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 На оккупированном Донбассе боевиков арестовывают и бьют за нарушение "воинской дисциплины", - ГУР

Командный состав боевиков практикует аресты среди личного состава за неповиновение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, в связи с низкой укомплектованностью личным составом на передовых позициях 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК не проводится ротация личного состава, что вызывает ухудшение морально-психологического состояния и увеличение количества случаев нарушения воинской дисциплины.

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"С целью снижения количества случаев неповиновения подчиненных командный состав полка практикует аресты нарушителей, с которыми проводятся меры воспитательного воздействия силовыми методами", - отметили в пресс-службе ГУР.
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Расстреливать надо. Как завещал горячо чтимый ими дедушка Сталин.
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"Б"ють - значить люблять" - тупе ватне прислів"я для ватників.
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Нет ума - считай калека. И никакими сиськами это не исправишь.
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Хuевый Гражданин®‏ @LoveUkraine1 3 ч.3 часа назад
Запомните эти слова прокуратуры рф и вспоминайте,когда будете мочить крымских ублюдков, которые устроили весь этот шабаш.

На оккупированном Донбассе боевиков арестовывают и бьют за нарушение "воинской дисциплины", - ГУР - Цензор.НЕТ 2903
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У меня в подъезде поселилось ОНО, беженец с даунбаса. Сказать шо свыня, ничего не сказать. Бычки, мусор с балкона, то самое меньшее. И преупреждал, и пиздил, и даже копам звонил с угрозами шо упокою вошу эту, и...нихера не помогало. Кентуха организовал повестку в военкомат, а я жути нагнал шо проконтролирую шоб не отмазался. Сука, третью неделю сидит без света, тишина, - прячется, быдлос. Соседка говорит, шо срочно хату продаёт, валить собирается. Не поверите,- в Тернополь. Из Запорожья... Точно отдельная ветвь эволюции.
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не удивили.. Я своих йобанутых,прости Господи,землячков знаю.. У нас,как повести носили в городе - так за ночь в Засрашку сбегали.. Даже котов в квартирах забывали..
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даи ка ты ему еще раз для порядка, промокашка....
(с)
и коксик нюх....
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Бьют - значит любят. Вот такой он суровый рузький мир.
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мало бьют, мало арестовывают... надо еще показательно расстреливать перед строем каждого пятого...
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обратите внимание на второй абзац о "студентах-заочниках".

"В "ДНР" студентов под угрозой лишения стипендии сгоняют на "майские митинги" - источник

В "ДНР" студентов и преподавателей, незаконно действующих на оккупированной территории учебных заведений, заставляют почти в полном составе принимать участие в запланированных на май митингах "солидарности трудящихся", на День победы и в честь годовщины так называемого референдума. Об этом "ОстроВу" рассказали жители Донецка.

По их словам, не менее 80% студентов должны принять участие в пропагандистских акциях. Таково распоряжение ректоратов всех "вузов". В случае "прогула" любого из митингов руководство обещает лишать студентов стипендии. Студенты-заочники тоже обязаны принимать участие в "празднествах", но поскольку многие из них служат в незаконных военных формированиях "ДНР" или занимают высокие должности в оккупационной администрации, то квота явки для заочников составляет половину от списочного состава.

Что касается преподавателей "вузов", то, по словам источника "ОстроВа", они должны быть на митингах практически все. Отказавшимся угрожают невыплатой заработной платы или даже увольнением с работы."
http://www.ostro.org/general/society/news/524087/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа оккупированном Донбассе боевиков арестовывают и бьют за нарушение "воинской дисциплины", - ГУР
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