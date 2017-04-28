 "Нужно было несколько дней подождать докапитализации и не было бы проблем", - Мартыненко о "Диамантбанке"

В интервью Цензор.НЕТ, экс-депутат ВР Николай Мартыненко сообщил журналистам, что согласно декларации он владеет только 14 % агентства недвижимости "Вортекс" и 2,5% "Диамантбанка". Также он прокомментировал обстоятельства банкротства финучреждения.
- Было две составляющие. Банк публично связывали со мной, хотя я там был миноритарным акционером. И сразу после моего ареста начался хаос вокруг банка, вкладчики стали проявлять активность. Это во-первых. Во-вторых, в банке нормально шел процесс докапитализации, нужно было несколько дней подождать докапитализации и не было бы проблем. Зачем Нацбанк ввел временную администрацию, я не понимаю. Это политическое решение. В понедельник, 24 апреля, я написал письмо, суть его заключается в следующем: "Уважаемое правление Национального банка, из-за ряда действий, в том числе и политических, другие банки затормозили на некоторое время перечисление денег на докапитализацию "Диамантбанка". Мы с этим разберемся обязательно и в ближайшее время закончим"...
Кроме того, он сообщил, что правление банка проходило без его присутствия.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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Деактив, чи просто бан?
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Этот банк уже давно разворовался и дышал на ладан.
http://minfin.com.ua/2017/02/15/26224621/
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ка ктолько по карману ...
ВОООооо!!!! тут они сразу начинают шевелятся !
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украли перевели в доллары и вывели за бугор! И крали деньги когда его обявили проблемным банком так что они в курсе всех делов они помогали красть ети деньги так они мониторят проблемные банки похоже что они помогали конвертировать деньги и вывести их за рубеж . За хорошие деньги они просто закрыли глаза об этом на верховной Раде вопрос подымал депутат Жебривский что бы разобрались и виновных посадили за кражу бюджетных денег. Собака лает а караван идет. Украсть такую сумму за кражу отвечает лупатая супер банкир Порошенка Гонтарева. Порошенко на Цензоре заявлял что в данном воипросе разберется было много обращений по Дельта банку. И виновных накажут. Смех и грех от вороватой кодлы СБУ Украины. Ворон ворону глаз не выклюет. По это время полная тишина
по даному вопросу. Это не добаляет нашей власти чести. Крадут свои из своего окружения
укажите кого проворовавшегося посадили за даное время! За это время украдено с банков
по заявлению Сакашвили около 400 миллиардов гривен. Вот такие у нас на Украине банковские
дела. Доверия к банкам нет никаго. А с Михайловским это вообще ни в какие ворота не лезет!
Да ДИАМАНТ банк мог выжить в первом квартале 2017 года он шел с прибылю. Просто 4 человека инвестора тяжело им было оперативно согласовано внести заявленую сумму докапиталовложения хотя успел один инвестор 63 миллиона вложить докапитализации которые накрылись медным тазом.
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Сльози душать і мєшают гаварить) Диамант из говна по собственному капиталу по результатам 16 года минус 1.6 миллиарда гривен. Убыток по результатам 16 года минус пятьсот миллионов гривен. Это при том что кредит получил от НБУ на 250 миллионов гривен в 16 году и в начале февраля 17 ещё 480 миллионов рефинансирования. Где деньги Коль? Миноритарий ёпта)))
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