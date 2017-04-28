 Украинские военнослужащие сбили беспилотник, пролетавший над территорией части, - ГШ ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
"Сегодня, 28 апреля, около 11:40 над административно-хозяйственной территории одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Суточный наряд сбил его с использованием стрелкового оружия. Также задержаны три человека, которые управляли дроном. Задержанных передали представителям Национальной полиции", - сказано в сообщении.
Начальник Генештаба Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, проявивших бдительность во время несения службы в суточном наряде.
Генштаб предостерег от провокационных действий рядом с военными частями, объяснив, что военнослужащие имеют право применять оружие во время несения службы.
"Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - отметили в Генштабе.
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То,что вы его избиратель,вы уже признались,а вот в работе на него,еще нет.
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Вяликий народ! Как диды!
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А если приростает, то увеличивается сила внутри в ватниках нападать и убивать. Если приросло, значит рашу это склеило и она еще больше хочет
нападать еще больше. А суперложь, горы трупы, издевательства, нищета, удары со спины при братании со слезами это неизбежное необходимое для этого.
Если у раши упадает что-то из территорий, то клей ее существования угасает, выростают центробежные силы. И если 2-5 раз подряд отобрать у нее даже ее никому не нужные болотные куски смысл существования раши теряется.
Итог таков, отдавать раше кусок земли есть смертный грех, раше это сносит мозги и стимулирует к еще быстрому нападению, и наоборот отбирать по куску территории это ведет ее к распаду, так как никакого смысла она не несет кроме нищеты, суперлжи, издевательств и гор трупов. Все остальное ложь и лживые оправдания(наркомана).
Отдавая любой кусок земли раше, вы усиляете ее и стимулируете придти и напасть снова. Надежды терпил что раша не будет
больше нападать служит увеличением желания нападать и уничтожать.
Будапештскиймеморандум(это те же братания с пеной для удара со спины) это необходимая ложь для последующего необходимого склеивания смысла существования раши.
Если бы было у украины яо, раша не смогла бы напасть, в раше увеличились бы центробежные силы. А будапештская лошь,
это спасение раши, и не напасть и не солгать она не могла. Наркоман любую ложь считает священной, если это принесет ему
облегчение и удовольствие.
Раша - это ложь, нищета, издевательства и горы трупов.
Уничтожение раши есть священное дело для любых землян. И запад должен платить за то что украина держит рашу за яйца.
А не требовать продать земли народа и госпредптиятия. МВФ это лживая структура, которая заточена уничтожение государств.
Кому нибудь эти лживые пидары когда нибудь помогли. Да наоборот когда чаушеску избавился от их долгов, те его и
уничтожили. МВФ - это международная преступная мафия, которых как нацистов нужно отлавливать и истреблять.
МВФ захватила международная банда жуликов-раставщиков, которая убивает тех, кто избавляется от их долгов. МВФ - банда, которая
постоянно у всех требует платить ей налог за воздух. И ее пора уже на списание как Гонтареву. США должны уничтожить эту банду. и на их место набрать чистых новых.
Жерон ваше , представитель МВФ в украине- это вымогатель и соучасник международной мафии жуликов. Ловите ублюдка-нациста
и отправке пидара на передовую под обстрелы, пусть посрет в штаны и почувствует смак пескаглины и паленного пороха.
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Волноваська Хунта @solomazheka 27 апр.
Что то жёстко уё*ало. На небе белое облако от взрыва. Видит весь город.
Волноваська Хунта @solomazheka 27 апр.
Вроде сбили крупный БПЛА. Упал за Карловкой в поле
Волноваська Хунта @solomazheka
Сбитый сегодня крупный БПЛА упал не в поле , а людям в огороды в м-н "Карловке" по ул. Донецкой. Алюмин. части собрали люди и военные.
Волноваська Хунта @solomazheka 21 ч21 час назад
БПЛА ес-но российский. Фоткать запретили. Может кто и успел из местных , до приезда военных. Хорошо если выложат.
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А вообще - это очередной инфо-вброс , мол позырьте, какие мы бдительные сразу стали... Если бы таки реально сбили, наверное рассказали бы где сбили, а так это проверить никак нельзя.
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Совсем в Ольгино с сотрудниками - опа?
Кстати не знаю ли "реально" ли сбили БПЛА Украинцы, но то что скотовоз потопил ватный разведывательный сюпер-пуппер карабль - ето 100%!
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