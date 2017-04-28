EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Экономика
  1496  82
Материалы по теме:
Все про:Газ (8695) Крым (19609) оккупация (6893) Черноморнефтегаз (59)

 За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа с помощью украденных буровых вышек, – "Черноморнефтегаз"

С момента оккупации Крыма Россия из украинских местрождений на шельфе Черного моря выкачала миллиарды кубометров газа. Больше всего – из Одесского и Штормового.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 28 апреля в эфире Радио Крым.Реалии заявила глава компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.

"Одесское месторождение - самое крупное, которое введено в эксплуатацию в 2011-12 годах. И из него наибольшее количество газа на данный момент добывается и поставляется в Крым. То есть, фактически за 2014-й год из него не легитимными властями Крыма, то есть Российской Федерацией, было добыто 1 миллиард 117 миллионов километров. В 2015 году- 980 миллионов кубометров и в 2016-м, соответственно, 880 миллионов", - сказала Нежнова.

Читайте также: Суд арестовал четыре буровые установки "Черноморнафтогаза", захваченные Россией в результате оккупации Крыма

В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время оккупации Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" было воссоздано на материковой части Украины.

В декабре 2015 года пресс-служба захваченного крымского "Черноморнефтегаза" сообщила, что две современные буровые установки В-312 и В-319 общей стоимостью около 438 миллионов долларов перемещены из зоны Одесского газового месторождения в Крым "в связи со сложной международной обстановкой, рисками утраты жизненно важных активов".

Читайте также: Украина не прекратит выполнение определенных операций в районе захваченных Россией буровых установок на Черном море, - Полторак

Служба безопасности Украины направила предложения в украинское Министерство иностранных дел по поводу захваченного российской оккупационной властью Крыма предприятия "Черноморнефтегаз", осуществившего перемещение этих установок, и введению соответствующих санкций. Также в СБУ отметили, что для защиты национальных интересов Украина подала международный иск в Стокгольмский арбитраж.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а по фотке такое ощущение, что это Порошенко лично передал свои собственные средства связи погранцам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где иски в международный суд к оккупанту? Украине лишни 3 млрд кубов своего газа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не "вкрали" , а ви самі їй все віддали - цілим і не ушкодженим ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверное, еле уговорили Путина все забрать вместе с Крымом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Что имеем - не храним, потерявши - плачем"(с) - это об уластях Украины

В период крымских событий "Черноморнефтегаз" так и не дождался из Киева хоть каких-либо указаний "что делать", а тогдашнее руководство Нфтогаза и Черноморнефтегаза сами сознательно ничего не предприняли. Оккупантам все досталось нетронутым: не был вывезен даже ни один листок документации. В частности, России "на блюдце с голубой каемкой" достались результаты многолетних геологических изысканий(бурения), которые в своей зоне ЧМ проводила Украина. Стоимость такой георазведки - колоссальна, соизмерима со стоимостью злополучных вышек. России осталось только "качать": карты - есть, вышки - тоже, даже инфраструктура...
Т.о., терпила-народ Украины заплатил за это как мин., дважды:
- за вышки Бойко, купленные в 1,5р дороже из реальной цены
- за георазведку, выполненную Украиной
- за брошенную врагу готовую инфраструктуру добычи
Никто не понес наказания за перечисленное выше
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ви їх самі росії передали, так само як і Крим разом з усією технікою та літаками, які там базувалися. Хто вам заважав відтягнути ці вишки наприклад в Одесу? Бул час це зробити, але влада тиждень по суті не діяла і займалася балаканиною з аксьоновим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Підказували - не схотіли слухати ...
Вони слухняно виконували наказ Хуйла - здати Крим "в цілості і сохранності" - з усіма мешканцями , майном , грошима і золотом в банках ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Звичайно - Яйценюк , Турч , Юлька , Парубій ... - всі вони виключно данєцкіє ригоАнали ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навіщо нам видобувна платформа в Одесі? Вона знаходилася там, де й має бути - на родовищі, що є територією України. Усі збитки від перешкоджання діяльності та захопленню засобів виробництва будуть відшкодовані окупантами. Немає різниці чи платформа щось видобуває чи ні. Увесь можливий обсяг газу, котрий ми могли отримати за усі роки окупації, москалі нам компенсують. Якщо платформа простоює - нам на краще, позаяк вона не зношується і на простоювання ми нараховуємо суми до компенсації втрат. Врешті решт ми її повернемо, та ще й з амортизаційними компенсаціями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти певне вже біг у воєнкомат записуватися добровольцем на Крим,так?
А його бац і здали, несподівано, з усім добром...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А навіщо йому потрібно було добровольцем йти у військкомат? Що Турчинов набір добровольців оголошував?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На це не було ні часу ні сил,події розгортались надто швидко,бо спланували іх заздалегідь, в т.ч. за підтримки регіонального кодла. На сході та півдні ситуація була вже дуже непевна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зараз ситуація "певна" ?
Чому , на 4-й рік "війни" в нас й досі діє договір про дружбу з РФ ?! Тобто , на весь світ Україна заявляє , що РФ - наш друг і партнер !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Діє так само як і будапештський меморандум,насправді ж наші дипломатичні відносини на 0.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Весь світ з подивом дивується , як зберігаючи дружні і добросусідські відносини з РФ , "українська" влада весь час волає про "агресію" своїх торгових партнерів ...
Навіть безвіз з РФ скасувати не хочуть .... Шизофренія від Банкової
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Де ти таке вичитав? Дай посилання,хочу на власні очі переконатись.
От я знаю,що Україна діє в рамках спільної стратегії з західним світом,виконує їх рекомендації.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я взагалі то не про безвіз з рашкою,а про твоє твердження,що начебто весь світ там чимось дивується.На це давай посилання.
пс.Не приписуй мені своїх болячок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто про що - а ти , як завжди , про болячки ... ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мене ніхто не питав, запитали б підказав. А вас це я бачу заводить як губну гармошку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все мы крепки задним умом.(с)
Тоді ніхто не чекав від кацапів такого. Вони були готові нас убивати, а ми ні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ми це хто? Ви що військовий або в той час були президентом? Ви за себе можете писати, що не готові були вбивати, так вас ніхто і не змушував, ні вбивати, ні накази віддавати. Що стосується " задним умом", то завжди аналіз робиться після дій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо готові були вбивати - чому не вбивали?
Вам людина сказала, що більшість була не готова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви це у військовослужбовців яких наказ вбивати не віддали запитаєте, у них робота така вбивати, за це їм я гроші плачу у вигляді податків. І у боягузливого Турчинова теж запитайте, чому він не віддав прікз вбивати ворогів. Я запитав у цієї людини, хто він? Президент або військовий часів окупації Криму? Він промовчав, а думка різних громадян, яки беруть на себе функції адвокатів влади, мене не цікавлять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо вас не цікавить думка форумчан - якого біса ви робите на форумі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це не ваша справа, ставити подібні питання, ви, що власник форуму? Вдома у себе на кухні будете вирішувати, кому час обідати, а кому ні, а тут вільний форум і я буду відвідувати його коли захочу. Мене цікавить думка професіонала і я задав цьому відвідувачеву форуму питання, хто він ?, а думка обивателя, мені не потрібно, у мене своя думку є.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А я вважаю, що їх добровільно віддали, що до кацапів, так від дармівщини ніхто не відмовиться. Не було навіть спроби ці вишки відбуксирувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда хотели то катера погранцов
вывели быстро и все остались у нас
часть самолетов боевых перелетели
на материковую часть
но это все было по личной инициативе
руководителей среднего звена
а верхушка как обычно обговнялась
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы думаете вышки демонтировать и отбуксировать - это быстро.
Не менее месяца на это надо.
Плюс консервация скважин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто заважав цій злочинній владі послати до цих вишок "Гетьман Сагайдачний" і під його охороною законсервувати свердловини і розібрати вишки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всюди при владі тоді були риганали. І зараз їх ще повно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цитата: Позже ГАО "Черноморнефтегаз" было воссоздано на материковой части Украины. Вообще не понял. Утрата имущества, не означает ликвидацию юр.лица. Чего было создавать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чего было создавать?

А головне - навіщо ? Якщо вишки і все інше - віддали кацапам , то чим займається ця "новостворена" структура ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
как чем бюджет осваивает
липецкому офшоры пополняет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тюююю.... обычное мародёрство.... этожеж люди.... человеки....

Животный мир.
Сам по себе каждый человек - милое и безобидное существо. Но постоянное общение с этими мерзкими людишками со временем его заметно портит.
Если бы животное убило преднамеренно, это был бы человеческий поступок.
Станислав Ежи Лец.
Несмотря на все диеты человек является самым всеядным животным на планете…
Вечно голодное животное - наелось и отдыхает, а животное человек - ищет что ещё сожрать.
Животные отличаются от животных людей тем, что они не берут больше, чем надо сейчас съесть.
Отличие человека от животного состоит в том, что человек может покончить жизнь самоубийством.
Жан-Поль Сартр.
С раннего детства меня беспокоит один вопрос, почему, если животные становятся слишком агрессивными, их усыпляют, а людей - нет...
Человек отличается от животного тем, что ищет смысл своего бытия.
Одно из высших достижений для человека - исполнять свой долг, не обращая внимания на последствия.
Нельсон Мандела.
Человек по сравнению с растениями и животными - неприличен.
Платонов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що ж "патріот" Бойко,сидячи в ВР,навіть не мукнуло,щоб забрати чи відсудити "свої" вишки у Хуйла?! Отримує свою долю в хуйла?! Тоді чому він досі в ВР?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне вот интересно, кацапы украли у нас имущества на десятки миллиардов долларов, аннексировали территорию, убили и искалечили десятки тысяч человек, а в ответ нынешняя власть даже не арестовала имущество кацапов в Украине (банки, облэнерго, предприятия и т.д) и мало того, шоколадная тварь дает спокойно проводить фиктивные сделки по "продаже" банков и предприятий кацапами оффшорным компаниям, тем самым фактически делая невозможным арест и национализацию ордынского имущества. Может все дело таки в одной липецко-шоколадной твари, которую крепко держит за гузно одной хуйло?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы еще сомневаетесь
у липецкого полно капитала в кацапии
если он тут заберет
то хуйло его заберет там
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну это был риторический вопрос, я то лично не сомневаюсь в том что кошерная шоколадка ради гешефта готова на все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дебил тупоголовый - украденное имущество и активы это наполнение бюджета страны, хотя о чем это я , где мозги, а где ты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наполнение кармана Ахметова, Порошенко. А таким как ты - телевизор, где рассказывают как тяжело Украине из-за Путина, он весь газ украл
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вспомни, как ты ныл, что Крым и Донбасс - дотационные регионы, что кормишь ватников, а они гады, против Украины. Ну теперь нет Крыма и Донбасса, по идее денег больше стало. Опять ноешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты тупое и не лечишься, любое имущество имеет цену и если его продать (вместо того чтобы его украли), то это однозначно приносит прибыль (это тебе как великому беларускому Ыкономисту объясняю). Хотя вата настолько тупая, что наверняка не способна воспринимать такие простые истины.
Кроме того напомни ватаноидное, когда это я лично говорил что Донбасс дотационный регион???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты Украину иди свою продавай, продаватель. Тем более недолго до отмены моратория осталось. А в Крыму есть жители, которые поумнее тебя, поэтому ты теперь только ныть можешь, а с собственным газом в три траза более дешевым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може варто вже якісь позови в Міжнародні суди подавати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навіщо подаватив міжнаодні суди, коли для арешта та націоналізації ординського майна в Україні достатньо рішення українських судів? Тим паче що, як засвідчує практика по справі того ж ЮКОСа, кацапам плювати на рішенні цих всіх судів і арештовувати майно орди за кордоном ніхто не стане (тому що у відповідь ординські арештують майно компаній тих країн які арештують майно орди на своїх территоріях), тому майно орди в Україні майже єдина можливість частково компенсувати втрати від оккупації орди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цілком згоден, але є одна проблема. Спизжене кацапами майно в Криму, про яке йде мова, належить Україні, а більшість того ординського майна, яке ти пропонуєш арештувати на території України, належить окремим ординським прихвосням, які так само почнуть судитися з Україною і не факт що ті суди ми виграємо... Краще їх гнобити потихеньку щоб забиралися звідси самі, а рішення Міжнародного суду нам не завадить як підстава в подальшому конфісковувати кацапське майно... Десь так....
 показать весь комментарий
Ответить
 
дидываевали...внуки все попропивали и попроебали.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацап вонючий жопу чешет,ему кремлевец-путин брешет
хахлы напали на меня,целуйте быстро в сраку бля...
не то биндера к вам придет,хвошизма напихает в рот...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я пам'ятаю, було повідомлення, шо вишки охороняв сторожовий корабель ВМСУ, який отримав наказ в зв'язку зі штормовим попередженням повернутись на базу. А в цей час москалі вкрали вишки. А ніякого шторму не було. Ось так здали вишки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Лошадиное. Ничто и, главное, никто не беспокоит.
Появляется Зраде и ждет(не без оснований), когда власть сама вернется в руки регионалов.
Все в соответствии с "венским" пактом Порошенко - Фрташ(для которого Бойко был и остается старым доверенным бизнес-партнером)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все , як завжди - "стабільність" зберігається ...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И че теперь? В суд на них в европейский, пусть Европа понимает что покупает краденное.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вышки - наследие тоталитарного режима. Они не украинские - Бандера и правый сектор к ним отношения не имеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Голову в песок, несогласных - в спам Так и живете, если можно это назвать жизнью то, куда вы привели страну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы чтоль далеко вперед вырвались...
взад разве что ворвались.
Сидите дома-запоребриком,развивайтесь,осваивайте болота,стройте дороги...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато вот у них, у них.... Украина большинство африканских стран уже "обогнала", а каких-то 25 лет назад была развита как Россия, могла даже стать второй Францией. Но пришли такие как вы. В спам, чемодан-вокзал, ватники, разорвать, снести, запретить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это кто это наградил россию титулом развитая...
Вата! ну, вы блин даете...)))
А сами Францию чего ж не догнали ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа время оккупации Крыма Россия незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа с помощью украденных буровых вышек, – "Черноморнефтегаз"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти