EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  172  0
Все про:взрыв (4019) ОБСЕ (2520) смерть (4821) Донбасс (14340) Хуг Александр (265) разминирование (186)

 45 мирных жителей погибли, 96 - ранены из-за подрыва на минах на Донбассе с начала 2016 года, - Хуг

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг заявляет, что в результате подрыва на минах на Донбассе с начала 2016 года погибли 45 гражданских лиц, еще 96 были ранены.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"С начала 2016 года СММ ОБСЕ зафиксировала и подтвердила 141 жертву среди гражданского населения. Эти жертвы связаны с минами, взрывчатыми веществами и самодельными взрывчатыми устройствами", - сказал Хуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели изъяли предметы с места подрыва автомобиля патруля, - ОБСЕ

По его словам, из них 45 погибли, 96 получили ранения; среди них зафиксированы как взрослые, так и дети.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVYQmtSMFF3VEUxbk1FcEVVWFU1UXpFd1RISlNaMlJEZHpCTU0xRjBUa2RCVEhrdlVYTjBRek13V1VSU2FUbERlV1pPUjBJd1RIcFJkR1JIUVRCWlRGSnFTSHBTWjA1RGR6Qk1abEYyVGtNME1Fd3pVWFZPUjBFd1REZFJjM1JEZHpCTU0xRjFUa014Wms1RFpUQktTRkZ2WkVOV1prNURWVEJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwST0=
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины45 мирных жителей погибли, 96 - ранены из-за подрыва на минах на Донбассе с начала 2016 года, - Хуг
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти