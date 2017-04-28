 В Крыму в 36 раз сократилось количество учеников, обучающихся на украинском языке, - КПГ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена по правам человека Валерии Лутковской.
"Факты, собранные Крымской правозащитной группой о дискриминации украинцев в доступе к образованию на украинском языке, были переданы в Международный суд ООН как часть доказательной базы "Украина против России" о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в АР Крым", - сказано в сообщении.
Согласно результатам мониторинга КПГ, с 2013 года в 36 раз уменьшилось количество учеников, обучающихся на украинском языке.
Сообщается, что в 2013 году в Крыму 13 589 человек получали образование на украинском языке, тогда как в 2016 году число таких учеников уменьшилось до 371.
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газета в крыму. вату рвет как хомяка от сигареты
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на расєї працює фашистсько -бандерівська ДРГ !!!!! :D
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блін це ж треба салом вдалося вдавиться, от дєбіли!
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а чтоб язык украинский учили надо просто не оскорблять крымчан, чтобы они хотели приехать в украину, учиться работать.
и да еще если сейчас убрать запреты в украине на русский, сделать вторым госуд. интересно на сколько упадет изучение украинского языка в украине.
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1.Крым не подвластен собственным желаниям,он в оккупации,присоединен к стране-помойке,кот. рашей называется. Крымчане там уже никто.
2. Запретов на руцкий у нас нет.Просто мова должна господствовать в этой стране, для языка есть рашка и даже не мечтайте о его статусе второго гос.языка.
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