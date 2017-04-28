 За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа с помощью украденных буровых вышек, – "Черноморнефтегаз"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 28 апреля в эфире Радио Крым.Реалии заявила глава компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова.
"Одесское месторождение - самое крупное, которое введено в эксплуатацию в 2011-12 годах. И из него наибольшее количество газа на данный момент добывается и поставляется в Крым. То есть, фактически за 2014-й год из него не легитимными властями Крыма, то есть Российской Федерацией, было добыто 1 миллиард 117 миллионов километров. В 2015 году- 980 миллионов кубометров и в 2016-м, соответственно, 880 миллионов", - сказала Нежнова.
В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время оккупации Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" было воссоздано на материковой части Украины.
В декабре 2015 года пресс-служба захваченного крымского "Черноморнефтегаза" сообщила, что две современные буровые установки В-312 и В-319 общей стоимостью около 438 миллионов долларов перемещены из зоны Одесского газового месторождения в Крым "в связи со сложной международной обстановкой, рисками утраты жизненно важных активов".
Служба безопасности Украины направила предложения в украинское Министерство иностранных дел по поводу захваченного российской оккупационной властью Крыма предприятия "Черноморнефтегаз", осуществившего перемещение этих установок, и введению соответствующих санкций. Также в СБУ отметили, что для защиты национальных интересов Украина подала международный иск в Стокгольмский арбитраж.
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http://gottstat.com/cl/ssha-peredali-gospogransluzhbe-sredstva-radiosvyazi-38369.html
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В период крымских событий "Черноморнефтегаз" так и не дождался из Киева хоть каких-либо указаний "что делать", а тогдашнее руководство Нфтогаза и Черноморнефтегаза сами сознательно ничего не предприняли. Оккупантам все досталось нетронутым: не был вывезен даже ни один листок документации. В частности, России "на блюдце с голубой каемкой" достались результаты многолетних геологических изысканий(бурения), которые в своей зоне ЧМ проводила Украина. Стоимость такой георазведки - колоссальна, соизмерима со стоимостью злополучных вышек. России осталось только "качать": карты - есть, вышки - тоже, даже инфраструктура...
Т.о., терпила-народ Украины заплатил за это как мин., дважды:
- за вышки Бойко, купленные в 1,5р дороже из реальной цены
- за георазведку, выполненную Украиной
- за брошенную врагу готовую инфраструктуру добычи
Никто не понес наказания за перечисленное выше
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Вони слухняно виконували наказ Хуйла - здати Крим "в цілості і сохранності" - з усіма мешканцями , майном , грошима і золотом в банках ...
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А його бац і здали, несподівано, з усім добром...
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Чому , на 4-й рік "війни" в нас й досі діє договір про дружбу з РФ ?! Тобто , на весь світ Україна заявляє , що РФ - наш друг і партнер !
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Навіть безвіз з РФ скасувати не хочуть .... Шизофренія від Банкової
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От я знаю,що Україна діє в рамках спільної стратегії з західним світом,виконує їх рекомендації.
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Фракція БПП відмовилася голосувати за введення візового режиму з РФ ...
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пс.Не приписуй мені своїх болячок.
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То де посилання ? Га?
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Тоді ніхто не чекав від кацапів такого. Вони були готові нас убивати, а ми ні.
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Вам людина сказала, що більшість була не готова.
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вывели быстро и все остались у нас
часть самолетов боевых перелетели
на материковую часть
но это все было по личной инициативе
руководителей среднего звена
а верхушка как обычно обговнялась
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Не менее месяца на это надо.
Плюс консервация скважин.
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А головне - навіщо ? Якщо вишки і все інше - віддали кацапам , то чим займається ця "новостворена" структура ?
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липецкому офшоры пополняет
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Животный мир.
Сам по себе каждый человек - милое и безобидное существо. Но постоянное общение с этими мерзкими людишками со временем его заметно портит.
Если бы животное убило преднамеренно, это был бы человеческий поступок.
Станислав Ежи Лец.
Несмотря на все диеты человек является самым всеядным животным на планете…
Вечно голодное животное - наелось и отдыхает, а животное человек - ищет что ещё сожрать.
Животные отличаются от животных людей тем, что они не берут больше, чем надо сейчас съесть.
Отличие человека от животного состоит в том, что человек может покончить жизнь самоубийством.
Жан-Поль Сартр.
С раннего детства меня беспокоит один вопрос, почему, если животные становятся слишком агрессивными, их усыпляют, а людей - нет...
Человек отличается от животного тем, что ищет смысл своего бытия.
Одно из высших достижений для человека - исполнять свой долг, не обращая внимания на последствия.
Нельсон Мандела.
Человек по сравнению с растениями и животными - неприличен.
Платонов.
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у липецкого полно капитала в кацапии
если он тут заберет
то хуйло его заберет там
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Кроме того напомни ватаноидное, когда это я лично говорил что Донбасс дотационный регион???
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незабудемсупрастин
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хахлы напали на меня,целуйте быстро в сраку бля...
не то биндера к вам придет,хвошизма напихает в рот...!
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Появляется Зраде и ждет(не без оснований), когда власть сама вернется в руки регионалов.
Все в соответствии с "венским" пактом Порошенко - Фрташ(для которого Бойко был и остается старым доверенным бизнес-партнером)
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взад разве что ворвались.
Сидите дома-запоребриком,развивайтесь,осваивайте болота,стройте дороги...
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Вата! ну, вы блин даете...)))
А сами Францию чего ж не догнали ?
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