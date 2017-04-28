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 Политика Украины
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 Евросоюз запустил проект по созданию "образцовых отделов полиции" в 20 городах Украины

Европейский Союз запустил проект на сумму EUR 6млн по повышению качества услуг отделов полиции в 20 городах Украины, а также по внедрение новой модели охраны общественного порядка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине, распространенном в пятницу.

"Для улучшения взаимодействия полиции с обществом проект предусматривает ремонт приемных помещений 20 полицейских отделов-участников проекта и передачу 15 полицейских автомобилей. В рамках проекта также планируется проведение тренингов по лидерству для руководителей высшего и среднего звена полиции, а также обучение в других сферах, например, курсы управления стрессом.... 420 полицейских пройдут специализированные тренинги, а 60 из них станут инструкторами", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мы пытаемся создать райотдел нашей мечты. Вы пришли - и вам приятно, - Аваков анонсировал создание 20 образцово-показательных отделений полиции. ВИДЕО

Данный проект направлен на улучшение взаимодействия полиции с обществом в 20 небольших городах Киевской, Харьковской, Львовской обл., а также на поддержку реформ по охране общественного порядка в Украине.

Согласно сообщению, проект "Поддержка реформы полиции в Украине" является продолжением деятельности Консультативного миссии ЕС, и будет реализовываться в течение 18 месяцев полицией Швеции, Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) при поддержке миссии ЕС.
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образцовый, по европейски - это кофе утром забулдыгам и стриптиз от геев вечером.
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исполняет охрана. Показательно-образцовый ансамбль МВД, солирует Аваков, генеральный спонсор - Юрий Луценко.
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просто отремонтируют приемные...

проект предусматривает ремонт приемных помещений 20 полицейских отделов-участников проекта Источник: http://censor.net.ua/n438207
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В том-то и беда, что европейцы до сих пор думают, что наша проблема в херовых приемных и т.п., а не в зловонной воровской отрыжке СССР, которая разъедает нашу жизнь каждую секунду взятками, воровством, кумовством и ... т.п..
Что делать. Они сделали свои первые шаги на этом пути сотни лет назад.
Кромвель. Отрубленная голова Карла I.
Фронда. Петимеры. Отрубленная голова Людовика XVI...
Они уже забыли о таких вещах. А мы о них только начинаем думать.
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гоу в полицию.
потом расскажете что там нового произошло
ну или в голивуд... потому что для Довженко ваша фанатзия маловата
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Я думал , что только нас развели , оказывается , что ЕС тоже .
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Да , з поліцаями , в нас і так все ok ...
"....бывший начальник Дружковского горотдела милиции, в 2014 году разоруживший горотдел и отдавший оружие оккупантам - спокойно живет в Константиновке, без всяких ограничений получает хорошую ментовскую пенсию и покупает фрукты в супермаркете - http://pauluskp.com/news/e91c8246d. Он не в тюрьме. Его не обвиняют в госизмене. Его не обвиняют в поддержке терроризма. Украинское государство его любит и оберегает. Видимо, считает, что он всё правильно сделал.
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..проект направлен на улучшение взаимодействия полиции с обществом ... Источник http://censor.net.ua/n438207

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это как ?
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"Я глупостей не чтец,
а пуще образцовых"
("Горе от ума")
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двадцать отделов с дохлыми мусорами это красота конечно....
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Глупые, 6 лямов деть было некуда, лучше бы детскую больницу отремонтировали.
Что качество услуг определяется новым ремонтом в помещении.
Ремонт новый, а мусора там старые сидят.
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Реформы прошли - а кальянные и парковки на клумбах остались. Что уж там говорить о каких-то более тяжелых заданиях для полиции..
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Новость, какая то корявая.... Евросоюз запустил проект по созданию "образцовых отделов полиции"...А наши, что? Или придет гламурный европейский гей, в кожаной фуражке, и скажет участковому Семенычу, мол, ща, тебя форматировать буду, да, он, до порога не добежит.
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Не надо образцовых, сделайте хотя бы нормальные, но везде.
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Не знаю, чего там удумал ЕС, но у меня лично ещё в 90-х (под впечатлением американских боевиков, которые с конца 80-х начали крутить в видеосалонах) сложился образ образцового полицейского участка.
Поясню своё видение - мож кому интересно.

Помните, как в тех бевиках полицейское отделение - это огроменный общий зал и в "стекляном аквариуме" кабинет шерифа или сержанта, капитана - руководителя короче. Вот это и есть идеальность. По крайней мере близко к тому, так как почти исключает попытки давления на задержанного, взяточничество и избиения ( ведь все у всех на виду). Вот так вот.

Может и не идеально( свинья, как говорят, болото найдёт), но лучше, чем наши обустроены с данной позиции.
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Так полиция , ведь уже в Украине и так образцовая, после грузинских новаций...Ещё переделывать нужно?
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забавно читать каменты.
90% времени ноют что ничего не делается и не просиходит ...
кто-то начал что-то делать
и тут оставшиеся 10% времени орут что делают не то

ОБЕРНИТЕСЬ !!! посотмрите что сделано ВАМИ ЛИЧНО !
то что делается делают ДЛЯ ВАС !!!
если вы считатете что там попилят бабло - СОТМРИТЕ ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ !
если вам кажется что делают не так как надо - СКАЖИТЕ КАК НАДО И ПОКАЖИТЕ !!!

Хватит ТРЫНДЕТЬ !
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Нет никакой разницы - попилят, не попилят. Толку от этих киевских образцовых - ноль. Нужны реформы, а не создавания образцовых из необразцового контингента, в отдельно взятых регионах. Это - ПРОФАНАЦИЯ! Наводить лоск на д...- это полный капец!
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еще раз !
ЕСЛИ ЗНАЕТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК, СТАНОВИТЕСЬ ДЕЛАЙТЕ !
Я РЯДОМ ВСТАНУ !
Но эта хня про всепропало УЖЕЗАИПАЛА!
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пока ЕС !!!! дал денег!
не ваш сосед! не ВЫ !
кто-то ! кто работает и платит налоги! И НИХРЕНА НЕ ПОЛУЧИТ ОТ
ЭТОГО ВЛОЖЕНИЯ !
ВЫ что делаете ?
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не може такого ЄС запропонувати. Не вірю. Це новітній комсомолець міг хіба таке ляпнути.
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Це кривий підхід, поліція може бути зразковою або вся, або нічого зразкового.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз запустил проект по созданию "образцовых отделов полиции" в 20 городах Украины
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