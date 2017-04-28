 На оккупированном Донбассе боевиков арестовывают и бьют за нарушение "воинской дисциплины", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
По данным украинской разведки, в связи с низкой укомплектованностью личным составом на передовых позициях 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК не проводится ротация личного состава, что вызывает ухудшение морально-психологического состояния и увеличение количества случаев нарушения воинской дисциплины.
"С целью снижения количества случаев неповиновения подчиненных командный состав полка практикует аресты нарушителей, с которыми проводятся меры воспитательного воздействия силовыми методами", - отметили в пресс-службе ГУР.
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Запомните эти слова прокуратуры рф и вспоминайте,когда будете мочить крымских ублюдков, которые устроили весь этот шабаш.
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В Ялте зафиксированы утиски населения донецкой и луганской национальности https://vk.com/wall-66168838_1094055 …
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(с)
и коксик нюх....
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"В "ДНР" студентов под угрозой лишения стипендии сгоняют на "майские митинги" - источник
В "ДНР" студентов и преподавателей, незаконно действующих на оккупированной территории учебных заведений, заставляют почти в полном составе принимать участие в запланированных на май митингах "солидарности трудящихся", на День победы и в честь годовщины так называемого референдума. Об этом "ОстроВу" рассказали жители Донецка.
По их словам, не менее 80% студентов должны принять участие в пропагандистских акциях. Таково распоряжение ректоратов всех "вузов". В случае "прогула" любого из митингов руководство обещает лишать студентов стипендии. Студенты-заочники тоже обязаны принимать участие в "празднествах", но поскольку многие из них служат в незаконных военных формированиях "ДНР" или занимают высокие должности в оккупационной администрации, то квота явки для заочников составляет половину от списочного состава.
Что касается преподавателей "вузов", то, по словам источника "ОстроВа", они должны быть на митингах практически все. Отказавшимся угрожают невыплатой заработной платы или даже увольнением с работы."
http://www.ostro.org/general/society/news/524087/
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