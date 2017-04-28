 Хуг о подрыве автомобиля ОБСЕ: Это не было несчастным случаем, мину заложили специально

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил сегодня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
"То, что произошло в воскресенье не было несчастным случаем. Это было последствие использования оружия избирательного действия. Это именно то оружие, которого там вообще не должно было быть. Оружие, которое специально заложили туда, чтобы поранить покалечить или кого-то убить", - подчеркнул Хуг.
По его словам, действие этого оружия избирательно.
Он предположил, что на мине мог пострадать любой, кто пользуется этой дорогой.
Хуг напомнил краткую хронологию событий 23 апреля.
"В 11:20 утром в воскресенье одна из наших команд с шестью членами патруля на двух бронированных автомобилях возвращалась с патруля, где они осуществляли мониторинг безопасной ситуации, а также запускали один из мини-беспилотников", - уточнил первый замглавы миссии.
Он подчеркнул, что маршрут, которым они двигались, был запланирован, и это был тот маршрут, которым ОБСЕ ездили накануне.
"Когда патруль возвращался той же дорогой, которой проехал меньше, чем за два часа ранее автомобиль, в котором находился Джозеф (Стоун, - ред ) и двое наших коллег наехал на мощное взрывное устройство. Мы не владеем исчерпывающей информацией о том, что вызвало взрыв, предположительно, это была мина", - сказал Хуг.
Хуг добавил, что взрыв был настолько мощный, что автомобиль массой 4,5 тонн отбросило на семь метров от места взрыва.
"Автомобиль загорелся и был полностью уничтожен", - добавил Хуг.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной ".
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вівторок, 26 квітень 2016, 1:22
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На Волині судять розвідника 51-ї бригади Володимира Козака, який разом з побратимами в серпні 2014 року взяв у полон 11 псковських десантників, а потім сам потрапив в підвали окупантів.
"Періодично мучать болі в спині, тоді їду в реабілітаційний центр. Працюю вантажником. Іншої роботи знайти собі не зміг", - говорить Володимир Козак
Після полону бійця відправили в госпіталь. Але військова прокуратура звинуватила його в тому, що він ... самовільно покинув військову частину, повідомляють Патріоти України.
Військова прокуратура відкрила вже близько двох тисяч кримінальних проваджень проти бійців 51-ї бригади, що пройшли в серпні 2014 року Іловайськ і залишилися в живих. «Після того як хлопці вийшли з оточення, військове командування не знало, що з ними робити, - розповідає луцький адвокат Василь Нагірний. - Бригаду вирішили розформувати. Одним бійцям надали короткострокову відпустку, інших відправили на лікування, але більшу частину солдат перевели у Володимир-Волинський, в одну з військових частин. У казармі місця не завжди всім вистачало. Командири військової частини не знали, що робити з бійцями розформованої бригади, і ті просто тинялися без діла по території. Іноді з дозволу тих же командирів їздили додому, потім знову поверталися в частину, але як і раніше залишалися нікому не потрібні».
Подробиці сумної історії наводить газета «Факти». Далі мовою оригіналу.«Нам выделили две новые БМП. Правда, без снарядов»
- Шло время. Часть бойцов бывшей 51-й бригады демобилизовалась, - рассказываетадвокат Василий Нагорный. - Ребята получили удостоверения участников войны. И тут, спустя почти год, за ними начала охотиться военная прокуратура. Против солдат открывались уголовные производства по статье «Самовольное оставление воинской части», по которой грозит срок до пяти лет. Одним из бойцов, которых обвиняют в самоволке, стал Володя Козак. Обвинения против него абсурдные. После плена парень попал в военный госпиталь, потом ему предоставили отпуск. А когда он вернулся в воинскую часть, ему объявили, что он… числится в самоволке.
Без преувеличения можно сказать, что Владимир Козак - герой. В самое пекло войны попал, когда ему едва исполнилось 23 года. Володю призвали во время первой волны мобилизации. И это именно он командовал взводом разведчиков, которые взяли в плен 11 псковских десантников. Помните? Тех самых, которые утверждали, что «заблудились» в украинских лесах.
*Владимир Козак командовал взводом разведчиков, которые взяли в плен псковских десантников (на фото), «заблудившихся» в украинских лесах
- Я хорошо помню те события, - улыбается Владимир Козак. - В стране праздник, День независимости Украины. А мы - на боевом посту. Я тогда был командиром разведывательного подразделения. Несмотря на то что почти все бойцы у нас были неопытными (тогда забирали в АТО всех, кто под руку подвернется), мы уже успели принять участие в нескольких боях. Кадровых офицеров в подразделениях было раз-два и обчелся.
В полдень 24 августа 2014 года сепаратисты устроили нам настоящий фейерверк. Накрыли подразделение артиллерийским огнем. Наш склад с боеприпасами был уничтожен. Правда, и они в ответ получили хороший отпор. Поступило сообщение, что украинскими военными была разбита колонна российских военнослужащих, которая двигалась в нашу сторону на нескольких БТРах. Причем речь шла не о сепаратистах, а именно о кадровых российских военных. Разведка засекла, как они накануне пересекали границу с Украиной в Луганской области.
Командир дал мне задание взять свой взвод и отправиться охранять базу обеспечения нашего батальона в районе Зеркального. Так как мою боевую машину пехоты подбили в бою под Старобешевым, то нам выделили две новые БМП, правда, без снарядов. Ну, на войне как на войне. Приказ получен - охранять базу без снарядов. Значит, надо его выполнять.
Примерно в пять часов вечера мы с ребятами укрылись в лесопосадке и стали наблюдать за дорогой. Вдруг видим: прямо на нас идут какие-то бойцы, да еще и раненого несут на носилках. Вроде бы не наши. Они шли, я бы так сказал, как телята на пастбище. Спокойно, будто бы у себя дома. И тут я вспомнил, что нам говорили о разбитой колонне российских военных. Вот они и пожаловали к нам в гости.
У нас на форме не было опознавательных знаков. Я чуть слышно сказал ребятам, что нужно россиян брать в плен. Но так как они тоже были вооружены, надо постараться захватить их врасплох.
Я вышел из лесопосадки с автоматом наперевес. Следом за мной - мои ребята. Мы окружили десантников. Было видно, что они удивлены, но еще не понимают, кто перед ними. Специально начал говорить на русском языке - вижу, незваные гости немного успокоились. Даже кто-то улыбнулся. «Кто старший у вас?» - спрашиваю. «Я, сержант Генералов, - отвечает молодой парень. - Мы из Псковской дивизии. Где-то в районе Кутейникова нас разбили украинцы. Трое убитых, один раненый. Три машины БМП подбиты. Вот пытаемся к нашим выйти. Товарищ раненый. Уже и сознание терял. Боюсь, что не донесем».
Получается, что россияне нас тогда за своих приняли. «Что ж, тем лучше, - подумал я. - Они и опомниться не успеют, как окажутся в плену». А вслух сказал: «Не бойся, Генералов, спасем мы вашего бойца. У нас тут база неподалеку. Медицину вызовем, и все нормально будет».
Вместе с раненым их было 11 человек. На всякий случай я дал своим сигнал, чтобы держали оружие наготове. Мало ли, а вдруг десантники догадаются, что мы не на их стороне. А идти надо было пару километров. Мои ребята расположились так, что непрошеные гости все время находились в окружении.
По дороге Генералов начал мне жаловаться. Мол, сказали им, что на учения отправляют, а тут самая настоящая война. Российский сержант несколько раз с удивлением повторил эту фразу: «Тут же настоящая война! Разве на учениях убивают?»
Уже когда мы привели россиян в штаб, тогда только обезоружили. Да они и сами отдали свои автоматы безо всякого сопротивления, когда увидели, что навстречу вышли военные с желто-синими петличками на форме. Кто-то из пленных удивленно произнес: «Так вы… украинцы?»
Россияне выглядели подавленными и испуганными. Начали говорить, что пришли к нам не по своей воле. Мол, их отправили в Украину. Про цели и задачи ничего не сказали. Когда нарвались на подразделение украинских военных, которые разбили их колонну, вообще не знали, что делать. Ни карты местности у них с собой не было, ни связи. Вот и заблудились.
Я вызвал подкрепление, чтобы забрали пленных. Во взводе царило приятное возбуждение. Мы понимали, что нас теперь, возможно, наградят. Кого-то отправят в отпуск, кому-то присвоят очередное звание. К вечеру приехали наши. Сообщили, что скоро в районе Зеркального будет очень горячо: сепары перебрасывают в этот район большие силы. А потом они забрали пленных и собрались уезжать. «Погодите! - крикнул я вдогонку нашим. - А как нам быть? У нас только автоматы. Как мы будем отстреливаться от артиллерии и танков?» «По поводу вас нам никаких приказов не поступало, - ответил офицер. - Оставайтесь здесь до распоряжения. Думаю, к утру все решится».
А наутро начался бой. Конечно, автоматы против гаубиц - это не очень эффективно. Нас накрыли шквальным огнем так, что сопротивляться мы уже не могли. Вот так и попали в плен к сепаратистам.«Мы и сами понимаем, что в подавляющем большинстве случаев никаких самоволок не было»
- Первый допрос проводил офицер, скорее всего, россиянин, - вспоминает Владимир Козак. - Его интересовало одно: куда мы дели псковских десантников? Я прекрасно понимал, что их будут искать, а потому накануне мы действовали очень быстро. Так и сказал, что десантники уже в надежном месте и их никак не вытащить.
Потом был плен. Что там было, рассказывать не хочу. Даже не спрашивайте. Меня уже журналисты уговаривали рассказать, но я отказывался.
Владимир на какое-то время замыкается в себе и смотрит в одну точку.
- Володя пробыл в плену 17 дней, - вступает в разговор адвокат бойца Василий Нагорный. - Его держали в Снежном, потом обменяли на кого-то из сепаратистов. Там, в подвалах у боевиков, наверное, случилось что-то такое, о чем Володе действительно лучше не вспоминать. Ему пришлось лечиться в специализированном медицинском учреждении. Нужно было восстановить психологическое и психическое здоровье.
- А за поимку псковских десантников вас наградили? - спрашиваю у Владимира.
- Нет, - качает головой собеседник. - Кажется, наградили тех, кто приезжал за ними к нам в штаб. И офицера, и солдат. А о нас в рапорте написали, что мы не 25-го, а еще 24 августа попали в плен к сепаратистам. А потому, получается, не могли принимать участие в поимке российских десантников… Это очень обидно.
- После госпиталя вы вернулись в свое подразделение?
- Мне предоставили отпуск. Потом, после отпуска, снова отправили в госпиталь. Но на лечение не приняли. Главный врач Луцкого военного госпиталя почему-то сказал мне приехать туда через три месяца. Поехал во Владимир-Волынскую часть, где были мои товарищи. Там приказали сидеть дома и ждать звонка, чтобы перевести меня в военный комиссариат. Сидел, ждал, никто так и не позвонил. Далее была демобилизация. Выдали аж 500 гривен «дембельских»… А потом как «благодарность» за добросовестную службу вызвали в военную прокуратуру, где сообщили, что я в январе… самовольно оставил часть. Но ведь в
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https://www.facebook.com/ZhovtaStrichka2.0/videos/1380635985359528/
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Хуг, а хіба буває шо міни закладають випадково?
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По его словам, действие этого оружия избирательно.
Он предположил, что на мине мог пострадать любой, кто пользуется этой дорогой.
Должно быть
По его словам, действие этого оружия НЕизбирательно.
Он предположил, что на мине мог пострадать любой, кто пользуется этой дорогой.
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Трудности перевода.
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А можно поставить именно в том месте и именно в то время, когда будет проездать конкретная цель.
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Итого, кацапы планировали именно убийство международного наблюдателя.
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- дебильная логика
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Но, вот жертва подрыва этой мины может быть случайной или неслучайной.
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там должно было быть просто красное пятно на метров 10 в диаметре
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