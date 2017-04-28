 Украинские военнослужащие сбили беспилотник, пролетавший над территорией части, - ГШ ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

"Сегодня, 28 апреля, около 11:40 над административно-хозяйственной территории одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Суточный наряд сбил его с использованием стрелкового оружия. Также задержаны три человека, которые управляли дроном. Задержанных передали представителям Национальной полиции", - сказано в сообщении.

Начальник Генештаба Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, проявивших бдительность во время несения службы в суточном наряде.

Генштаб предостерег от провокационных действий рядом с военными частями, объяснив, что военнослужащие имеют право применять оружие во время несения службы.

"Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - отметили в Генштабе.