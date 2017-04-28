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 Политика Украины
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 РФ проводит в Крыму политику ликвидации основ украинской идентичности: с начала оккупации количество украинских классов на полуострове сократилось в 31 раз, - правозащитники

В оккупированном Крыму нет условий для получения образования на украинском языке.

За минувшие два года после оккупации Крымского полуострова Россией количество классов с украинским языком обучения в крымских школах сократилось в 31 раз, а количество их учеников - в 36. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Валентина Самар, ссылаясь на данные Крымской правозащитной группы, передает Цензор.НЕТ.

На сегодня в Симферополе в подобных классах учатся всего 174 ребенка.

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"Россия проводит в Крыму целенаправленную политику ликвидации основ украинской идентичности и украинской культуры. При выборе языка обучения родители подвергаются моральному или административному давлению со стороны руководства школ, им выдвигается требование не указывать украинский как язык обучения. Немаловажно и то, что в ситуации, когда на украинцев упорно навешивается ярлык "врага", крымчане опасаются откровенно позиционировать свою украинскую идентичность при выборе языка обучения", - цитирует Самар заключение Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что мониторинг доступа к образованию на родном языке в оккупированном Крыму был предоставлен Международному суду ООН в качестве доказательства нарушения Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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СМИ РФ предсказывают Одессе будущее Крыма.
Мэр Труханов и депутаты запретили называть проспект Небесной Сотни и готовятся встречать армию РФ.РФ проводит в Крыму политику ликвидации основ украинской идентичности: с начала оккупации количество украинских классов на полуострове сократилось в 31 раз, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5742.
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Простой вопрос - а куда и почем смотрит СБУ? И еще, почему гарант заменил проукраинскую администрацию, правда, связанную с Коломойским, на откровенно сепаратистскую?
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та рф вже майже сто років проводить ту "політику"..
Кішка тонка скорінити Українське!!!
Якщо вже за віки не "скорінили", то якомусь облізлому ботоксному карлі це наврядчи вдастся.
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Единственное что держит рашу от распада это приростание территорий(а значит убийства), чем больше приростает, тем больше она держится.
А если приростает, то увеличивается сила внутри в ватниках нападать и убивать. Если приросло, значит рашу это склеило и она еще больше хочет
нападать еще больше. А суперложь, горы трупы, издевательства, нищета, удары со спины при братании со слезами это неизбежное необходимое для этого.
Если у раши упадает что-то из территорий, то клей ее существования угасает, выростают центробежные силы. И если 2-5 раз подряд отобрать у нее даже ее никому не нужные болотные куски смысл существования раши теряется.
Итог таков, отдавать раше кусок земли есть смертный грех, раше это сносит мозги и стимулирует к еще быстрому нападению, и наоборот отбирать по куску территории это ведет ее к распаду, так как никакого смысла она не несет кроме нищеты, суперлжи, издевательств и гор трупов. Все остальное ложь и лживые оправдания(наркомана).
Отдавая любой кусок земли раше, вы усиляете ее и стимулируете придти и напасть снова. Надежды терпил что раша не будет
больше нападать служит увеличением желания нападать и уничтожать.
Будапешский меморандум(это те же братания с пеной для удара со спины) это необходимая ложь для последующего необходимого склеивания смысла существования раши.
Если бы было у украины яо, раша не смогла бы напасть, в раше увеличились бы центробежные силы. А будапешская лошь,
это спасение раши, и не напасть и не солгать она не могла. Наркоман любую ложь считает священной, если это принесет ему
облегчение и удовольствие.
Раша - это ложь, нищета, издевательства и горы трупов.
Уничтожение раши есть священное дело для любых землян. И запад должен платить за то что украина держит рашу за яйца.
А не требовать продать земли народа и госпредптиятия. МВФ это лживая структура, которая заточена уничтожение государств.
Кому нибудь эти лживые пидары когда нибудь помогли. Да наоборот когда чаушеску избавился от их долгов, те его и
уничтожили. МВФ - это международная преступная мафия, которых как нацистов нужно отлавливать и истреблять.
МВФ захватила международная банда жуликов-раставщиков, которая убивает тех, кто избавляется от их долгов. МВФ - банда, которая
постоянно у всех требует платить ей налог за воздух. И ее пора уже на списание как Гонтареву. США должны уничтожить эту банду. и на их место набрать чистых новых.
Жерон ваше , представитель МВФ в украине- это вымогатель и соучасник международной мафии жуликов. Ловите ублюдка-нациста
и отправке пидара на передовую под обстрелы, пусть посрет в штаны и почувствует смак пескаглины и паленного пороха.
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А що ви ще чекали від росії? Щоб вона ім'ям Бендери площі і вулиці в Криму називала?
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Сало це харч богів,а не ненажерливих кацапів-людоїдів
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Операция висла по захоронениям до времени пока не развалится раша.
Чтобы устранить украинско-польское поле, на котором есть возможность вспахать хуйлу, нужно полякам перевести
свои могилы в польшу, а украинцам в украину. После развала рашки их можно вернуть на их место.
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У нас в Беларуси, подобная политика направленная на полную русификацию населения, уже проводится 24 года(результат налицо) Когда 10 лет назад я попросил в ЗАГСЕ провести торжественную регистрацию брака на беларускай мове, мне было в вежливой форме отказано(хотя по закону у нас два гос. языка)
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Причем я столкнулся с изощренным коварством(думаю не только я) Заранее я заполнил все бланки и получил согласие. Но в последний момент(перед регистрацией) мне отказали. Они конечно понимают, что человек не станет скандалить за несколько минут до бракосочетания..
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Совет от Демусики:

Русские, не ездите в Крым на отпуска,
Море там холодное, злой народ, тоска.
Встретят в переулке, морду вам набъют,
Трахнут прямо в жопу, деньги отберут.
Там медузы злые, там бардак, там грязь,
Ходит там по улицам лишь бухая мразь.
Там еда помойная, там из кошек суп,
А решил поехать, значит туп и глуп!
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Моя коллега по работе 27 лет( каждый сезон), ездила отдыхать в Крым. Но после известных событий, она категорически отказалась от поездок Крым и вот уже три года проводит свой отпуск в Грузии(говорит там лучше)
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Россия возвращается в то состояние, когда смирительной рубашкой для нищающего населения был голод. Россия и рассеяне пролили столько крови и породили такую лютую ненависть к себе, что по закону кармы все это вернется не так в виде гражданской войны, как в виде голода. Так что через несколько лет россияне опять будут жрать кошек и собак, а когда те кончатся - будут пожирать соседей. Тут нет никакого перегиба. Только через голод и людоедство, можно получить биомассу уровня КНДР и Путин это знает. Он ведет Россию именно к этому.Так что отсутствие французских, итальянских и голландских сыров в магазине пускай их не беспокоят. Очень скоро будут совсем иные времена и другие вкусы !!
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А наша нікчемна влада за три роки так і не спромоглася створити ,якусь державну проукраїнську політику, в олігархічних змі ,як і при януковичу домінує рос мова ,як на телебаченні так дррукована продукція , за що в ціи' країні відповідають : Кириленко ,Стець і Нищук ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ проводит в Крыму политику ликвидации основ украинской идентичности: с начала оккупации количество украинских классов на полуострове сократилось в 31 раз, - правозащитники
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