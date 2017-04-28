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 Общество, Технологии
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Все про:ликвидация (348) НАН Украины (87) наука (521) Патон (10) сокращение (255)

 НАН Украины выполняет решение о закрытии 10 научных учреждений. Международный институт клеточной биологии уже полностью ликвидирован

В Национальной академии наук Украины прокомментировали недавнее заявление ее президента Бориса Патона о том, что 2016 году ликвидировано шесть научных институтов.

Об этом говорится в ответе НАН Украины на запрос Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в 2016 году в рамках программы оптимизации сети учреждений НАНУ было принято решение о закрытии 10 научных учреждений. Оптимизация происходит в соответствии со статьей 28 Закона Украины "Про Государственный бюджет Украины на 2016 год".

По состоянию на апрель 2017 года полностью ликвидировано только одно учреждение - Международный институт клеточной биологии. Еще два - присоединены к крупным научным институтам. Речь идет о Международном математическом центре им Ю. А. Митропольского (присоединен к Институту математики НАН Украины) и Ужгородском научно-технологическом центре материалов оптических носителей информации (присоединен к Институту проблем регистрации информации НАНУ). О важности научных исследований, которые проводились в данных институтах, в ведомстве не уточнили

Еще три учреждения находятся на стадии присоединения к профильным институтам. Это Межотраслевой научно-технологический центр добычи руд и переработки редких, благородных и сопутствующих металлов "Драгметалтехнология", Международный центр молекулярной физиологии и Главная редакционная коллегия серии книг "Реабилитированы историей". Физико-технический учебный центр преобразовывается в Киевский академический университет НАН и МОН Украины.

В НАН утверждают, что оптимизация коснулась в основном учреждений, в которых работает небольшое количество сотрудников. При этом обещают, что актуальные темы исследований и кадровый потенциал при данной оптимизации сохраняются.

Кроме того, в 2016-м ликвидировали 220 структурных подразделений в научных учреждениях и сокращено 5,15 тыс. сотрудников, что составляет 15% от общего числа. Больше всего сотрудников (1355) сокращено в учреждениях профиля "физико-технические проблемы материаловедения". Также проведена оптимизация структурного аппарата Президиума самой НАНУ.

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Как уверили в Национальной Академии Наук, дальнейшая оптимизация будет происходить по методике, разработанной с учетом европейского опыта, в частности Научной ассоциации имени Лейбница.

Также в ответе на запрос сообщается, что на территории оккупированного Крыма осталось 9 научных учреждений НАНУ. Из 12 научных учреждений Донецкого региона 11 были эвакуированы в города, подконтрольные украинскому правительству.
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Зачем научные учреждения? У нас же другая роль в европке. Лучше рынок земли сделать чтобы люди могли крепостными ставать. Ну и попутно лесорубами - в европу лес отправлять.
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А кто-нибудь из писателей/читателей Цензора знает хоть что-то о работе этих "научных" учреждений, которые почти двадцать лет живут за счет сдачи помещений в аренду (50 проц. на счет "института", 50 проц. в карман директору)? Некоторые "институты" содержат в штате человек 20-30 (в лучшем случае), при нулевом выходе и отсутствии всякой нацчной мысли. Зато директора - частые участники всяких-разных международных симпозиумов, конференций и выставок.
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Зачем мне знать что-то о работе этих учреждений, если я могу посмотреть сокращение финансирования науки в бюджете.
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Вообще-то институты существуют для чего полезного, или фундаментальные исследования, или прикладные.А много ли государственных институтов (которые финансирует бюджет) есть на Западе? Кажется SpaceX, Boeing, Apple и сотни/тысячи других живут не за счет подачек. Может, в этом и секрет, что финансирование (и частных инвесторов) будет, если будет отдача?
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Чтобы была отдача, нужно финансирование. Прежде чем покакать, нужно покушать.
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Если тебе дать денег- будет отдача? Или только покакать?
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ага. читайте, как это работает во всем мире. Мой дедушка еще в 70-80-90 х все время говорил: "покажите мне хоть одну страну в мире, где коммунисты сделали хоть что-то путнее..." Я могу это только повторить. И добавить: финансирование - это не закопать пять монет на поле чудес, это - неправильно. Финансирование - предполагает привлечение денежных средств с материальным интересом владельцев денежных ресурсов и контролем за целевым использованием денег. А если государство НЕ СПОСОБНО обеспечить рентабельную работу госпредприятий (там вороввтса на 50 млрд грн!), как же оно способно сделать НАУКУ прибыльной? Речь только об этом, об эффективности и результативности. И о целеполагании. Правда, это все между строк, а вы видите, только то, что читаете.
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ну зачем так высоко? Еще про Гагарина надо рассказать :D
Под ноги посмотрите. Иии по сторонам. Ну и (хоть иногда) включайте мозги. Фундаментальніе исследования - всегда в приоритете, но назовите пример Интел, АМД, Aplle...
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Далеко не все научные изыскания дают немедленный экономический эффект, даже можно сказать наоборот, что это происходит очень редко, но вся суть в том, что доход от того небольшого количества исследований зачастую перекрывает расходы на остальные 90-95% неудачных или не актуальных на данный момент научных работ. И если мы хотим быть развитой страной, то нам просто необходимо вкладывать средства в науку, ну а если нас устраивает роль нищей, отсталой аграрной колонии (чем мы и являемся на данный момент), то нужно закрыть все НИИ и наслаждаться нищетой и отсталостью.
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Просто так...Когда сокращается финансирование науки ниже определенного уровня (у нас этот уровень уже давно пройден), наука уже перестает быть наукой, а становится некоей культурологической категорией. То есть начинает выполнять некую культурологическую функцию, что само по себе неплохо (при таких-то затратах). Функционирует это примерно так, преподаватель прочитал в монографии что-то, и рассказал студентам и аспирантам. Те, в свою очередь, став преподавателями, рассказали студентам и т.д. При этом реальная исследовательская работа не ведется или ведется на примитивном уровне, как жизнь у эскимосов. Все скажут фи-фи, ату-ату....Я скажу больше, что можно опуститься еще ниже, когда некому будет рассказать толково, что такое дифференциал, или полевой транзистор.
Вот тогда, будет все - "алес", который не "супер гуд"...
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Не спорю... Но речь не шла об этих институтах, а о балласте.
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Отчего же? JPL, Sandia, Laurence Livermore National Labs, все исследования не несущие непосредственной выгоды, но с большой рисковой долей финансируются государством. Сюда входят и разработки DOD - наибольшего собственника недвижимости в мире.
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Финансирование директоров, сдающих помещения в аренду и не платящих земельный налог, не приводит к развитию науки.
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в одному з цих інстиутів був в 1982 р виготовлений один з перших в світі лазерних дисків. В 1987 розроблені оптичні носії для керування крилатими ракетами.
Ніхто нічого в ніяку аренду не здавав. Samsung купив 6 наших патентів. Тоді коли в СССР наука фінансувалась.
А то що внуки Гітлера в уркоуряді виконують його заповіт 10 млн українців з 4мя класами освіти так це вже всьому світу зрозуміло.
Так що давай підтримуй варварізацію та здичавіння нації.
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А сколько было сделано лазерных дисков? В одном КБ было сделао 6 кассет хромовых, одна слетала в космос. Но весь совок давился за BASF/
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а ты найди щас эксперта разбирающегося в оптических носителях информации хотя бы для того чтобы закупить за рубежом такие как надо.
А с такими как ты армия и дальше будет воевать все еще советским оружием.
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Все так. Только где СЕЙЧАС эти совестливые люди и умные ученые? Они уже давно сделали ручкой. Остались корпуса, предмет аренды. Нам пришлось обратиться к ученым по одному вопросу, так там честно признались: аванс 100проц. и результаты (неизвестно какие) через три года (!). В процессе общения выяснилось, весь штат сидит по домам и живет за счет халтурки, зато в шестиэтажном корпусе - офисный центр, где торгуют от кардиографов до канцтоваров. И таких офисных центров по Киеву - сотни! Но туда никогда не дойдут руки ни НАБУ, ни Генпрокурватуры (все в долях!)
А дурное государство даже не удосужилось за все годы незалежности (от совести и ума) провести анализ хоздеятельности этого "института". Я о "крепких хозяйственниках", которые распродали дома отдыха, научные базы, землю, склады и оборудование.
А уж про то, чтобы разобраться как собственность на МИЛЛИАРДЫ перешла за безценок в частные карманы "ученых" и хапуг от науки, нашей ублюдошной "власти" тем более не хватит ума.
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Чтобы знали, нужно информировать нормально, а то что нашей науке - кранты, то и так это все знают. С качеством образование - тоже всё прекрасно. Уверенно смотрим в будущее - время новых открытий и технологи. Ура, товарисчи!
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Вовсе нет. Не прекрасно. Но сразу все не могут финансировать даже там, где рост ВВП больше 5 проц. Надо что-то выбирать. Особенно, когда идет война. А уж после войны... Можно помечать...
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Он ерничает. Не так все прекрасно. Но вот талантами наша страна (Украина) никогда не оскудеет.
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я работаю в области спиновой динамики, где на мировой арене доминирует украинская школа, в основном, обосновавшаяся на постоянной основе за рубежом... не критикуйте себя. Украинец в науке- это очень часто круто и оригинально работающий ученый.
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Только так ! Таких замечательных примеров я тоже знаю несколько. Талант везде останется талантом, а пустоцвет - .. ну Вы поняли. Потому горжусь нашим трудолюбивым, талантливым народом Украины.
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На науку
выделяется, кажется около 0, 2 процента бюджета. На содержание все растущей своры
чиновников-бюрократов и депутоидов различного уровня выделяется сколько? треть?
половина? больше? годового бюджета? Или это секрет? Так давайте добивать и так
уже убитую нищую науку, внедряя среди нищих различные "декларации". Сволочи! Других слов нет... Хотят сделать страну дебилов...
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Eöt Уже сделали. Мне в 1997м зам Патона сказал что интеллектуальный потенциал Украины утрачен безвозвратно. Я то подумал шо дед заливает. Ан нет, не зря он Академик- видел вперед лучче меня. А щас яма такая, что самим не подняться. Только кто будет поднимать ?Единокровцы тех кто щас Геноцидит украинцев? Или таки Китай.
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Он прав. И это реальность. Все равно Японию (и еще десятки) стран не догнать. Не будем себя обманывать - мы никогда не сможем жить так, как страны с сотнями (десятками) лет с идеологией не на базе Капитала и первомайских лозунгов.
А вот сказать свое слово наши ученые смогут. Я в это верю. И в фундаментальных исследованиях, и на практике. Если не в Украине, то там, где их примут и дадут условия для работы. Примеров масса.
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Жити по-новому! Більше поліцейських, менше вчених.
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у цієї влади ригів другого ешелону гарно вихзодить лише ліквідація - науки, аримії, зброї, економіки, судової системи, прокуратури, міліції-поліції, системи охорони здоров'я, освіти, держави як такої і, нарешті, ліквідація українців...
P.S. Але й ліквідують вони нас з гешефтом - усі "зекономлені" на укранцях гроші негайно крадуться.
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У нас сплошные
юристы-экономисты, да "специалисты по связям с общественностью", то
бишь пустопорожние заочники-болтуны, как наш премьер. А работать не кому, да
это и не престижно. Давайте сокращать тех, кто занимается материаловедением!...Зарплаты
заоблачно повышают общественным паразитам ворам-чиновникам, да судьям с
прокурорами, затем, якобы, чтоб не было коррупции. Денег на специалистов,
умеющих что-то делать, а не болтать, - нет! Страна гибнет от коррупции и некомпетентности
на всех уровнях…
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Какой ужас! Какой кошмар! Зачем это делается? Зачем?? Теперь понятно почему лучшие умы,молодёжь уезжает из страны,а самое обидное,что уезжают на мордор и делают там открытия в науке! Это ПОЗОР для страны! За это должна ответить нынешняя власть,вот это они делают преступления против страны! Даже в самые тяжелые времена такого раньше не делали в Украине!
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саме через таку "науковц" систему вони і їдуть - така ж мафія й в "науці"
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В Мордор !! делают открытия , разве что разливайко -наливаек ))) Я насмотрелся на работников современных НИИ , могу сказать точно - это уже не НИИ ( может не все конечно , го большинство точно )
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Нє, ну а хулі ви хотіли? Авакову он треба пару лярдів на відеокамери по усім дорогам.)))
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Феєрична бідність накриває Україну і ми , в черговий раз , пробиваєм дно -
- вже офіційно визнана феєрична бідність держави і це вже навіть не намагаються приховати - " ...В Украине вступил в силу закон, изменяющий правила дорожного движения относительно движения по кольцу....Согласно закону № 1993-VIII, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Авторы документа аргументировали необходимость его принятия в частности сложной социально-экономической ситуацией, из-за которой отсутствуют дорожная разметки и знаки на дорогах.
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что в Европе Отсутствуют знаки дородной разметки Если да то скинь фото или ссылку где
Интересно какого размера шакал адку ты в жпу засунул
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Там есть продолжение:
Кроме того, в каждом городе фактически действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.
Поэтому правила движения по кругу были унифицированы.
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Це все так , але аргументація "сложной социально-экономической ситуацией, из-за которой отсутствуют дорожная разметки и знаки на дорогах.." - це , фактично , вирок самим собі - і державі зокрема ... Всі 25 років , фактично , не робили нічого , окрім як обкрадали все , що можна ...
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"...обкрадали" - и сейчас приходится платить за все
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Тобто - вони обкрадали (і продовжують обкрадати) , а платити нам ?!
Класна схема , чо ...
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Раскройте секрет, как вернуть украденное до нас (и при нас). И кому же отдавать $40 млрд, которые взял хряк и Ко. Вопросы, вопросы... Кто бы не пришел к управлению государством Украина, эти вопросы останутся.
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"Аби щось зробити - треба щось робити ..." (с)
Можливо "эти вопросы останутся" але ЦЯ влада їх ніколи вирішувати і не збирається ....
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Похоже на то. Но и эта продажная, ублюдошная, вороватая, потешная "власть" не вечна.
"Всякая власть от Бога". Изменимся мы, изменится и власть. Мы и никто другой позволяем им (хапугам, прохиндеям и ничтожествам) грабить бюджет, унижать страну, умный и талантливый народ Украины.
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Шурочка ,вот скажите , зачем Украм наука Барская забава. Позакрывать их все на)(рен и денег сэкономити Тупым укром легче упровлять , ну типо в АТО послать Сейчас меня забанят наверно?
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необязательно банить. Иногда полезно оставить. Показать чужую глупость.
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NNN Не ну насчет круга ,это наконецто , прошло времени чуть-чуть Ну реально приезжаешь в Украину и не понятно почему тебе на круге не уступают дорогу Весь цивилизованый мир ездит уже давно так , круг дает преимущество
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Короче закрывателям Клеточной биологии,маячит срок в полосатой робе
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AndyMariman Про глупасть это ты мою что ли ?, так я науку не закрываю , это в Киеве идиоты сидят У меня дети учаться за границей и я безмерно счаслив ,что получилось
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Так будет не всегда. (я про детей, которые учаться и про за границу). Будь счаслив.
А судя по количеству смайликов, у тебя ровным счетом наоборот.
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Отменить точные науки и ввести везде раболепское христианство. Жи2 делают все планомерно
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В НАН утверждают, что оптимизация коснулась в основном учреждений, в которых работает небольшое количество сотрудников. При этом обещают, что актуальные темы исследований и кадровый потенциал при данной оптимизации сохраняются.
Источник: http://censor.net.ua/n438195

Кроме того, в 2016-м ликвидировали 220 структурных подразделений в научных учреждениях и сокращено 5,15 тыс. сотрудников, что составляет 15% от общего числа. Больше всего сотрудников (1355) сокращено в учреждениях профиля "физико-технические проблемы материаловедения". Источник: http://censor.net.ua/n438195

Уважаемый Ю.Бутусов, пожалуйста, запросите и обнародуйте полный список ликвидированных учреждений и подразделений НАНУ.
Пока ясно, что налевательское отношение НАНУ к проблемам материаловедения создаст в будущем огромные проблемы в масштабах страны, в таких областях, как ядерная безопасность, обращение с отходами, военном промышленном комплексе.
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а щас вопли урок из уряда о разработках новых вооружений на чем основываются?
кто будет разрабатывать? продавцы цветов или ГроссМаков?
Антонов давят в ноль Южмаш уничтожают оттуда инженеры в РФию бегут. Да все генералы ФСБ от зависти погоны грызут. Им столько вреда никак не сделать.
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Страну
захлестнула ложь и показуха, идущие с самого верха.
Все это
переносится и в сферу образования. Вместо
повседневной кропотливой учебы детей, которые не могут зачастую сложить две
дроби, побуждают заниматься "наукой" - писать в школе всякие МАН
(малая академия наук), вместо того, чтобы ходить на уроки... Идет разрушение
образования...
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Борис Евгеньевич Патон (род. 27 ноября 1918, Киев) - советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов.

То есть, в следующем году 100 лет исполнится.

Возглавляет национальную академию Украины с 1962 года! По сей день.

НАН Украины выполняет решение о закрытии 10 научных учреждений. Международный институт клеточной биологии уже полностью ликвидирован - Цензор.НЕТ 8799

Отличился тем, что в августе 2011 года было обнародовано так называемое «письмо десяти» - письмо украинской интеллигенции в поддержку политики президента Украины Виктора Яноковича. Одним из десяти подписантов был Борис Патон

Папа нашей национальной науки решил уйти на пенсию и ликвидировать вместе со своим уходом все материаловедческие исследования? На пенсию ему давно пора, даже не из-за возраста, а из-за убеждений. Посмотрите, кому интересно, сколько у дедушки ленинских и сталинских премий, наград России.
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Он окружил себя за несколько десятилетий лояльными, заглядывающими ему в рот людьми.
Думает жить и возглавлять свою Академию вечно...
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Софийка Я Вас умоляю ,какая страна ,когда у власти в Киеве жадные идиоты
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В мире беспроигрышным для государства считается финансирование двух направлений - медицины и образования.
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В моделі "бананової республіки" що успішно реалізується , в Україні . вже 25 років - наука не потрібна !
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Догоняем кацапов по пробитию дна.
Все у нас наоборот и против людей.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНАН Украины выполняет решение о закрытии 10 научных учреждений. Международный институт клеточной биологии уже полностью ликвидирован
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