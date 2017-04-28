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 Политика Украины
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Все про:конфискация (353) Луценко (6797) Пашинский (552) Янукович (32404) Чорновол Татьяна (540)

 Пашинский о конфискации $1,5 млрд Януковича: Комитет нацбезопасности будет настаивать на первоочередном финансировании развития военной авиации и систем ПВО

10,5 млрд грн из конфискованных со счетов Януковича и его окружения уже расписаны в Государственном бюджете по различным статьям расходов, с другими 28 млрд грн Правительство определиться до конца мая.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель руководителя фракции "Народный фронт", председатель профильного Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

"Полтора года длилась борьба за возвращение в украинский бюджет украденных средств Януковича и Ко. Речь идет о сумме около 1,5 млрд долларов США. Я неоднократно призывал Верховную Раду поддержать и конфисковать эти средства, но, к сожалению, из-за активного противодействия не только экс-"регионалов", но и "Самопомочи", "еврооптимистов", "Батькивщины" и других ярких политиков с палкой лжепатриотической позицией, деньги Януковича до сих пор не были возвращены. Сегодня, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры и Юрия Луценко эти средства решением суда возвращены в государственную собственность. По нынешнему курсу это почти 40 млрд гривен! Большое спасибо и Юрию Луценко, и СНБО, и народным депутатам из Комитета национальной безопасности и обороны - Юрию Березе, Андрей Левусу, Татьяне Чорновол, Ивану Виннику, которые делали все, чтобы украденные Януковичем и его окружением деньги наконец-то вернуть в бюджет", - рассказал Пашинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфискованные судом $1,5 млрд долларов Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко

"10,5 млрд из этой суммы уже расписаны в Государственном бюджете по различным статьям расходов, с другими 28 млрд гривен Правительство определиться до конца мая. Комитет нацбезопасности и обороны будет настаивать на первоочередном финансировании развития военной авиации Украины, систем ПВО, строительства жилья для военных и обязательной закупки в первую очередь необходимых боеприпасов для нашей артиллерии. Также будем настаивать часть средств направить на усиление безопасности на военных складах, чтобы избежать диверсий подобных той, которая произошла в Балаклее", - резюмировал он.

Ранее секретарь СНБО Турчинов сообщил, что вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения.
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В пашинського розпочався процес неконтрольованого слиновиділення..
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ДАЁШЬ ТЕНДЕРЫ В ПРОЗОРРО!!!
Пилишь деньги - красота!
Всё прозрачно, всё законно...
Дом, машина, кэша вал!!!
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Чую настало время пашинского опять на сафари отправлять (любит до самозабвения). Только в этот раз на роль аленя
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Требую перенаправить военный сбор,на Клеточную биологию.
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ссср в одно время конфисковал почти на 2 миллиара майна маршаля Жюкова и всех его подруг,но Вяликим так и е стал тот союз,певичку Русланову упекли в ГУЛАГ на 10 лет,а маршала выгнали из Москвы в Одессу,бороться с бандюками...
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Так разве это плохо? Не отпустили на поруки - посадили, самого Маршала Победы за воровство сослали. Разве у нас лучше? "Маршал Победы" и "Великий Котловодец" - на месте, никого не посадили из Великих.
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одного роста заметтте,а теперь покажите фото где стоят рядом Путлер и Буш младший,почти одного роста....Следовательно сегодняшний окурок не настоящий..
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Воно своїм флудом , на всіх гілках весь час , Юльку та Хуйла рекламує ...
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Опять табакерка открылась... А кто вам больше нравится - справа или слева?
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Обох би власноруч задушив.
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Хто? Кацапи українця?
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Обратно согласный. Так кого первым решать будем?
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Живодёр ты Андрюха,живого чела и душить...Низзя...
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о как распалился
думает петя и ему даст кусочек
ваше время прошло липецкий не поделится
сам все распихает по офшорам
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Деньги вложенные в армию,деньги на ветер говорил когда то Маннергейм. потому и построил Стену против советского быдла назвав её Линия Маннергейма. Хоты сам Карл Густав после двух военных компаний против сссра дохлого(зимняя1940 года и с 25 июня 1941 года по 1944 год) высказался КОНКРЕТНЕЕ : линия Маннергейма, ЭТО ФИНСКИЕ СОЛДАТЫ !!!
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Цезарь, вообще то это не в чистом виде стенка была, а как бы укреп район, но смысл уложен верно
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Казематы и подземные ходы на линии Манергейма фины сохранили и до сегодня, ничего не реставрируя
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Сеня сделал как Маннергейм. Зря пацана гнобили
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Пашинскому на новый золотой пистолет ...
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Шо, и закон о спецконфискации имени рейдера пашинсокго не понадобился? А так орали....
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Ярік Матюшин
14 хв ·

Волонтеришь тут, волонтеришь по копеечке. А потом хуяк, и Виктор Федорович выходит в чемпионы по помощи ЗСУ.
Спасибо, чтоле.
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http://censor.net.ua/news/313170/ukraina_otkazalas_ot_partii_istrebiteleyi_f18_predlojennyh_kanadoyi_ekszamministra_oborony/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Эти шакалы николаевские овощеводы ))))): отказались

от Д А Р О В Ы Х т.е. без оплаты истребителей F -16 , предложенных правительством

Канады . И инструкторов ?

Гешефт видите не тот .Не чего у к р ас т ь !
23.11.14 08:12 Украина отказалась от партии истребителей F-18, предложенных Канадой...
Пашинский о конфискации $1,5 млрд Януковича: Комитет нацбезопасности будет настаивать на первоочередном финансировании развития военной авиации и систем ПВО - Цензор.НЕТ 1622
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Витька Индюкович вернет Украине и Должок Путлера в 3 ярда с %,которые он заныкал в банке "Россия" когда удирал...
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этой с...уке уже нейиметься кусок урвать...
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Пашинский, ты цифири назови...кому, куда..ТТХ не надо, а то вы за военной тайной непонятно, что делаете...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПашинский о конфискации $1,5 млрд Януковича: Комитет нацбезопасности будет настаивать на первоочередном финансировании развития военной авиации и систем ПВО
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