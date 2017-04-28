 В Киеве закрыли почти все нелегальные газовые заправки

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, которого цитирует пресс-служба, пишет Обозреватель.
По его словам, в столице уже демонтировано 350 нелегальных ГАЗС из 353. "Оставшиеся три демонтируем до конца этой недели", - рассказал Бондаренко.
Журналисты программы "Наші гроші" провели расследование и узнали, каким образом в Киеве появились сотни теневых ГАЗС и почему власти взялись вести с ними жесткую войну.
Процесс массовой установки нелегальных автозаправочных модулей пришелся после завершения Революции Достоинства в 2014 году, когда госорганам запретили проверять малый бизнес. В результате предприниматели не упустили свой шанс и ГАЗС начали появляться по всей столице.
Устанавливали комплексы где попало: возле жилых домов, рядом с промзонами и вдоль дорог, при этом те, кто устанавливал ГАЗС, игнорировали все нормы безопасности.
Журналисты подсчитали, что установить нелегальный газовый модуль обойдется в 20 тыс. долларов из которых половина - покупка оборудования, а другая половина - взятки. Установка же "белой" ГАЗС потянет на 200 тыс. долларов.
Отмечается, что налоги "нелегалы" практически не платили, в результате чего городской и государственные бюджеты недополучили десятки миллионов гривен.
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ага..мабуть усе на розвиток інфраструктури піде..як і усі ці роки..
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Пик роста не АГЗС (авто газо заправочные станции) а именно АГЗП (авто газо заправочные пункты) приходится на период десятилетней давности. В чем разница между АГЗС и АГЗП легко узнать в ДБН В.2.5.20-2001, для несведущих скажу просто - разница такая же по всевозможным требованиям как к торговому ларьку и торговому комплексу. Кстати, чинуши причастные к теме, тоже часто любят "путать" АГЗС с АГЗП.
В самом вышеприведенном ДБНе заложено масса неприятных и просто не выполнимых требований. Во время активного количества АГЗП существовали еще противоречащие и ДБНу и другим контролирующим организациям внутриведомственные нормы у пожарников, охраны труда и экологов. В этом мутном и заведомо невыполнимом бумажном аду появлялись АГЗП. Как? Только через взятки. Другого пути в принципе в Украине не было. Кто были владельцы заправок - зарождающийся средний класс. Люди зарабатывали деньги на мелком бизнесе, накапливали суммы и пытались переходить в бизнес, как они говорили, другого уровня. Заправочные модули по стоимости в то время начинались с 7к зеленых. Вся эта тема активно развивалась, не смотря на правовой беспредел со стороны государства и регулярные вымогательства взяток проверялам всех мастей. Пока три рыговских конторы на газовом аукционе не устроили монополию. Владельцам мелких сетей 3-7 модулей стало просто невозможно конкурировать с сетями рыгов, покупая на опте газ дороже, чем на рыговских заправках он продавался в розницу. Многие закрылись. На газовом рынке в стране мафия. То, что видим сейчас - процесс абсолютной монополизации рынка.
В это время, в соседней Польше, заправочные модули могут стоять во дворах частных домов. Частники подрабатывают с их помощью, а зимой обеспечивают отопление своих домов с тех же модулей. И заметьте, никаких страшных мегакатастроф и требований по расстояниям как в нашей нормативке у поляков нет.
Повторюсь, журналисты программы "наші гроші" спороли откровенную халтуру. У меня по их "работе" только один вопрос: халтура из-за низкой квалификации журналистов, или умышленна?
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Ну шо, автолюбители, ждите "обоснованных" тарифов на газ для авто-)))
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