 45 мирных жителей погибли, 96 - ранены из-за подрыва на минах на Донбассе с начала 2016 года, - Хуг

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"С начала 2016 года СММ ОБСЕ зафиксировала и подтвердила 141 жертву среди гражданского населения. Эти жертвы связаны с минами, взрывчатыми веществами и самодельными взрывчатыми устройствами", - сказал Хуг.
По его словам, из них 45 погибли, 96 получили ранения; среди них зафиксированы как взрослые, так и дети.
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