вік населення. Хіба жалко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гриша наоборот....улыбайся . за нами следят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и что они выследят? Могу им дать анализ кала и мочи. Если им интересно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О , вот это узнаю Григория - грозу шоколадных упырьков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вопрос возраста откладывается. У нас больше не живут. А кому тогда пенсию платить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судьям и генералам или короче - спецпенсионерам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ должен научиться сам отстаивать и защищать свои права .Чего то не помню ни одного митинга , чтобы люди вышли и требовали поднятия пенсий и зарплат . Наверное устраивает .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То-есть, я правильно понял: среднюю продолжительность жизни мужчины украинца снова вернули до 62 лет? А то недавно, чтоб увеличить пенсионный возраст было принято решение считать среднюю продолжительность жизни мужчины украинца равную 63,5 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перегляньте джерела фінансування Пенсійного фонду.Досить нам байки розповідати!
 показать весь комментарий
Ответить
 
для начала нужно сделать перепись населения .миллионов 25 наверное осталось .
 показать весь комментарий
Ответить
 
пенсионеров?та не трошки меньше,до 20 млн не дотягивает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже правительство решило идти в пенсионной реформе от обратного. Возраст повышать не будут, а продолжительность жизни сократят, что бы до шестидесяти не доживали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как бы шобла не отнекивалась - разговор и обещания с их стороны повысить пенсионный возраст были.
Соевая бандота притаилась, пока страсти в обществе бушуют, выждет удобный момент, к примеру, летом - и вуаля. Получите и распишитесь - пахать до 67 лет и умереть у конвейера в последний день перед выходом на пенсию.
Они себе не откажут в таком удовольствии - утилизировать лишних едоков. предварительно выжав из них все соки.
Ключевое слово ПОКА - для лохов.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос пенсионного возраста пока откладывается, сейчас много других проблем, - замминистра Шамбир
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти