 Пашинский о конфискации $1,5 млрд Януковича: Комитет нацбезопасности будет настаивать на первоочередном финансировании развития военной авиации и систем ПВО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель руководителя фракции "Народный фронт", председатель профильного Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.
"Полтора года длилась борьба за возвращение в украинский бюджет украденных средств Януковича и Ко. Речь идет о сумме около 1,5 млрд долларов США. Я неоднократно призывал Верховную Раду поддержать и конфисковать эти средства, но, к сожалению, из-за активного противодействия не только экс-"регионалов", но и "Самопомочи", "еврооптимистов", "Батькивщины" и других ярких политиков с палкой лжепатриотической позицией, деньги Януковича до сих пор не были возвращены. Сегодня, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры и Юрия Луценко эти средства решением суда возвращены в государственную собственность. По нынешнему курсу это почти 40 млрд гривен! Большое спасибо и Юрию Луценко, и СНБО, и народным депутатам из Комитета национальной безопасности и обороны - Юрию Березе, Андрей Левусу, Татьяне Чорновол, Ивану Виннику, которые делали все, чтобы украденные Януковичем и его окружением деньги наконец-то вернуть в бюджет", - рассказал Пашинский.
"10,5 млрд из этой суммы уже расписаны в Государственном бюджете по различным статьям расходов, с другими 28 млрд гривен Правительство определиться до конца мая. Комитет нацбезопасности и обороны будет настаивать на первоочередном финансировании развития военной авиации Украины, систем ПВО, строительства жилья для военных и обязательной закупки в первую очередь необходимых боеприпасов для нашей артиллерии. Также будем настаивать часть средств направить на усиление безопасности на военных складах, чтобы избежать диверсий подобных той, которая произошла в Балаклее", - резюмировал он.
Ранее секретарь СНБО Турчинов сообщил, что вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины $1,5 млрд со счетов Януковича и его окружения.
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Пилишь деньги - красота!
Всё прозрачно, всё законно...
Дом, машина, кэша вал!!!
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думает петя и ему даст кусочек
ваше время прошло липецкий не поделится
сам все распихает по офшорам
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14 хв ·
Волонтеришь тут, волонтеришь по копеечке. А потом хуяк, и Виктор Федорович выходит в чемпионы по помощи ЗСУ.
Спасибо, чтоле.
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Эти шакалы николаевские овощеводы ))))): отказались
от Д А Р О В Ы Х т.е. без оплаты истребителей F -16 , предложенных правительством
Канады . И инструкторов ?
Гешефт видите не тот .Не чего у к р ас т ь !
23.11.14 08:12 Украина отказалась от партии истребителей F-18, предложенных Канадой...
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Одесса готовится к ватным шабашам на 2 мая. Куликово поле сегодня выглядит так. Больше фотографий по ссылке >> http://qha.com.ua/ru/photo/na-kulikovo-pole-v-odesse-viveli-voennuyu-tehniku/28943/#12 …
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