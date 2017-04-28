 Евросоюз запустил проект по созданию "образцовых отделов полиции" в 20 городах Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине, распространенном в пятницу.
"Для улучшения взаимодействия полиции с обществом проект предусматривает ремонт приемных помещений 20 полицейских отделов-участников проекта и передачу 15 полицейских автомобилей. В рамках проекта также планируется проведение тренингов по лидерству для руководителей высшего и среднего звена полиции, а также обучение в других сферах, например, курсы управления стрессом.... 420 полицейских пройдут специализированные тренинги, а 60 из них станут инструкторами", - сказано в сообщении.
Данный проект направлен на улучшение взаимодействия полиции с обществом в 20 небольших городах Киевской, Харьковской, Львовской обл., а также на поддержку реформ по охране общественного порядка в Украине.
Согласно сообщению, проект "Поддержка реформы полиции в Украине" является продолжением деятельности Консультативного миссии ЕС, и будет реализовываться в течение 18 месяцев полицией Швеции, Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) при поддержке миссии ЕС.
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проект предусматривает ремонт приемных помещений 20 полицейских отделов-участников проекта Источник: http://censor.net.ua/n438207
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Что делать. Они сделали свои первые шаги на этом пути сотни лет назад.
Кромвель. Отрубленная голова Карла I.
Фронда. Петимеры. Отрубленная голова Людовика XVI...
Они уже забыли о таких вещах. А мы о них только начинаем думать.
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потом расскажете что там нового произошло
ну или в голивуд... потому что для Довженко ваша фанатзия маловата
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"....бывший начальник Дружковского горотдела милиции, в 2014 году разоруживший горотдел и отдавший оружие оккупантам - спокойно живет в Константиновке, без всяких ограничений получает хорошую ментовскую пенсию и покупает фрукты в супермаркете - http://pauluskp.com/news/e91c8246d. Он не в тюрьме. Его не обвиняют в госизмене. Его не обвиняют в поддержке терроризма. Украинское государство его любит и оберегает. Видимо, считает, что он всё правильно сделал.
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это как ?
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а пуще образцовых"
("Горе от ума")
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Что качество услуг определяется новым ремонтом в помещении.
Ремонт новый, а мусора там старые сидят.
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Поясню своё видение - мож кому интересно.
Помните, как в тех бевиках полицейское отделение - это огроменный общий зал и в "стекляном аквариуме" кабинет шерифа или сержанта, капитана - руководителя короче. Вот это и есть идеальность. По крайней мере близко к тому, так как почти исключает попытки давления на задержанного, взяточничество и избиения ( ведь все у всех на виду). Вот так вот.
Может и не идеально( свинья, как говорят, болото найдёт), но лучше, чем наши обустроены с данной позиции.
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90% времени ноют что ничего не делается и не просиходит ...
кто-то начал что-то делать
и тут оставшиеся 10% времени орут что делают не то
ОБЕРНИТЕСЬ !!! посотмрите что сделано ВАМИ ЛИЧНО !
то что делается делают ДЛЯ ВАС !!!
если вы считатете что там попилят бабло - СОТМРИТЕ ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ !
если вам кажется что делают не так как надо - СКАЖИТЕ КАК НАДО И ПОКАЖИТЕ !!!
Хватит ТРЫНДЕТЬ !
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ЕСЛИ ЗНАЕТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК, СТАНОВИТЕСЬ ДЕЛАЙТЕ !
Я РЯДОМ ВСТАНУ !
Но эта хня про всепропало УЖЕЗАИПАЛА!
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не ваш сосед! не ВЫ !
кто-то ! кто работает и платит налоги! И НИХРЕНА НЕ ПОЛУЧИТ ОТ
ЭТОГО ВЛОЖЕНИЯ !
ВЫ что делаете ?
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