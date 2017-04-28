 НАН Украины выполняет решение о закрытии 10 научных учреждений. Международный институт клеточной биологии уже полностью ликвидирован

Об этом говорится в ответе НАН Украины на запрос Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в 2016 году в рамках программы оптимизации сети учреждений НАНУ было принято решение о закрытии 10 научных учреждений. Оптимизация происходит в соответствии со статьей 28 Закона Украины "Про Государственный бюджет Украины на 2016 год".
По состоянию на апрель 2017 года полностью ликвидировано только одно учреждение - Международный институт клеточной биологии. Еще два - присоединены к крупным научным институтам. Речь идет о Международном математическом центре им Ю. А. Митропольского (присоединен к Институту математики НАН Украины) и Ужгородском научно-технологическом центре материалов оптических носителей информации (присоединен к Институту проблем регистрации информации НАНУ). О важности научных исследований, которые проводились в данных институтах, в ведомстве не уточнили
Еще три учреждения находятся на стадии присоединения к профильным институтам. Это Межотраслевой научно-технологический центр добычи руд и переработки редких, благородных и сопутствующих металлов "Драгметалтехнология", Международный центр молекулярной физиологии и Главная редакционная коллегия серии книг "Реабилитированы историей". Физико-технический учебный центр преобразовывается в Киевский академический университет НАН и МОН Украины.
В НАН утверждают, что оптимизация коснулась в основном учреждений, в которых работает небольшое количество сотрудников. При этом обещают, что актуальные темы исследований и кадровый потенциал при данной оптимизации сохраняются.
Кроме того, в 2016-м ликвидировали 220 структурных подразделений в научных учреждениях и сокращено 5,15 тыс. сотрудников, что составляет 15% от общего числа. Больше всего сотрудников (1355) сокращено в учреждениях профиля "физико-технические проблемы материаловедения". Также проведена оптимизация структурного аппарата Президиума самой НАНУ.
Как уверили в Национальной Академии Наук, дальнейшая оптимизация будет происходить по методике, разработанной с учетом европейского опыта, в частности Научной ассоциации имени Лейбница.
Также в ответе на запрос сообщается, что на территории оккупированного Крыма осталось 9 научных учреждений НАНУ. Из 12 научных учреждений Донецкого региона 11 были эвакуированы в города, подконтрольные украинскому правительству.
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Под ноги посмотрите. Иии по сторонам. Ну и (хоть иногда) включайте мозги. Фундаментальніе исследования - всегда в приоритете, но назовите пример Интел, АМД, Aplle...
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Вот тогда, будет все - "алес", который не "супер гуд"...
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Ніхто нічого в ніяку аренду не здавав. Samsung купив 6 наших патентів. Тоді коли в СССР наука фінансувалась.
А то що внуки Гітлера в уркоуряді виконують його заповіт 10 млн українців з 4мя класами освіти так це вже всьому світу зрозуміло.
Так що давай підтримуй варварізацію та здичавіння нації.
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А с такими как ты армия и дальше будет воевать все еще советским оружием.
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А дурное государство даже не удосужилось за все годы незалежности (от совести и ума) провести анализ хоздеятельности этого "института". Я о "крепких хозяйственниках", которые распродали дома отдыха, научные базы, землю, склады и оборудование.
А уж про то, чтобы разобраться как собственность на МИЛЛИАРДЫ перешла за безценок в частные карманы "ученых" и хапуг от науки, нашей ублюдошной "власти" тем более не хватит ума.
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выделяется, кажется около 0, 2 процента бюджета. На содержание все растущей своры
чиновников-бюрократов и депутоидов различного уровня выделяется сколько? треть?
половина? больше? годового бюджета? Или это секрет? Так давайте добивать и так
уже убитую нищую науку, внедряя среди нищих различные "декларации". Сволочи! Других слов нет... Хотят сделать страну дебилов...
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А вот сказать свое слово наши ученые смогут. Я в это верю. И в фундаментальных исследованиях, и на практике. Если не в Украине, то там, где их примут и дадут условия для работы. Примеров масса.
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P.S. Але й ліквідують вони нас з гешефтом - усі "зекономлені" на укранцях гроші негайно крадуться.
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юристы-экономисты, да "специалисты по связям с общественностью", то
бишь пустопорожние заочники-болтуны, как наш премьер. А работать не кому, да
это и не престижно. Давайте сокращать тех, кто занимается материаловедением!...Зарплаты
заоблачно повышают общественным паразитам ворам-чиновникам, да судьям с
прокурорами, затем, якобы, чтоб не было коррупции. Денег на специалистов,
умеющих что-то делать, а не болтать, - нет! Страна гибнет от коррупции и некомпетентности
на всех уровнях…
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- вже офіційно визнана феєрична бідність держави і це вже навіть не намагаються приховати - " ...В Украине вступил в силу закон, изменяющий правила дорожного движения относительно движения по кольцу....Согласно закону № 1993-VIII, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.
Авторы документа аргументировали необходимость его принятия в частности сложной социально-экономической ситуацией, из-за которой отсутствуют дорожная разметки и знаки на дорогах.
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Интересно какого размера шакал адку ты в жпу засунул
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Кроме того, в каждом городе фактически действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.
Поэтому правила движения по кругу были унифицированы.
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Класна схема , чо ...
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Можливо "эти вопросы останутся" але ЦЯ влада їх ніколи вирішувати і не збирається ....
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"Всякая власть от Бога". Изменимся мы, изменится и власть. Мы и никто другой позволяем им (хапугам, прохиндеям и ничтожествам) грабить бюджет, унижать страну, умный и талантливый народ Украины.
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А судя по количеству смайликов, у тебя ровным счетом наоборот.
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Источник: http://censor.net.ua/n438195
Кроме того, в 2016-м ликвидировали 220 структурных подразделений в научных учреждениях и сокращено 5,15 тыс. сотрудников, что составляет 15% от общего числа. Больше всего сотрудников (1355) сокращено в учреждениях профиля "физико-технические проблемы материаловедения". Источник: http://censor.net.ua/n438195
Уважаемый Ю.Бутусов, пожалуйста, запросите и обнародуйте полный список ликвидированных учреждений и подразделений НАНУ.
Пока ясно, что налевательское отношение НАНУ к проблемам материаловедения создаст в будущем огромные проблемы в масштабах страны, в таких областях, как ядерная безопасность, обращение с отходами, военном промышленном комплексе.
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кто будет разрабатывать? продавцы цветов или ГроссМаков?
Антонов давят в ноль Южмаш уничтожают оттуда инженеры в РФию бегут. Да все генералы ФСБ от зависти погоны грызут. Им столько вреда никак не сделать.
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захлестнула ложь и показуха, идущие с самого верха.
Все это
переносится и в сферу образования. Вместо
повседневной кропотливой учебы детей, которые не могут зачастую сложить две
дроби, побуждают заниматься "наукой" - писать в школе всякие МАН
(малая академия наук), вместо того, чтобы ходить на уроки... Идет разрушение
образования...
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То есть, в следующем году 100 лет исполнится.
Возглавляет национальную академию Украины с 1962 года! По сей день.
Отличился тем, что в августе 2011 года было обнародовано так называемое «письмо десяти» - письмо украинской интеллигенции в поддержку политики президента Украины Виктора Яноковича. Одним из десяти подписантов был Борис Патон
Папа нашей национальной науки решил уйти на пенсию и ликвидировать вместе со своим уходом все материаловедческие исследования? На пенсию ему давно пора, даже не из-за возраста, а из-за убеждений. Посмотрите, кому интересно, сколько у дедушки ленинских и сталинских премий, наград России.
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Думает жить и возглавлять свою Академию вечно...
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Все у нас наоборот и против людей.
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