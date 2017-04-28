EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  7172  38
Все про:беспилотник (535) военная база (184) Генштаб ВС (794) военнослужащие (3609) Муженко (219)

 Украинские военнослужащие сбили беспилотник, пролетавший над территорией части, - ГШ ВСУ

По сообщению Генштаба, любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

"Сегодня, 28 апреля, около 11:40 над административно-хозяйственной территории одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Суточный наряд сбил его с использованием стрелкового оружия. Также задержаны три человека, которые управляли дроном. Задержанных передали представителям Национальной полиции", - сказано в сообщении.

Начальник Генештаба Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, проявивших бдительность во время несения службы в суточном наряде.

Генштаб предостерег от провокационных действий рядом с военными частями, объяснив, что военнослужащие имеют право применять оружие во время несения службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Удар молнии": в Литве стартуют масштабные военные маневры

"Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - отметили в Генштабе.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко,сколько будет продолжаться этот беспредел на 4 году войны? Почему в стране нет визового режима с врагом? Почему враг шастает на всей территории? Почему организовываются ежедневно провокации,диверсии,теракты типа недавнего подрыва склада с оружием,где сгорело боеприпасов на миллиард грн.?Ты,Порошенко ,за все это собираешься отвечать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Простите, а вы с ним договаривались здесь, в комментах Цензхора переписываться, или он чисто случайно зайдёт и прочитает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каждое утро АП, КМ, ВР открывают Цензор.... как "Вашингтон пост" в США.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он может читать или ему могут читать или не читать,но пусть тогда читают его избиратели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну я вот прочел...и шо..?? Бред бредом....прочел и забыл....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты можешь не читать. Я пишу людям умным,а не тем кто "с приветом".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Привет,а вы работаете у Шоколадных Скотов?!
То,что вы его избиратель,вы уже признались,а вот в работе на него,еще нет.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко,сколько будет продолжаться этот беспредел на 4 году войны? Почему в стране нет визового режима с врагом? Почему враг шастает на всей территории? Почему организовываются ежедневно провокации,диверсии,теракты типа недавнего подрыва склада с оружием,где сгорело боеприпасов на миллиард грн.?Ты,Порошенко ,за все это собираешься отвечать?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
патамуша Порошенко - один из организаторов Партии Регионов, умеющий вовремя перекраситься...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Клавдия Епилепсивна Снегирьова, вроде так, если точно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сбили русский беспилотник в трусиках... с пропеллером как у Иисуса Христа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шрек,шо то я за рузьких нигде не читал.Сам придумал или кто подсказал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А все что сделано на Земле - срузькое.
Вяликий народ! Как диды!
 показать весь комментарий
Ответить
 
давно пора, это законы действуют для воинских частей в мирное время, а в военное и подавно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы (судя по нику) уважаемая законы изучите, что и Куда действует,а потом бравурные посты тюхайте. На каком основании( без полоумного бреда и со ссылкой на конкретную статью Закона Украины) было данное телодвижение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неужели стало доходить что-то до Минобороны и командования?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Пойми, студент, если мы не будем сц#ть в наших подъездах, в них будут сц#ть солдаты НАТО":
Украинские военнослужащие сбили беспилотник, пролетавший над территорией части, - ГШ МО - Цензор.НЕТ 9259
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Единственное что держит рашу от распада это приростание территорий(а значит убийства), чем больше приростает, тем больше она держится.
А если приростает, то увеличивается сила внутри в ватниках нападать и убивать. Если приросло, значит рашу это склеило и она еще больше хочет
нападать еще больше. А суперложь, горы трупы, издевательства, нищета, удары со спины при братании со слезами это неизбежное необходимое для этого.
Если у раши упадает что-то из территорий, то клей ее существования угасает, выростают центробежные силы. И если 2-5 раз подряд отобрать у нее даже ее никому не нужные болотные куски смысл существования раши теряется.
Итог таков, отдавать раше кусок земли есть смертный грех, раше это сносит мозги и стимулирует к еще быстрому нападению, и наоборот отбирать по куску территории это ведет ее к распаду, так как никакого смысла она не несет кроме нищеты, суперлжи, издевательств и гор трупов. Все остальное ложь и лживые оправдания(наркомана).
Отдавая любой кусок земли раше, вы усиляете ее и стимулируете придти и напасть снова. Надежды терпил что раша не будет
больше нападать служит увеличением желания нападать и уничтожать.
Будапештскиймеморандум(это те же братания с пеной для удара со спины) это необходимая ложь для последующего необходимого склеивания смысла существования раши.
Если бы было у украины яо, раша не смогла бы напасть, в раше увеличились бы центробежные силы. А будапештская лошь,
это спасение раши, и не напасть и не солгать она не могла. Наркоман любую ложь считает священной, если это принесет ему
облегчение и удовольствие.
Раша - это ложь, нищета, издевательства и горы трупов.
Уничтожение раши есть священное дело для любых землян. И запад должен платить за то что украина держит рашу за яйца.
А не требовать продать земли народа и госпредптиятия. МВФ это лживая структура, которая заточена уничтожение государств.
Кому нибудь эти лживые пидары когда нибудь помогли. Да наоборот когда чаушеску избавился от их долгов, те его и
уничтожили. МВФ - это международная преступная мафия, которых как нацистов нужно отлавливать и истреблять.
МВФ захватила международная банда жуликов-раставщиков, которая убивает тех, кто избавляется от их долгов. МВФ - банда, которая
постоянно у всех требует платить ей налог за воздух. И ее пора уже на списание как Гонтареву. США должны уничтожить эту банду. и на их место набрать чистых новых.
Жерон ваше , представитель МВФ в украине- это вымогатель и соучасник международной мафии жуликов. Ловите ублюдка-нациста
и отправке пидара на передовую под обстрелы, пусть посрет в штаны и почувствует смак пескаглины и паленного пороха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодці, хлопці шо збили.... гидота мокшансько-гепіська)) буде завжди ас провокувати!! смерть ворогам України!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А яке може бути попередження безпілотнику, - стой, стрєлять буду? )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первый предупредительный выстрел...в землю....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может уже хватит все подряд обзывать беспилотниками?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Газета в крыму. у кацапов пердаки просто разрывает

Украинские военнослужащие сбили беспилотник, пролетавший над территорией части, - ГШ МО - Цензор.НЕТ 7657
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот просто интересно. Это еще один кацапский БПЛА, или тот, что вчера над Волновахой сбили из ЗРК, а никак не из стрелкового оружия?)))

Волноваська Хунта‏ @solomazheka 27 апр.
Что то жёстко уё*ало. На небе белое облако от взрыва. Видит весь город.

Волноваська Хунта‏ @solomazheka 27 апр.
Вроде сбили крупный БПЛА. Упал за Карловкой в поле

Волноваська Хунта‏ @solomazheka

Сбитый сегодня крупный БПЛА упал не в поле , а людям в огороды в м-н "Карловке" по ул. Донецкой. Алюмин. части собрали люди и военные.

Волноваська Хунта‏ @solomazheka 21 ч21 час назад
БПЛА ес-но российский. Фоткать запретили. Может кто и успел из местных , до приезда военных. Хорошо если выложат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нарушителей передали родителям?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
через час окажется, что БПЛА был нашим, а пацаны-наши изобретатели его испытывали. И солдатики, его сбившие, вместо поошрения минимум будут драить парашу на губе....

А вообще - это очередной инфо-вброс , мол позырьте, какие мы бдительные сразу стали... Если бы таки реально сбили, наверное рассказали бы где сбили, а так это проверить никак нельзя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ник у вас слишком "свежый". Да и какошник проглядывается.
Совсем в Ольгино с сотрудниками - опа?
Кстати не знаю ли "реально" ли сбили БПЛА Украинцы, но то что скотовоз потопил ватный разведывательный сюпер-пуппер карабль - ето 100%!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"через час окажется, что БПЛА был наши..." - Так об этои и речь, кацапет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские военнослужащие сбили беспилотник, пролетавший над территорией части, - ГШ ВСУ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти