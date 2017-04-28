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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Газ (8695) КГГА (1933) Киев (16947)

 В Киеве закрыли почти все нелегальные газовые заправки

Киевские власти завершили демонтаж практически всех газозаправочных станций, которые были установлены в столице нелегально.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, которого цитирует пресс-служба, пишет Обозреватель.

По его словам, в столице уже демонтировано 350 нелегальных ГАЗС из 353. "Оставшиеся три демонтируем до конца этой недели", - рассказал Бондаренко.

Журналисты программы "Наші гроші" провели расследование и узнали, каким образом в Киеве появились сотни теневых ГАЗС и почему власти взялись вести с ними жесткую войну.

Процесс массовой установки нелегальных автозаправочных модулей пришелся после завершения Революции Достоинства в 2014 году, когда госорганам запретили проверять малый бизнес. В результате предприниматели не упустили свой шанс и ГАЗС начали появляться по всей столице.

Устанавливали комплексы где попало: возле жилых домов, рядом с промзонами и вдоль дорог, при этом те, кто устанавливал ГАЗС, игнорировали все нормы безопасности.

Журналисты подсчитали, что установить нелегальный газовый модуль обойдется в 20 тыс. долларов из которых половина - покупка оборудования, а другая половина - взятки. Установка же "белой" ГАЗС потянет на 200 тыс. долларов.



Отмечается, что налоги "нелегалы" практически не платили, в результате чего городской и государственные бюджеты недополучили десятки миллионов гривен.
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Рынок для монополии медведчука&пороха открыт
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Очереди, нехватка топлива, повышение цен, отличные результат. Скажем спасибо, молодцы
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Це добре.Потрібно привчати шахраїа-халявщиків чесно заробляти на хліб.А не будучи злодіями ,строїти з себе успішних бізнесменів.
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Нереальные цены на установку АЗС это хорошо для кого? Только для монополистов нефтебарыг и ублюдков сидящих у них на подсосе, но никак не для бюджета и точно никак не для простых граждан
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Буде привід розібратися із злодійським "Антимонопольним Комітетом".Там уже НАБУ,прокуратура,СБУ,поліція навипередки обшуки і шмон наводять...
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ага..мабуть усе на розвиток інфраструктури піде..як і усі ці роки..
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Будемо сподіватися на зрушення в бік проєвропейських реформ..
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навіть самому смішно..при олігархаті ніяких реформ не буде..
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Це так.Сподіваюсь що наступний президент буде не олігарх,а успішний реформатор.
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50% в киеве ездит на газу, который дешевле бензина в два(!) раза. чем теперь будут заправлять свои машины люди, если закроют ВСЕ газовые заправки? может их твой "бюджет" заправит??? вас баранов из разряда "ура-идиотов", нужно изолировать в специальных лечебницах - что б не давали потомство дегенератов.
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200 000 USD за установку газовой заправки..? не кисло..
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Закрыли? И где я теперь по дешевке заправляться буду? Грабят!!!
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В городе негде. На ОККО уже пошел бадяженый газ. Все для людей, нефтебарыги возникали, что много на газу ездит, вот видимо и порешали
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От блін! Я буквально вчора вирішив ставити ГБО, а тут таке. Бензин ллю виключно на ОККО.
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Тут трейдеры на новую схему поставки газа с кацапстана хотят перейти, и привет газ по 16 грн...и отбиваться ГБО будет долго
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установить нелегальный газовый модуль обойдется в 20 тыс. долларов из которых половина - покупка оборудования, а другая половина - взятки. Установка же "белой" ГАЗС потянет на 200 тыс. долларов. Если искусственно заганять бизнес в такие рамки, когда по закону, ты переплачиваешь в десятки раз, то, о какой борьбе с коррупцией, может идти речь?
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200000$ до бюджету України краще ніж 10000 $ на хабарі.
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Журналисты программы "наші гроші" спороли откровенную халтуру.

Пик роста не АГЗС (авто газо заправочные станции) а именно АГЗП (авто газо заправочные пункты) приходится на период десятилетней давности. В чем разница между АГЗС и АГЗП легко узнать в ДБН В.2.5.20-2001, для несведущих скажу просто - разница такая же по всевозможным требованиям как к торговому ларьку и торговому комплексу. Кстати, чинуши причастные к теме, тоже часто любят "путать" АГЗС с АГЗП.
В самом вышеприведенном ДБНе заложено масса неприятных и просто не выполнимых требований. Во время активного количества АГЗП существовали еще противоречащие и ДБНу и другим контролирующим организациям внутриведомственные нормы у пожарников, охраны труда и экологов. В этом мутном и заведомо невыполнимом бумажном аду появлялись АГЗП. Как? Только через взятки. Другого пути в принципе в Украине не было. Кто были владельцы заправок - зарождающийся средний класс. Люди зарабатывали деньги на мелком бизнесе, накапливали суммы и пытались переходить в бизнес, как они говорили, другого уровня. Заправочные модули по стоимости в то время начинались с 7к зеленых. Вся эта тема активно развивалась, не смотря на правовой беспредел со стороны государства и регулярные вымогательства взяток проверялам всех мастей. Пока три рыговских конторы на газовом аукционе не устроили монополию. Владельцам мелких сетей 3-7 модулей стало просто невозможно конкурировать с сетями рыгов, покупая на опте газ дороже, чем на рыговских заправках он продавался в розницу. Многие закрылись. На газовом рынке в стране мафия. То, что видим сейчас - процесс абсолютной монополизации рынка.
В это время, в соседней Польше, заправочные модули могут стоять во дворах частных домов. Частники подрабатывают с их помощью, а зимой обеспечивают отопление своих домов с тех же модулей. И заметьте, никаких страшных мегакатастроф и требований по расстояниям как в нашей нормативке у поляков нет.

Повторюсь, журналисты программы "наші гроші" спороли откровенную халтуру. У меня по их "работе" только один вопрос: халтура из-за низкой квалификации журналистов, или умышленна?
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Тепер потрібно взятися за перевірку законності розміщення газових заправок по всій Україні! Наприклад, в Черкасах газові заправки одна на одній, біля житлової забудови та біля паркових зон!
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и шо??? бензин опаснее газа, но ты ж не верещиж про это.
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Почему бы КГГА не рассказать, как их устанавливали на виду у всей столицы (да и по всей Украине) и продажная, потешная "власть" ничего не видела и не слышала.
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Покупайте персональную заправку газом ставте метан в авто. Благо с этим проблем нет.
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установить нелегальный газовый модуль обойдется в 20 тыс. долларов из которых половина - покупка оборудования, а другая половина - взятки. Установка же "белой" ГАЗС потянет на 200 тыс. долларов... из которых 10 тыс. долларов - покупка все того же оборудования, а 190 тыс. - взятки
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Педалик с братвой наконец-то подмял рынок газовых заправок в Киеве.
Ну шо, автолюбители, ждите "обоснованных" тарифов на газ для авто-)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве закрыли почти все нелегальные газовые заправки
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